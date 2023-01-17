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В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово", - звертуються у компанії до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світло-сірі зони графіка наразі найшвидше означають відключення. Ситуація продовжує бути складною, - Yasno

В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - Укренерго 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Хоть одне й те саме брешіть щоб не палитися ⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 11:06
+5
ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ ЦІЙ БРЕХНІ, ОТ ДОГРАЄТЕСЬ.
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17.01.2023 12:18
+4
Читал,а еще такое читал

Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
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17.01.2023 11:30
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Хоть одне й те саме брешіть щоб не палитися ⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 11:06 Відповісти
ты читал новость внимательно?
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17.01.2023 11:24 Відповісти
Читал,а еще такое читал

Цими вихідними можуть зменшитися обсяги обмеження енергоспоживання через прогнозоване потепління. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - пояснив Кудрицький.
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17.01.2023 11:30 Відповісти
А ничего что эта новость была до субботнего обстрела?
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17.01.2023 11:45 Відповісти
Так после суботнего обстрела написали такое:Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Ви із дтек чи "ясно" в долі що захищаете їх?
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Так система то единая на всю страну! В том и проблема, что вместо защиты энергообъектов, большая часть ПВО стоит вокруг Киева, наверное бункер не лоха защищают. В Киеве то сбили, но прилеты были минимум по 2 ТЭС.
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17.01.2023 17:21 Відповісти
а ничего что в Одесской области люди уже почти два месяца на генераторах сидят , эл-гия по 2.5 - 3 часа в сутки до субботы , а на сегодня уже четвертые сутки без света и воды ?
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17.01.2023 13:10 Відповісти
А нічого що в Київський області люди вже три місяці на генераторах сидять?
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17.01.2023 13:48 Відповісти
не пи...тіть , будь ваша ласка. На новорічні свята Київ та область дві неділі сиділи з світлом майже цілодобово ..
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17.01.2023 14:24 Відповісти
Да? А я і не помітив.... Це де так було - в Кончі? Чи по Новообуховській трасі?
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17.01.2023 16:06 Відповісти
Стєсняюсь спросіть - вихідні якого року?
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17.01.2023 13:46 Відповісти
Київ - це ще не вся Україна.
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Так в Київі і відключають же,якби не відключали бо за їх же словами пво в Київі все збило тому не було вражена інфраструктура,хтось там бреше
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17.01.2023 12:08 Відповісти
На Подолі відключають у межах графіка.
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17.01.2023 12:37 Відповісти
застосовані аварійні відключення у шести областях України Джерело: https://censor.net/ua/p3393830
а екстрасенси ніяк не можуть відгадати в яких саме шести областях аварійні відключення
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17.01.2023 12:06 Відповісти
Тепер стали відключати світло ще частіше.Хоча говорили,що у нас всі ракети збили ППО.Просто нам весь час брешуть.
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17.01.2023 12:13 Відповісти
ВЖЕ НІХТО НЕ ВІРИТЬ ЦІЙ БРЕХНІ, ОТ ДОГРАЄТЕСЬ.
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17.01.2023 12:18 Відповісти
А в Венгрию, тем временем экспорт вернулся на показатели 500-600МВт/ч...

Разумеется, это просто магия Ринатика...
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17.01.2023 12:32 Відповісти
Що зараз - нальот чи похолоданіє?
А якщо відверто - вони вже заїпали.
Києво-Святошинський район - вже "графік" годину через шість, навіть не встигаєш поїсти зварити.
Але в той же час у Києві - один раз на день на 2-3 години. І то вдень, коли всі на роботі.
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17.01.2023 13:45 Відповісти
Это где так мажорно? Виноградарь по 3-4 раза в день на 3-4 часа.
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17.01.2023 14:00 Відповісти
Осокорки наприклад.
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17.01.2023 16:08 Відповісти
Немного завидую. Целый день иметь свет, кроме 2-3 часа когда все равно на работе...
Тут блин обычно как раз (??%?%%?"%!?%"?) с 9 до 01.00...
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17.01.2023 16:52 Відповісти
 
 