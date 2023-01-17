У энергосистемы значительный дефицит мощности, в 6 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"

По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на сутки. Напомним, каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведеного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", - обращаются в компании к украинцам.

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