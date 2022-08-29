Слідком РФ підтвердив смерть нардепа-зрадника Ковальова
Слідчий комітет Російської Федерації підтвердив смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.
Про це йдеться в Telegram Слідкома РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, внаслідок вогнепального поранення помер заступник голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області із сільського господарства Олексій Ковальов. Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
28 серпня ЗМІ повідомили, що Ковальова ліквідували у Залізному Порту.
Топ коментарі
+50 Порохобандерівець
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+42 Mykola Trofimenko #528418
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+38 Андрей Михалыч #475046
показати весь коментар29.08.2022 17:40
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Хочешь опровергнуть,что двое из троих на фото перебежали к засРашке?
Жодних дій від державних структур: ще й допомогу сімейка отримає!
Кто там за них голосовал?
Соввпадение?
И действительно " какая разница?!" коллаборан или воин ЗСУ? Главное - нардеп ВРУ!
А то вже думав, може викарабкається, НЕ ДАЙ БОГ....