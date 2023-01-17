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Россияне готовят разные сценарии наступления и распространяют дезинформацию, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

У оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления. Однако следует понимать, что большинство доступной информации - ложно и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию на сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – пояснил он.

По словам Юсова, цели Путина остаются неизменными - геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - подытожил представитель ГУР МО

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Мы готовы к любым сценариям....


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17.01.2023 10:46 Ответить
"Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3393824

Це він про люсю абдристович? І які дії проти таких дій ворога? Чи знову "ета другоє", "ви нє панімаєтє" і "вирвано з кантєксту"?
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17.01.2023 10:52 Ответить
‎‎‎17.‎01.‎2023

Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.‎01.‎2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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17.01.2023 11:05 Ответить
Може мова йде про те, що Зєля не виконуює у повному обсязі те, що наобіцяв під час свого секретного договорняка в Омані? Південь здав, але потім побачив настрої в суспільстві і армії і перестав виконувати договорняк.
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17.01.2023 11:21 Ответить
Мабуть так. Якщо вони говорять про якість "узгоджені домовленості".
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17.01.2023 12:07 Ответить
Більшої дези, як від розвідки не виходить. Так організація для постів, виступів, аналізів з дивану
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17.01.2023 11:17 Ответить
https://youtu.be/COPU0E1DY7o...

Казахстан оказал помощь Украине... Курица Машка Алкашка в истерике🐔
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17.01.2023 11:23 Ответить
Не к месту темы--- но того стоит! Вроде прошло, если не фейк, что арестович подал в отставку! Если не примут отставку, тогда наверно кокнуть пора. Это принципиально для народу! Пора мир делать чище. Как дядька Кольт нам предлагал!
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17.01.2023 11:26 Ответить
Вчера французский генерал назвал путлера Лузером,а армию рабZeи сбродом которым управляют Дебилы...😁
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17.01.2023 11:30 Ответить
 
 