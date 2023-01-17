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Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

На Запорожской АЭС происходит постоянное давление на людей, поскольку оккупанты не получили ожидаемых результатов по подписанным контрактам. Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны. Ситуация сложная, и это отмечают эксперты из МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доносили эту позицию россиянам", - сказал Галущенко.

По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое – в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.

"И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции, нашего оборудования", - сказал Галущенко.

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Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.

"Сам допуск – там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч", – сказал Галущенко.
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Топ комментарии
+18
Аварія сталася коли більшість проголосувала за зеленського та слуг
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17.01.2023 08:25
+3
Вони висловлять занепокоєння.
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17.01.2023 08:45
+2
Як взагалі атомну станцію можно було здати?
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17.01.2023 10:11
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Схоже що буде аварія.
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17.01.2023 06:53 Ответить
І її зафіксують представники магате, котрі знаходяться там.
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17.01.2023 07:49 Ответить
Вони висловлять занепокоєння.
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17.01.2023 08:45 Ответить
Аварія сталася коли більшість проголосувала за зеленського та слуг
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17.01.2023 08:25 Ответить
то катастрофа
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17.01.2023 11:40 Ответить
Україна поверне заес-це питання часу.але якого часу?! для звільнення заес треба звільнити запорізьку область.
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17.01.2023 09:07 Ответить
Як взагалі атомну станцію можно було здати?
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17.01.2023 10:11 Ответить
примерно так же, как и Мариуполь, Херсон и весь юг. Зелень старалась как могла
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17.01.2023 11:43 Ответить
Розставили широко кармани і здали. Боневтік не дасть збрехати. Місцеве населення Енергодару голими руками 2 дні стримувало роту тигрів з камазами. Військовим було дано команду успішно відступити до Києва
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17.01.2023 12:25 Ответить
А МАГАТЕ, як завжди, лише соплі жує та натхненно перевіряють станції які під українським контролем.
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17.01.2023 10:23 Ответить
..есть спец подразделения Армии США,они знают как тихо вырезать тварей болот мацковии на обьекте
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17.01.2023 10:41 Ответить
 
 