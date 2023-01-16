Около 400 украинских детей уже отдали российским семьям, – отчет правозащитников

Россия депортировала от 260 тысяч до 700 тысяч несовершеннолетних украинцев. Большая часть была перемещена с их законными представителями.

Об этом рассказали в ходе презентации аналитического отчета о депортации граждан Украины в Россию и Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По информации российских источников, более 4 млн украинцев сейчас находятся на территории России. Люди, преимущественно из Мариуполя и Херсона, депортированные во время полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 депортация проходила на временно оккупированных территориях.

"Депортация включает несколько этапов и военные преступления: пытки, бесчеловечное поведение, фильтрационные лагеря, предшествовавшие депортации", – рассказала Алена Лунева, директор по адвокации Центра прав человека ZMINA.

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Среди депортированных немало несовершеннолетних. По словам Екатерины Рашевской, юриста Регионального центра прав человека, Россия, по разным данным, депортировала от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних, а также от 1,5 до 2,5 тысяч детей-сирот. По меньшей мере, 400 детей уже стали членами российских семей.

"Детей депортировали по меньшей мере в 57 регионов России. Их география совершенно разная: Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан", – рассказала Рашевская.

Она добавила, что целью таких действий Российской Федерации есть геноцид украинского народа и нации.