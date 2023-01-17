У энергосистемы значительный дефицит мощности, в 6 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"
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По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на сутки. Напомним, каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведеного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", - говорится в сообщении.
Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", - обращаются в компании к украинцам.
Пожалуйста, подождите...
🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
Ви із дтек чи "ясно" в долі що захищаете їх?
а екстрасенси ніяк не можуть відгадати в яких саме шести областях аварійні відключення
Разумеется, это просто магия Ринатика...
А якщо відверто - вони вже заїпали.
Києво-Святошинський район - вже "графік" годину через шість, навіть не встигаєш поїсти зварити.
Але в той же час у Києві - один раз на день на 2-3 години. І то вдень, коли всі на роботі.
Тут блин обычно как раз (??%?%%?"%!?%"?) с 9 до 01.00...