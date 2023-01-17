Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется, - Галущенко
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На Запорожской АЭС происходит постоянное давление на людей, поскольку оккупанты не получили ожидаемых результатов по подписанным контрактам. Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны. Ситуация сложная, и это отмечают эксперты из МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доносили эту позицию россиянам", - сказал Галущенко.
По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое – в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.
"И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции, нашего оборудования", - сказал Галущенко.
Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.
"Сам допуск – там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч", – сказал Галущенко.
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