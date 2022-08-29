Следком РФ подтвердил смерть нардепа-предателя Ковалева
Следственный комитет Российской Федерации подтвердил смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.
Об этом говорится в Telegram Следственном РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая вместе с погибшим", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.
28 августа СМИ сообщили, что Ковалева ликвидировали в Железном Порту.
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Хочешь опровергнуть,что двое из троих на фото перебежали к засРашке?
Жодних дій від державних структур: ще й допомогу сімейка отримає!
Кто там за них голосовал?
Соввпадение?
И действительно " какая разница?!" коллаборан или воин ЗСУ? Главное - нардеп ВРУ!
А то вже думав, може викарабкається, НЕ ДАЙ БОГ....