П’ятьох правоохоронців з Херсонщині підозрюють у співпраці з ворогом

ДБР повідомило про підозру п’ятьом колаборантам, які разом з окупантами проводять обшуки на тимчасово окупованій території Херсонщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДБР.

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області вони добровільно зайняли керівні посади в окупаційній структурі - так званому "Голопристанскому районному отделении полиции ГУ МВД Херсонской области".

Наразі фігуранти виконують злочинні накази окупаційної влади, залякують місцевих жителів, проводять обшуки та агітують працювати на ворога", - йдеться в повідомленні.

Колишні працівники правоохоронних органів підозрюються у добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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