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У энергосистемы значительный дефицит мощности, в 6 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на сутки. Напомним, каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведеного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", - обращаются в компании к украинцам.

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У энергосистемы значительный дефицит мощности, в 6 областях аварийные отключения, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+6
Хоть одне й те саме брешіть щоб не палитися ⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 11:06
+5
ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ ЦІЙ БРЕХНІ, ОТ ДОГРАЄТЕСЬ.
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17.01.2023 12:18
+4
Читал,а еще такое читал

Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
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17.01.2023 11:30
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Хоть одне й те саме брешіть щоб не палитися ⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 11:06 Ответить
ты читал новость внимательно?
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17.01.2023 11:24 Ответить
Читал,а еще такое читал

Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
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17.01.2023 11:30 Ответить
А ничего что эта новость была до субботнего обстрела?
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17.01.2023 11:45 Ответить
Так после суботнего обстрела написали такое:Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Ви із дтек чи "ясно" в долі що захищаете їх?
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17.01.2023 12:06 Ответить
Так система то единая на всю страну! В том и проблема, что вместо защиты энергообъектов, большая часть ПВО стоит вокруг Киева, наверное бункер не лоха защищают. В Киеве то сбили, но прилеты были минимум по 2 ТЭС.
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17.01.2023 17:21 Ответить
а ничего что в Одесской области люди уже почти два месяца на генераторах сидят , эл-гия по 2.5 - 3 часа в сутки до субботы , а на сегодня уже четвертые сутки без света и воды ?
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17.01.2023 13:10 Ответить
А нічого що в Київський області люди вже три місяці на генераторах сидять?
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17.01.2023 13:48 Ответить
не пи...тіть , будь ваша ласка. На новорічні свята Київ та область дві неділі сиділи з світлом майже цілодобово ..
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17.01.2023 14:24 Ответить
Да? А я і не помітив.... Це де так було - в Кончі? Чи по Новообуховській трасі?
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17.01.2023 16:06 Ответить
Стєсняюсь спросіть - вихідні якого року?
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17.01.2023 13:46 Ответить
Київ - це ще не вся Україна.
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17.01.2023 12:06 Ответить
Так в Київі і відключають же,якби не відключали бо за їх же словами пво в Київі все збило тому не було вражена інфраструктура,хтось там бреше
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17.01.2023 12:08 Ответить
На Подолі відключають у межах графіка.
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17.01.2023 12:37 Ответить
застосовані аварійні відключення у шести областях України Джерело: https://censor.net/ua/p3393830
а екстрасенси ніяк не можуть відгадати в яких саме шести областях аварійні відключення
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17.01.2023 12:06 Ответить
Тепер стали відключати світло ще частіше.Хоча говорили,що у нас всі ракети збили ППО.Просто нам весь час брешуть.
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17.01.2023 12:13 Ответить
ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ ЦІЙ БРЕХНІ, ОТ ДОГРАЄТЕСЬ.
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17.01.2023 12:18 Ответить
А в Венгрию, тем временем экспорт вернулся на показатели 500-600МВт/ч...

Разумеется, это просто магия Ринатика...
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17.01.2023 12:32 Ответить
Що зараз - нальот чи похолоданіє?
А якщо відверто - вони вже заїпали.
Києво-Святошинський район - вже "графік" годину через шість, навіть не встигаєш поїсти зварити.
Але в той же час у Києві - один раз на день на 2-3 години. І то вдень, коли всі на роботі.
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17.01.2023 13:45 Ответить
Это где так мажорно? Виноградарь по 3-4 раза в день на 3-4 часа.
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17.01.2023 14:00 Ответить
Осокорки наприклад.
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17.01.2023 16:08 Ответить
Немного завидую. Целый день иметь свет, кроме 2-3 часа когда все равно на работе...
Тут блин обычно как раз (??%?%%?"%!?%"?) с 9 до 01.00...
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17.01.2023 16:52 Ответить
 
 