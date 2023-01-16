В Беларуси сейчас около 11 тысяч российских военных, - Госпогранслужба

В Беларуси в настоящее время насчитывается около 11 тысяч российских военных, но постоянно осуществляется их ротация.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы не фиксируем увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости к нашей границе. На сегодня количество войск России на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако эта цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений России, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле", - сообщил Дейнеко.

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Он заверил, что работы по инженерному обустройству границы на участке с республикой Беларусь не прекращаются ни на минуту.

"Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача – это способность действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГПСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности", - заверил Дейнеко.