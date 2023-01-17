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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз станція не працює, лиш отримує енергію з української сторони. Ситуація складна, і це відмічають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що треба, щоби хоча би кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян", - сказав Галущенко.

За його словами, Україна поверне ЗАЕС, це питання часу і в немає інших очікувань. Але ключове - в якому стані Україна отримає ЗАЕС назад.

"І тут дуже важлива місія МАГАТЕ, яка має там дивитися і з точки зору того, що відбувається, і з точки зору нашої станції, нашого устаткування", - сказав Галущенко.

Відповідаючи на запитання про кількість людей на ЗАЕС, міністр сказав, що там сьогодні перебувають біля 6 тисяч людей, але вони обмежені в допуску на станцію.

"Сам допуск - там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч", - сказав Галущенко.

Також читайте: Окупанти не пускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися отримувати російський паспорт, та шукають їм заміну в РФ, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Аварія сталася коли більшість проголосувала за зеленського та слуг
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17.01.2023 08:25
+3
Вони висловлять занепокоєння.
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17.01.2023 08:45
+2
Як взагалі атомну станцію можно було здати?
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17.01.2023 10:11
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Схоже що буде аварія.
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17.01.2023 06:53 Відповісти
І її зафіксують представники магате, котрі знаходяться там.
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17.01.2023 07:49 Відповісти
Вони висловлять занепокоєння.
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17.01.2023 08:45 Відповісти
Аварія сталася коли більшість проголосувала за зеленського та слуг
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17.01.2023 08:25 Відповісти
то катастрофа
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17.01.2023 11:40 Відповісти
Україна поверне заес-це питання часу.але якого часу?! для звільнення заес треба звільнити запорізьку область.
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17.01.2023 09:07 Відповісти
Як взагалі атомну станцію можно було здати?
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17.01.2023 10:11 Відповісти
примерно так же, как и Мариуполь, Херсон и весь юг. Зелень старалась как могла
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17.01.2023 11:43 Відповісти
Розставили широко кармани і здали. Боневтік не дасть збрехати. Місцеве населення Енергодару голими руками 2 дні стримувало роту тигрів з камазами. Військовим було дано команду успішно відступити до Києва
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17.01.2023 12:25 Відповісти
А МАГАТЕ, як завжди, лише соплі жує та натхненно перевіряють станції які під українським контролем.
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17.01.2023 10:23 Відповісти
..есть спец подразделения Армии США,они знают как тихо вырезать тварей болот мацковии на обьекте
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17.01.2023 10:41 Відповісти
 
 