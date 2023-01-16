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В Беларуси сейчас около 11 тысяч российских военных, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

В Беларуси в настоящее время насчитывается около 11 тысяч российских военных, но постоянно осуществляется их ротация.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы не фиксируем увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости к нашей границе. На сегодня количество войск России на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако эта цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений России, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле", - сообщил Дейнеко.

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Он заверил, что работы по инженерному обустройству границы на участке с республикой Беларусь не прекращаются ни на минуту.

"Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача – это способность действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГПСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности", - заверил Дейнеко.
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Топ комментарии
+2
Терроборона Київа, розбере їх на запчастини за три дні...
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16.01.2023 19:31
+1
Ценой 60-80 тысяч убитых+раненых. Ну так себе достижение
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16.01.2023 19:47
+1
Блідосрусь теж сторона конфлікту і про цих упирів ніхто нічого не казав
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16.01.2023 20:25
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Терроборона Київа, розбере їх на запчастини за три дні...
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16.01.2023 19:31 Ответить
За три дня нет, но за недели две да, учитывая уровень укреплений сейчас кацапам нужно тысяч 200 собрать, что бы вглубь на несколько десятко км попробовать зайти. Эти 11000 положат еще на границе
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16.01.2023 19:44 Ответить
Под Бахмутом и Соледаром орки продавливают нашу оборону. Вот вам и пьяные чмобики...
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16.01.2023 19:33 Ответить
Ценой 60-80 тысяч убитых+раненых. Ну так себе достижение
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16.01.2023 19:47 Ответить
Якою ціною?їм моржова,до речі в нас теж не професійні військові у своїй більшості,тому поменше про чмобіків згадуйте,бо різниця тільки в мотивації ,підготовка приблизно однакова.
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16.01.2023 19:53 Ответить
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16.01.2023 19:34 Ответить
11 тысяч орков вроде и не много. Но силы и средства ВСУ отвлекают однозначно. Ну и где хваленные партизаны Беларуси? На болотах прячутся или по кухням сидят? Или как Тихановская "борется" с Лукой сидя за границей.
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16.01.2023 19:37 Ответить
Нехай звикають сиру бульбу жерти.Їм таке вміння згодиться.
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16.01.2023 19:37 Ответить
Перед 24 лютого теж не бачили!
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16.01.2023 19:40 Ответить
Западные разведки все видели еще за полгода до вторжения. Что сейчас западные разведки говорят?
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16.01.2023 19:48 Ответить
Погранцы, переходы заминируйте. и блок бетонный киньте. А то будет как в феврале. Выкатились такие и поехали на Херсон, Сумы, Киев. Камера стоит на погранпереходе, пограничники хер знает где, просто класс.
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16.01.2023 19:52 Ответить
Чмобіків вони своїх там готують. Тому й ротація постійна. А чому там, тому що вони свої навчально-тренувальні центри ліквідували. І на сьогодні бульбостан єдине місце, де вони це можуть робити повноцінно.

А ми за цим всім спостерігаємо і нічого не робимо...
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16.01.2023 20:04 Ответить
Хаймарсами не желательно бить по територии РФ? Верно?
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16.01.2023 20:13 Ответить
Блідосрусь теж сторона конфлікту і про цих упирів ніхто нічого не казав
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16.01.2023 20:25 Ответить
КаZZапня з трусів вискакує, пророкуючи найближчім часом наступ 600 тис. добре озброєних та навчених орків.
Але дивлячись на факти, розумієш, що ця чудо-армія так і залишиться у стрінгах ліліпутіна. По місцю постійної дислокації
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16.01.2023 20:24 Ответить
Необхідно переносити війну на територію кацапстану. І діяти там абсолютно жорстко, удесятеро жорсткіше, ніж кацапи діяли в Україні. Всі розмови про те, що "Захід" це осудить і перестане допомагати - путінська брехня.
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16.01.2023 21:16 Ответить
 
 