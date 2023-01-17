В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - "Укренерго"
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Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.
Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово", - звертуються у компанії до українців.
Будь ласка, зачекайте...
🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
Ви із дтек чи "ясно" в долі що захищаете їх?
а екстрасенси ніяк не можуть відгадати в яких саме шести областях аварійні відключення
Разумеется, это просто магия Ринатика...
А якщо відверто - вони вже заїпали.
Києво-Святошинський район - вже "графік" годину через шість, навіть не встигаєш поїсти зварити.
Але в той же час у Києві - один раз на день на 2-3 години. І то вдень, коли всі на роботі.
Тут блин обычно как раз (??%?%%?"%!?%"?) с 9 до 01.00...