ВР получила копию свидетельства о смерти нардепа-изменника Ковалева и готовится лишить его мандата

Верховная Рада уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Алексея Ковалева и скоро лишит его мандата.

Об этом сообщил в телеграме депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"От главы парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Ковалева. Его скоро тоже юридически лишат мандата. Так что в Раде будет уже новый минимум - 410 нардепов", - сообщил он.

Напомним, Алексей Ковалев, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение с Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.

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28 августа Следователем РФ подтвердил смерть Алексея Ковалева.