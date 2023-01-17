РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11181 посетитель онлайн
Новости Война
8 530 39

ВР получила копию свидетельства о смерти нардепа-изменника Ковалева и готовится лишить его мандата

ковальов

Верховная Рада уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Алексея Ковалева и скоро лишит его мандата.

Об этом сообщил в телеграме депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"От главы парламента узнал, что ВРУ уже получила копию свидетельства о смерти депутата-коллаборанта Ковалева. Его скоро тоже юридически лишат мандата. Так что в Раде будет уже новый минимум - 410 нардепов", - сообщил он.

Напомним, Алексей Ковалев, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа", выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение с Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Рады, - Данилов

28 августа Следователем РФ подтвердил смерть Алексея Ковалева.

ВР (29234) государственная измена (1534) коллаборационизм (870) Железняк Ярослав (422) Ковалев Алексей (29)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
легче вмерти ніж перестати бути депутатом
показать весь комментарий
17.01.2023 17:02
+27
слава Богу, а я переживав що не позбавлять
показать весь комментарий
17.01.2023 16:55
+27
Тобто, причиною позбавлення мандату буде вказана "смерть народного депутата під час виконання обов'язків". З усіма належними мільйонними виплатами.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава Богу, а я переживав що не позбавлять
показать весь комментарий
17.01.2023 16:55 Ответить
легче вмерти ніж перестати бути депутатом
показать весь комментарий
17.01.2023 17:02 Ответить
😄
показать весь комментарий
17.01.2023 17:10 Ответить
Пам'ятається, Кернес як помер то ще півроку в міськраді голосував)))
показать весь комментарий
17.01.2023 17:23 Ответить
був задіяний харківський "Периметр" - "Мертва рука Гепи"
показать весь комментарий
17.01.2023 17:35 Ответить
Авторе, Ви смалите.... 😁😂🤣
показать весь комментарий
17.01.2023 18:22 Ответить
А шо пецики на иого карточку ше капають . .
показать весь комментарий
17.01.2023 16:56 Ответить
Как то мгновенно отреагировали правда чуть чуть медленнее улитки
.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:57 Ответить
Т.е. все это время он получал деньги? Еще и родычи обратятся в вр за помощью по потере кормильца.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:58 Ответить
Кстати вполне может быть, что деньги скидывали на карту всё это время и замечательные родственнички осваивали эти средства, а потом ещё за помощью припрутся или в беженцы от войны в Германию подадутся. У нас сейчас столько подобных чудес, что никакой бюджет не вывезет всего этого мусора. Но ВРУ некогда порядок с законами наводить
показать весь комментарий
17.01.2023 17:01 Ответить
Аа Ви гадаєте, шо в Україні льоша ковальов один такий, м'яко кажучи, поціновувач т.з. руцкава міра? основна маса таких ковальових концентрується якраз у держорганах/силових структурах великих міст країни.
показать весь комментарий
17.01.2023 21:57 Ответить
Так и надо приговоры выписывать.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:03 Ответить
А може й постановка - а сам пітар оформив кацапські ксіви і сквозонув куди подалі якимсь Пєтєй
показать весь комментарий
17.01.2023 17:04 Ответить
Тобто, причиною позбавлення мандату буде вказана "смерть народного депутата під час виконання обов'язків". З усіма належними мільйонними виплатами.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:05 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 19:41 Ответить
А когда же откроют мемориальную доску в его честь на здании ОП ? Неужели у Дерьмака нет на нее денег?
показать весь комментарий
17.01.2023 17:13 Ответить
І вихідне пособіє незабудьте виплатить скорбящєй вдовє
показать весь комментарий
17.01.2023 17:16 Ответить
Це зветься вірно - допомога на поховання . Доречі , нещодавно узнав що з такими привілеями у нас багато хто гуляє , як приклад - судді , навіть коли помре із своєю пенсією у 250 тисяч - його зобов'язані поховати за державні кошти та встановити за них же пам'ятник (( воістину слуги народні ((
показать весь комментарий
17.01.2023 17:22 Ответить
і УБД ще дадуть і скажуть що підривав режим орків із середини=він же слуга
показать весь комментарий
17.01.2023 17:19 Ответить
интересно то как.... в марте 2022 свалил к врагу...в августе ликвидировали как предателя...и только теперь... только ГОТОВЯТСЯ лишить мандата....
показать весь комментарий
17.01.2023 17:19 Ответить
Не здивуюся якщо колись з'ясується , що його картка до останнього голосувала ((
показать весь комментарий
17.01.2023 17:23 Ответить
а на іншу картку капала зарплатня і доплати с бонусами
показать весь комментарий
17.01.2023 17:28 Ответить
Обраний від партїї "Слуга народу" ?Та не може такого бути.Це так несподівано.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:26 Ответить
Там всі слуги народу тільки , на жаль , не українсьюкого
а кацапсинського 😡
показать весь комментарий
17.01.2023 17:28 Ответить
Оперативненько! Мало того що став ворогом, то ще й в депутатах тримали до останнього. Те ж саме з прокацапською заЖОПою-будуть тримати до останнього, поки народ їх не почне відловлювати!
показать весь комментарий
17.01.2023 17:27 Ответить
Тобто, якби не здохло то депутатсвувало б заочно ще дуже довго.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:41 Ответить
Тут не свідоцтво потрібне, а тушка.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:50 Ответить
Феєрично! А чому здохло те гівно навіть не вважаю за потрібне читати , напрягатись)
показать весь комментарий
17.01.2023 18:01 Ответить
А если бы остался живой, то что? Не лишили бы? Когда читаешь такие новости, то непонятно - то ли ты сошел с ума, то ли законодатели наши.
показать весь комментарий
17.01.2023 18:01 Ответить
..у "слуг народа" ещё есть куча такого лайна, на замену
показать весь комментарий
17.01.2023 18:06 Ответить
Це ж потрібно ще проголосувати за це мабуть.
показать весь комментарий
17.01.2023 18:19 Ответить
Як в раді зя'вилося свідотство про смерть і хто його виписав Хто підтвердить що то лайно не за кордоном?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:24 Ответить
- Лучше смерть, чем такая потеря бизнеса, - сказал Ковалёв, когда его подорвали ("Кажись плагиат", подумала Д. В.)
показать весь комментарий
17.01.2023 18:25 Ответить
коли позбавлять українського громадянства ворога України та зрадника Царьова, який утік до росії?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:37 Ответить
А якби не отримала, то до він так і був би поважним депутатом України?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:40 Ответить
ВР надто поспішає
показать весь комментарий
17.01.2023 18:50 Ответить
Дебіли, ви не впевнені, що він зрадник, чи що мертвий? Це не ВР, а суцільне пакудство, та якби ж тільки рада!
показать весь комментарий
17.01.2023 19:09 Ответить
 
 