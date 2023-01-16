У Білорусі зараз близько 11 тисяч російських військових, - Держприкордонслужба

У Білорусі наразі налічується близько 11 тисяч російських військових, але постійно триває їх ротація.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми не фіксуємо збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до нашого кордону. На сьогодні кількість військ рф на території рб становить порядка 11 тисяч військовослужбовців. Проте дана цифра щодня змінюється через те, що зараз якраз відбувається ротація підрозділів рф, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходить на територію росії у воронезьку та білгородську області, а їй на заміну приходить 6-а мотострілецька дивізія. Тому щодня цифра змінюється, але ми це тримаємо на постійному контролі", - повідомив Дейнеко.

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Він запевнив, що роботи з інженерного облаштування кордону на ділянці з республікою білорусь не припиняються ні на мить.

"Ці роботи продовжуються і зараз. Тому що наша головна задача – це бути спроможними діяти у відповідь на можливі загрози. Не треба недооцінювати ворога. Тому ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України проводить такі заходи. Ми в постійній готовності", - запевнив Дейнеко.