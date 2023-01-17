Россияне готовят разные сценарии наступления и распространяют дезинформацию, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления. Однако следует понимать, что большинство доступной информации - ложно и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию на сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – пояснил он.
По словам Юсова, цели Путина остаются неизменными - геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.
"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - подытожил представитель ГУР МО
Пожалуйста, подождите...
Це він про люсю абдристович? І які дії проти таких дій ворога? Чи знову "ета другоє", "ви нє панімаєтє" і "вирвано з кантєксту"?
Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.01.2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Казахстан оказал помощь Украине... Курица Машка Алкашка в истерике🐔