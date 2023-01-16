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война (47275) геноцид (391) депортация (622) дети (6027) россия (91360)

Около 400 украинских детей уже отдали российским семьям, – отчет правозащитников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Россия депортировала от 260 тысяч до 700 тысяч несовершеннолетних украинцев. Большая часть была перемещена с их законными представителями.

Об этом рассказали в ходе презентации аналитического отчета о депортации граждан Украины в Россию и Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По информации российских источников, более 4 млн украинцев сейчас находятся на территории России. Люди, преимущественно из Мариуполя и Херсона, депортированные во время полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 депортация проходила на временно оккупированных территориях.

"Депортация включает несколько этапов и военные преступления: пытки, бесчеловечное поведение, фильтрационные лагеря, предшествовавшие депортации", – рассказала Алена Лунева, директор по адвокации Центра прав человека ZMINA.

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Среди депортированных немало несовершеннолетних. По словам Екатерины Рашевской, юриста Регионального центра прав человека, Россия, по разным данным, депортировала от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних, а также от 1,5 до 2,5 тысяч детей-сирот. По меньшей мере, 400 детей уже стали членами российских семей.

"Детей депортировали по меньшей мере в 57 регионов России. Их география совершенно разная: Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан", – рассказала Рашевская.

Она добавила, что целью таких действий Российской Федерации есть геноцид украинского народа и нации.
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Топ комментарии
+9
Это военное преступление против мира и человечности не имеющее срока давности.
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16.01.2023 17:45
+8
Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кожна українська дитина викрадена кацапськими мерзенними покидьками має повернутись додому в Україну...
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16.01.2023 17:45
+7
Виховуватимуть з них яничар і пошлють на війну.
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16.01.2023 18:01
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Это военное преступление против мира и человечности не имеющее срока давности.
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16.01.2023 17:45 Ответить
В часи Запорізької Січі таких дітей називали а Туреччині єйни-чері
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16.01.2023 20:40 Ответить
Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кожна українська дитина викрадена кацапськими мерзенними покидьками має повернутись додому в Україну...
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16.01.2023 17:45 Ответить
Виховуватимуть з них яничар і пошлють на війну.
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16.01.2023 18:01 Ответить
Нажаль
Досвід Крима і Донбаса де вже виросло нове покоління 8 річних дітей каже на користь цієї думки
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16.01.2023 18:06 Ответить
Мрія Скумбрії здійснюється -
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16.01.2023 18:03 Ответить
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16.01.2023 18:04 Ответить
І роблять з них москворотих їпанатів.
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16.01.2023 18:07 Ответить
як вони там опинилися? чому не евакуювали? хто з чиновників поніс за це відповідальність?
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16.01.2023 18:27 Ответить
На ці риторичні питання є одна, також риторична (хоча риторичних відповідей, на відміну від питань, не вснує). Але у даному випадку відповідь є. Слово, у якому зосередилася вся сутність "рускаґа міра". Слово, яке пояснює і одночасно виправдовує будь-яке службове недбальство і будь-який службовий злочин. Бридке слово з "рускаґо матєрнаво єзика", яким досконало володіють всі без виключення українські посадовці. І це слово
"*****@ЛІ".
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16.01.2023 19:49 Ответить
Гражданка США Лиза Глинка, она же доктор Лиза и купальщица в Черном море с ансамблем Александрова крала детей целыми детдомами с 2014 года, при одобрямсе урода Обамы и прочих Керри.
П.С. Эвакуация не нужна, так ведь говорили зеленые придурки, всякие там даниловы, резниковы и прочий сброд.
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16.01.2023 19:29 Ответить
 
 