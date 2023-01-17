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Росіяни готують різні сценарії наступу та поширюють дезінформацію, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

В окупантів може бути кілька різних сценаріїв наступу. Проте слід розуміти, що більшість інформації, яка є доступною - неправдива й слід пам’ятати, як часто росіяни поширюють дезінформацію.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас. Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії", - пояснив він.

За словами Юсова, цілі Путіна залишаються незмінними - геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", - підсумував представник ГУР МО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Мы готовы к любым сценариям....


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17.01.2023 10:46 Відповісти
"Ворог готує різні сценарії. І займається дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3393824

Це він про люсю абдристович? І які дії проти таких дій ворога? Чи знову "ета другоє", "ви нє панімаєтє" і "вирвано з кантєксту"?
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17.01.2023 10:52 Відповісти
‎‎‎17.‎01.‎2023

Перед кінцем засідання Ради безпеки РФ (див. пов. 15.‎01.‎2023) на відеозв'язку з'явився президент РФ Путін який у ультимативній формі, звертаючись до голови Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна заявив про необхідність ефективних і жорстких дій щодо керівництва України, які за його твердженням ухиляються від виконання узгоджених домовленостей. Що мав на увазі Путін нам невідомо.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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17.01.2023 11:05 Відповісти
Може мова йде про те, що Зєля не виконуює у повному обсязі те, що наобіцяв під час свого секретного договорняка в Омані? Південь здав, але потім побачив настрої в суспільстві і армії і перестав виконувати договорняк.
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17.01.2023 11:21 Відповісти
Мабуть так. Якщо вони говорять про якість "узгоджені домовленості".
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17.01.2023 12:07 Відповісти
Більшої дези, як від розвідки не виходить. Так організація для постів, виступів, аналізів з дивану
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17.01.2023 11:17 Відповісти
https://youtu.be/COPU0E1DY7o...

Казахстан оказал помощь Украине... Курица Машка Алкашка в истерике🐔
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17.01.2023 11:23 Відповісти
Не к месту темы--- но того стоит! Вроде прошло, если не фейк, что арестович подал в отставку! Если не примут отставку, тогда наверно кокнуть пора. Это принципиально для народу! Пора мир делать чище. Как дядька Кольт нам предлагал!
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17.01.2023 11:26 Відповісти
Вчера французский генерал назвал путлера Лузером,а армию рабZeи сбродом которым управляют Дебилы...😁
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17.01.2023 11:30 Відповісти
 
 