Россияне готовят разные сценарии наступления и распространяют дезинформацию, - ГУР МО

У оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления. Однако следует понимать, что большинство доступной информации - ложно и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию на сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – пояснил он.

По словам Юсова, цели Путина остаются неизменными - геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - подытожил представитель ГУР МО

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