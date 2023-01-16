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У Білорусі зараз близько 11 тисяч російських військових, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

У Білорусі наразі налічується близько 11 тисяч російських військових, але постійно триває їх ротація.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми не фіксуємо збільшення угруповань російських та білоруських військ у безпосередній близькості до нашого кордону. На сьогодні кількість військ рф на території рб становить порядка 11 тисяч військовослужбовців. Проте дана цифра щодня змінюється через те, що зараз якраз відбувається ротація підрозділів рф, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходить на територію росії у воронезьку та білгородську області, а їй на заміну приходить 6-а мотострілецька дивізія. Тому щодня цифра змінюється, але ми це тримаємо на постійному контролі", - повідомив Дейнеко.

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Він запевнив, що роботи з інженерного облаштування кордону на ділянці з республікою білорусь не припиняються ні на мить.

"Ці роботи продовжуються і зараз. Тому що наша головна задача – це бути спроможними діяти у відповідь на можливі загрози. Не треба недооцінювати ворога. Тому ДПСУ разом з іншими складовими Сил оборони України проводить такі заходи. Ми в постійній готовності", - запевнив Дейнеко.
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Топ коментарі
+2
Терроборона Київа, розбере їх на запчастини за три дні...
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16.01.2023 19:31
+1
Ценой 60-80 тысяч убитых+раненых. Ну так себе достижение
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16.01.2023 19:47
+1
Блідосрусь теж сторона конфлікту і про цих упирів ніхто нічого не казав
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16.01.2023 20:25
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Терроборона Київа, розбере їх на запчастини за три дні...
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16.01.2023 19:31 Відповісти
За три дня нет, но за недели две да, учитывая уровень укреплений сейчас кацапам нужно тысяч 200 собрать, что бы вглубь на несколько десятко км попробовать зайти. Эти 11000 положат еще на границе
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16.01.2023 19:44 Відповісти
Под Бахмутом и Соледаром орки продавливают нашу оборону. Вот вам и пьяные чмобики...
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16.01.2023 19:33 Відповісти
Ценой 60-80 тысяч убитых+раненых. Ну так себе достижение
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16.01.2023 19:47 Відповісти
Якою ціною?їм моржова,до речі в нас теж не професійні військові у своїй більшості,тому поменше про чмобіків згадуйте,бо різниця тільки в мотивації ,підготовка приблизно однакова.
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16.01.2023 19:53 Відповісти
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16.01.2023 19:34 Відповісти
11 тысяч орков вроде и не много. Но силы и средства ВСУ отвлекают однозначно. Ну и где хваленные партизаны Беларуси? На болотах прячутся или по кухням сидят? Или как Тихановская "борется" с Лукой сидя за границей.
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16.01.2023 19:37 Відповісти
Нехай звикають сиру бульбу жерти.Їм таке вміння згодиться.
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16.01.2023 19:37 Відповісти
Перед 24 лютого теж не бачили!
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16.01.2023 19:40 Відповісти
Западные разведки все видели еще за полгода до вторжения. Что сейчас западные разведки говорят?
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16.01.2023 19:48 Відповісти
Погранцы, переходы заминируйте. и блок бетонный киньте. А то будет как в феврале. Выкатились такие и поехали на Херсон, Сумы, Киев. Камера стоит на погранпереходе, пограничники хер знает где, просто класс.
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16.01.2023 19:52 Відповісти
Чмобіків вони своїх там готують. Тому й ротація постійна. А чому там, тому що вони свої навчально-тренувальні центри ліквідували. І на сьогодні бульбостан єдине місце, де вони це можуть робити повноцінно.

А ми за цим всім спостерігаємо і нічого не робимо...
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16.01.2023 20:04 Відповісти
Хаймарсами не желательно бить по територии РФ? Верно?
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16.01.2023 20:13 Відповісти
Блідосрусь теж сторона конфлікту і про цих упирів ніхто нічого не казав
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16.01.2023 20:25 Відповісти
КаZZапня з трусів вискакує, пророкуючи найближчім часом наступ 600 тис. добре озброєних та навчених орків.
Але дивлячись на факти, розумієш, що ця чудо-армія так і залишиться у стрінгах ліліпутіна. По місцю постійної дислокації
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16.01.2023 20:24 Відповісти
Необхідно переносити війну на територію кацапстану. І діяти там абсолютно жорстко, удесятеро жорсткіше, ніж кацапи діяли в Україні. Всі розмови про те, що "Захід" це осудить і перестане допомагати - путінська брехня.
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16.01.2023 21:16 Відповісти
 
 