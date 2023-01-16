Около 400 украинских детей уже отдали российским семьям, – отчет правозащитников
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Россия депортировала от 260 тысяч до 700 тысяч несовершеннолетних украинцев. Большая часть была перемещена с их законными представителями.
Об этом рассказали в ходе презентации аналитического отчета о депортации граждан Украины в Россию и Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По информации российских источников, более 4 млн украинцев сейчас находятся на территории России. Люди, преимущественно из Мариуполя и Херсона, депортированные во время полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 депортация проходила на временно оккупированных территориях.
"Депортация включает несколько этапов и военные преступления: пытки, бесчеловечное поведение, фильтрационные лагеря, предшествовавшие депортации", – рассказала Алена Лунева, директор по адвокации Центра прав человека ZMINA.
Среди депортированных немало несовершеннолетних. По словам Екатерины Рашевской, юриста Регионального центра прав человека, Россия, по разным данным, депортировала от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних, а также от 1,5 до 2,5 тысяч детей-сирот. По меньшей мере, 400 детей уже стали членами российских семей.
"Детей депортировали по меньшей мере в 57 регионов России. Их география совершенно разная: Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан", – рассказала Рашевская.
Она добавила, что целью таких действий Российской Федерации есть геноцид украинского народа и нации.
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"*****@ЛІ".
П.С. Эвакуация не нужна, так ведь говорили зеленые придурки, всякие там даниловы, резниковы и прочий сброд.