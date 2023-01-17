Около 650 сотрудников ЗАЭС подписали контракты с "Росатомом", - "Энергоатом"

На ЗАЭС очень сложная ситуация с персоналом. На станцию проходят приблизительно 2,4-3 тысячи людей. До оккупации на ней работало свыше 11 тысяч.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент компании Петр Котин на брифинге на Пивденноукраинской АЭС.

Известно о 650 случаях подписания работниками оккупированной РФ Запорожской АЭС контрактов с так называемой Эксплуатирующей организацией ЗАЭС концерна Росатом.

"Нам известно о 650 работниках ЗАЭС, которые подписали контракты с фейковой организацией по эксплуатации станции. Большинство из них – это рабочий персонал, который получал самую низкую зарплату. Но также есть случаи предательства руководящего персонала, от позиции которого фактически зависело, получится ли что-то у Росатома. Например, человек, исполняющий обязанности главного инженера, предал Украину и продолжает там нелегитимно выполнять обязанности руководителя станции", отметил он.

По словам Котина, на ЗАЭС очень сложная ситуация с персоналом.

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"Немногим больше шесть тысяч работников ЗАЭС находятся в Энергодаре. Не все работают на станции, многие остаются по своим домам. На станцию проходят приблизительно 2,4-3 тысячи людей. До оккупации на ней работало свыше 11 тысяч", - рассказал Котин.

Он отметил, что оккупанты не могут заменить украинский персонал своими людьми, поэтому вынуждены оставлять его на работе, несмотря на отказы переходить на работу в Росатом.

"Ситуация у рашистов тоже тяжелая. Они не могут запустить станцию. Не могут ее нормально эксплуатировать, потому что для этого нужен персонал, обученный для работы на том оборудовании, которое установлено на ЗАЭС. Они пытаются подвезти свой персонал, но он нелегитимный, он не может выполнять те функции, которые выполняет украинский персонал. Он же отказывается подписывать контракты, но они вынуждены оставлять его на работе", - заявил Котин.

По его словам, часть работников ЗАЭС, покинувшая город-спутник ЗАЭС Энергодар, переведена на работу на другие АЭС Украины.