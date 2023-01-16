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війна (56913) геноцид (282) депортація (638) діти (4420) росія (47340)

Близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам, - звіт правозахисників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Росія депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх українців. Більша частина була переміщена з їхніми законними представниками.

Про це розповіли під час презентації аналітичного звіту про депортацію громадян України в Росію та Білорусь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

За інформацією російських джерел, понад 4 млн українців нині перебувають на території Росії. Люди – переважно з Маріуполя та Херсона, депортовані під час повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року депортація відбувалася на тимчасово окупованих територіях.

"Депортація включає кілька етапів та воєнні злочини: катування, нелюдське поводження, фільтраційні табори, які передували депортації" – розповіла Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA.

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Серед депортованих чимало неповнолітніх. За словами Катерини Рашевської, юристки Регіонального центру прав людини, Росія, за різними даними, депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх, а також від 1,5 до 2,5 тисяч дітей-сиріт. Щонайменше 400 дітей вже стали членами російських родин.

"Дітей депортували щонайменше до 57 регіонів Росії. Їхня географія абсолютно різна: Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан", – розповіла Рашевська.

Вона додала, що метою таких дій Російської Федерації є геноцид українського народу та нації.
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Топ коментарі
+9
Это военное преступление против мира и человечности не имеющее срока давности.
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16.01.2023 17:45
+8
Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кожна українська дитина викрадена кацапськими мерзенними покидьками має повернутись додому в Україну...
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16.01.2023 17:45
+7
Виховуватимуть з них яничар і пошлють на війну.
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16.01.2023 18:01
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Это военное преступление против мира и человечности не имеющее срока давности.
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16.01.2023 17:45 Відповісти
В часи Запорізької Січі таких дітей називали а Туреччині єйни-чері
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16.01.2023 20:40 Відповісти
Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кожна українська дитина викрадена кацапськими мерзенними покидьками має повернутись додому в Україну...
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16.01.2023 17:45 Відповісти
Виховуватимуть з них яничар і пошлють на війну.
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16.01.2023 18:01 Відповісти
Нажаль
Досвід Крима і Донбаса де вже виросло нове покоління 8 річних дітей каже на користь цієї думки
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16.01.2023 18:06 Відповісти
Мрія Скумбрії здійснюється -
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16.01.2023 18:03 Відповісти
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16.01.2023 18:04 Відповісти
І роблять з них москворотих їпанатів.
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16.01.2023 18:07 Відповісти
як вони там опинилися? чому не евакуювали? хто з чиновників поніс за це відповідальність?
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16.01.2023 18:27 Відповісти
На ці риторичні питання є одна, також риторична (хоча риторичних відповідей, на відміну від питань, не вснує). Але у даному випадку відповідь є. Слово, у якому зосередилася вся сутність "рускаґа міра". Слово, яке пояснює і одночасно виправдовує будь-яке службове недбальство і будь-який службовий злочин. Бридке слово з "рускаґо матєрнаво єзика", яким досконало володіють всі без виключення українські посадовці. І це слово
"*****@ЛІ".
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16.01.2023 19:49 Відповісти
Гражданка США Лиза Глинка, она же доктор Лиза и купальщица в Черном море с ансамблем Александрова крала детей целыми детдомами с 2014 года, при одобрямсе урода Обамы и прочих Керри.
П.С. Эвакуация не нужна, так ведь говорили зеленые придурки, всякие там даниловы, резниковы и прочий сброд.
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16.01.2023 19:29 Відповісти
 
 