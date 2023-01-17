РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10625 посетителей онлайн
Новости
6 796 25

Около 650 сотрудников ЗАЭС подписали контракты с "Росатомом", - "Энергоатом"

заес

На ЗАЭС очень сложная ситуация с персоналом. На станцию проходят приблизительно 2,4-3 тысячи людей. До оккупации на ней работало свыше 11 тысяч.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент компании Петр Котин на брифинге на Пивденноукраинской АЭС.

Известно о 650 случаях подписания работниками оккупированной РФ Запорожской АЭС контрактов с так называемой Эксплуатирующей организацией ЗАЭС концерна Росатом.

"Нам известно о 650 работниках ЗАЭС, которые подписали контракты с фейковой организацией по эксплуатации станции. Большинство из них – это рабочий персонал, который получал самую низкую зарплату. Но также есть случаи предательства руководящего персонала, от позиции которого фактически зависело, получится ли что-то у Росатома. Например, человек, исполняющий обязанности главного инженера, предал Украину и продолжает там нелегитимно выполнять обязанности руководителя станции", отметил он.

По словам Котина, на ЗАЭС очень сложная ситуация с персоналом.

Читайте также: Ситуация на Запорожской АЭС усугубляется, - Галущенко

"Немногим больше шесть тысяч работников ЗАЭС находятся в Энергодаре. Не все работают на станции, многие остаются по своим домам. На станцию проходят приблизительно 2,4-3 тысячи людей. До оккупации на ней работало свыше 11 тысяч", - рассказал Котин.

Он отметил, что оккупанты не могут заменить украинский персонал своими людьми, поэтому вынуждены оставлять его на работе, несмотря на отказы переходить на работу в Росатом.

"Ситуация у рашистов тоже тяжелая. Они не могут запустить станцию. Не могут ее нормально эксплуатировать, потому что для этого нужен персонал, обученный для работы на том оборудовании, которое установлено на ЗАЭС. Они пытаются подвезти свой персонал, но он нелегитимный, он не может выполнять те функции, которые выполняет украинский персонал. Он же отказывается подписывать контракты, но они вынуждены оставлять его на работе", - заявил Котин.

По его словам, часть работников ЗАЭС, покинувшая город-спутник ЗАЭС Энергодар, переведена на работу на другие АЭС Украины.

Автор: 

контракт (422) Энергоатом (410) рабочие (53) Петр Котин (37) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
і не треба їх поливати брудом ,якщо не знаєте всіх обставин і не живете в окупації. Це питання до влади яка готувалась до шашликів та здала південь за лічені дні!
показать весь комментарий
17.01.2023 13:46
+8
.. складно засуджувати тих, простих людей, яких влада здала за одну добу... злочинно про.бала
показать весь комментарий
17.01.2023 13:46
+8
І тут не має нічого дивного. Якщо Україна туди не прийде в найближчий місяць, максимум два то стануть майже всі "новохрещені расатамци". Людина істота слабка, якщо втрачається надія на порятунок і справедливість то вмикаються механізми пристосування і банального виживання.
показать весь комментарий
17.01.2023 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і не треба їх поливати брудом ,якщо не знаєте всіх обставин і не живете в окупації. Це питання до влади яка готувалась до шашликів та здала південь за лічені дні!
показать весь комментарий
17.01.2023 13:46 Ответить
Зеленский знал, что будет широкомасштабное наступление, но он слишком мудрый и по этом никому об этом не сказал!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 13:47 Ответить
читав? отута вся "мудрість"... https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
показать весь комментарий
17.01.2023 14:01 Ответить
отут з тобою по буквам згоден.
Але вся твоя проблема в сенсі - що ти також причетний до цієї зради. Бо ти той самий 73/43%зебіл
показать весь комментарий
17.01.2023 13:55 Ответить
Ні, в Енергодарі за Зе проголосувало 86%.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:18 Ответить
Це не тільки ви, так ще мільйони дебілів думають, яких аж 73% наріду
показать весь комментарий
17.01.2023 15:32 Ответить
Думай собі там про себе, якщо такий довбень. Якщо виїхали з України, то закрий ротяку.
Що тобі сивочолий поганого зробив, а зеленочолий хороше?
Ти теж там 1+1 і кварталу передивився?
показать весь комментарий
17.01.2023 15:51 Ответить
сподіваюсь ти усвідомила мій комент перш ніж поскаржилась на нього
показать весь комментарий
17.01.2023 17:19 Ответить
в інтересах України щоб ЗАЕС обслуговував український персонал, в якого родини поруч із блоками, а не кацапські зайди, які втечуть на раз-два.
ну ви зрозуміли...

нашому Енергоатому треба було б тут базар профільтрувати
показать весь комментарий
17.01.2023 16:03 Ответить
.. складно засуджувати тих, простих людей, яких влада здала за одну добу... злочинно про.бала
показать весь комментарий
17.01.2023 13:46 Ответить
І тут не має нічого дивного. Якщо Україна туди не прийде в найближчий місяць, максимум два то стануть майже всі "новохрещені расатамци". Людина істота слабка, якщо втрачається надія на порятунок і справедливість то вмикаються механізми пристосування і банального виживання.
показать весь комментарий
17.01.2023 13:47 Ответить
людина слабка апріорі, без умовностей...але в цьому не вина людини...
показать весь комментарий
17.01.2023 14:03 Ответить
Надо просто сказать: "Вы имейте право говорить и подписывать что угодно, если это поможет спасти вашу жизнь". Особенно спустя первые 24 часа, когда они еще могут иметь значение. Никаких проблем здесь быть не может. Вы нужны нам живыми, чтобы в будущем работать на нашей АЭС.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:20 Ответить
это вам лапти сказали ?
показать весь комментарий
17.01.2023 14:28 Ответить
Все предельно просто. Энергоатом им если и платит зарплату (что, кстати, под огромным вопросом и далеко не факт) то в гривнах. На оккупированной территории - за неё вряд ли что-то можно купить.
То есть либо они и их семьи сдохнут с голоду, либо... нет.
А про выезд рассказывать не нужно. Хотел бы Энергоатом их эвакуировать - давно бы сделал. Но прикол в том, что это работники ОЧЕНЬ узкой специальности и они нахрен не облокотились Энергоатому - на остальных АЭС штат заполнен.
А ведь у них там и семьи есть.
И кроме того - сфига ли так несправедливо. Медиков за то что они лечат в том числе военных рашки - к ним претензий нет. Мол, вынуждены. А эти разве нет? Не вынуждены?
показать весь комментарий
17.01.2023 14:30 Ответить
Платит Энергоатом зарплату, а за гривну можно и телефону скупиться.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:24 Ответить
Я не разбойник, и не апостол.
И для меня, конечно, тоже все не просто.
И очень может быть, что от забот моих,
Я поседею раньше остальных.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:42 Ответить
Влада не залишила людям вибору їх кинули не захистили Нам розповідали про шашлик замість правди Кваліфіковані кадри потрібні країні Зрадниками їх не можна називати
показать весь комментарий
17.01.2023 14:44 Ответить
Ті хто підписав щось з кацапами потім все життя будуть про це жалкувати - їх життя вже таким як було раніше не буде.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:52 Ответить
не той випадок....
показать весь комментарий
17.01.2023 16:05 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 15:12 Ответить
 
 