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П’ятьох правоохоронців з Херсонщині підозрюють у співпраці з ворогом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадникм

ДБР повідомило про підозру п’ятьом колаборантам, які разом з окупантами проводять обшуки на тимчасово окупованій території Херсонщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДБР

"Після початку тимчасової окупації Херсонської області вони добровільно зайняли керівні посади в окупаційній структурі - так званому "Голопристанскому районному отделении полиции ГУ МВД Херсонской области".

Наразі фігуранти виконують злочинні накази окупаційної влади, залякують місцевих жителів, проводять обшуки та агітують працювати на ворога", - йдеться в повідомленні. 

Колишні працівники правоохоронних органів підозрюються у добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Марина Макєєва
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Такі грізні заяви по відношеню до запроданців зазвичай закінчуються панять-прастіть та виплатою заробітньої плати за період розгляду справи та вимушене відсторонення цих осіб від обов'язків. Чекаєм знов цих "захисників правопорядку" на вулицях українських міст.
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16.01.2023 15:35 Відповісти
А зачем эти сообщения от гбр
Повесьте их тихо, покажите фото с фамилиями, званиями, мы все поймем
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16.01.2023 15:48 Відповісти
народ ти звернув увагу найбільше запроданців в силових структурах, їм однаково кому служити аби дозволили народ грабити
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16.01.2023 15:39 Відповісти
Поліція, СБУ, Прокуратура, Суди України інфестовані рашистською агентурою, злодіями, шпіонами, провокаторами....Так само, як і усі , так звані, політпартіі. І це явище притаманне не тільки для Півдня чи Сходу, але така сама нечисть сидить і шкодить і на Заході України. Бувші КДБ ешники, прокурорські, судейські, міліцейські та війскові викормиші СРСР та їхні ви..ля..ки сидять і дрочать на Рашу, " Раша -введи!!!". Ця Раша може так ввести, що в них очі повилазять!!! Дивіться, у Львові до 2014 року 30% складало "русскоязьіческое насєлєніе", яке, в основному, гніздилося в центрі міста..." Ослабанітєлі", ***..
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16.01.2023 15:40 Відповісти
Падонкі! Сучі виродки!
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16.01.2023 15:58 Відповісти
Спочатку потрібно всіх , хто в МВД не був на фронті ( АТО - ООС ) відправляти на фронт , на рік , на нуль , і тільки потім дозволяти працювати в цій структурі .
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16.01.2023 17:50 Відповісти
По фотках видно ,що молоді курви(Виросли при Україні ,а душой ждалі русічєй((
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16.01.2023 18:30 Відповісти
 
 