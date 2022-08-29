Следком РФ подтвердил смерть нардепа-предателя Ковалева

Следственный комитет Российской Федерации подтвердил смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.

Об этом говорится в Telegram Следственном РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая вместе с погибшим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экснардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

28 августа СМИ сообщили, что Ковалева ликвидировали в Железном Порту.

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