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Слідком РФ підтвердив смерть нардепа-зрадника Ковальова

олексій,ковальов

Слідчий комітет Російської Федерації підтвердив смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

Про це йдеться в Telegram Слідкома РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, внаслідок  вогнепального поранення помер заступник голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області із сільського господарства Олексій Ковальов. Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

28 серпня ЗМІ повідомили, що Ковальова ліквідували у Залізному Порту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Ковальова, - ДБР

Автор: 

Слідком рф (194) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+50
Втрати в партії ;Слуґа народа;...
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29.08.2022 17:41
+42
Да і х#й з ним, міцного здоров'я
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29.08.2022 17:39
+38
Гори в аду, мразь! И хозяев своих прихвати с собой на концерт кобзона!
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29.08.2022 17:40
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Да і х#й з ним, міцного здоров'я
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29.08.2022 17:39 Відповісти
респект..навіть двох зрадників
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29.08.2022 17:40 Відповісти
Гори в аду, мразь! И хозяев своих прихвати с собой на концерт кобзона!
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29.08.2022 17:40 Відповісти
ти про зелених?
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29.08.2022 17:56 Відповісти
А я оце думаю, з чого раптом державний, бляха, банк, в лихую для держави годину раптом взяв і тупо встановив всім українцям кредитні ліміти в 0. Тепер стає ясно, чому.
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29.08.2022 18:38 Відповісти
Втрати в партії ;Слуґа народа;...
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29.08.2022 17:41 Відповісти
..Жілі ані щасліва і умєрлі в адін день
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29.08.2022 17:42 Відповісти
А його хоч з партії встигли виключити?
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29.08.2022 17:55 Відповісти
Нехай йому чорти в пеклі за кожного загиблого українця запхали по голці під нігті. А за кожного пораненого - по цвяху в лоба.
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29.08.2022 17:42 Відповісти
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29.08.2022 17:43 Відповісти
рабінович, мертвечук, шухрич і юзік з котлєтою - хороша компанія
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29.08.2022 17:55 Відповісти
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29.08.2022 17:56 Відповісти
На это фото был знак. Свыше.
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29.08.2022 18:01 Відповісти
На черзі таємниця Оману...
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29.08.2022 18:03 Відповісти
це знак "Обережно могилка" ?
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29.08.2022 22:49 Відповісти
А чому двоэ ?
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29.08.2022 18:04 Відповісти
Третій повернути не нелегальну роботу!
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29.08.2022 18:08 Відповісти
Всі троє перейшли на бік ворога )
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29.08.2022 18:22 Відповісти
Карась правду про вас всіх каже. З вами не можливо розмовляти нормально. Ви ліпите із сивого ідола. Та не буде він уже президентом, зміриться бо вже починаєте нагадувати ватніків які голосували за яника, а коли виграв Ющенко то казали "ето нє наш презідєнт"
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29.08.2022 18:23 Відповісти
Почему всех поклонников Зеленского так горит от Порошенко? Вы же как русня просто тупо мыслите рефлексами как собачки Павлова.
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29.08.2022 18:29 Відповісти
Та що ти не кажеш. Порошенко олігарх?
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29.08.2022 18:38 Відповісти
Порошенко не олигарх. Но сейчас страну контролируют олигархи. Прямо сейчас. Зеленский и его депутаты их ставленники. Короче, выборы 19го года это была победа и реванш олигархата. И когда ты защищаешь текущую власть, то ты защищаешь олигархическую систему власти.
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29.08.2022 18:46 Відповісти
А що таке олігарх? Можете дати визначення своїми словами?
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29.08.2022 18:49 Відповісти
Это человек, который использует власть для обогащения. Вот все бюджетные комитеты, законы и прочее у нас принимаются в пользу конкретных олигархов.
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29.08.2022 20:10 Відповісти
Хочешь опровергнуть,что двое из троих на фото перебежали к засРашке?
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29.08.2022 18:42 Відповісти
Що? За вашою логікою коли вас звинуватять у згвалтуванні то ви маєте довести що це не ви . Ви спочатку доведіть що Зеленський зрадник. Ви ж до цього хилете.
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29.08.2022 18:52 Відповісти
Где такое написано, что он предатель? Вот ты сейчас это написал, может знаешь что-то об этом.

Хочешь опровергнуть,что двое из троих на фото перебежали к засРашке?
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29.08.2022 19:07 Відповісти
Скажу як нейтральний спостерігач "розбірок на цензорі" з 2013 року. Стає все зрозуміло, коли заглянути в історію. Ці ж самі ніки, які зараз хають зебіла, вони ж у період 2014-2019 так само з приводом та без нього хаяли Петю (мальдівського, шоколадного, торгівля на крові, судова реформа, антикорупційний суд). Порийтесь у архівав цензора і все стає зрозуміло. У них завдяння від кацарилих кураторів тупо хаяти все що робиться.
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29.08.2022 20:16 Відповісти
Президетом буде Залужний або Кривонос, а Порох буде прем'єр-міністром. У нас, до речі, парламентсько-президентська республіка.
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29.08.2022 20:32 Відповісти
А малороослий маланець буде?
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29.08.2022 21:47 Відповісти
Можливо. В Менській колонії, якщо повезе!
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29.08.2022 22:00 Відповісти
Яка трагедія!! скорішого одужання потерпілому!
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29.08.2022 17:43 Відповісти
а ну напомните мне , в какой партии он состоял ???
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29.08.2022 17:45 Відповісти
Какая разница ? Он слушает концерт кобздуна .
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29.08.2022 17:47 Відповісти
,,какая разница,, была на выборах , когда этих дебилов выбрали , для меня это большая разница.
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29.08.2022 18:04 Відповісти
а при чому тут "жйЭнсЧина" ? тупанув чи шо?
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29.08.2022 18:31 Відповісти
у статті - СН..були сумніви?)
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29.08.2022 17:50 Відповісти
Чому "состоял"?Хто його виклче,корiша? До сих пiр ,як огiрок пiд ялинкою- самий член слуги народа...ну вже правда без ерекцii..
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29.08.2022 21:55 Відповісти
Саме цікаве, що це гівно здохло нардепом!
Жодних дій від державних структур: ще й допомогу сімейка отримає!
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29.08.2022 17:46 Відповісти
Он своих не бросают.
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29.08.2022 17:55 Відповісти
Фаєри на концерт кобздона не бери - можуть не пустити…
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29.08.2022 17:48 Відповісти
Парєнь шол к успєху... не вийшло
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29.08.2022 17:48 Відповісти
Каков вождь - такие и слуги!
Кто там за них голосовал?
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29.08.2022 18:03 Відповісти
Кабздон обнимет как родного.
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29.08.2022 17:48 Відповісти
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29.08.2022 17:50 Відповісти
Хотел срубить бабла по-лёгкому...., но каждую хитрую опу - есть пуля !
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29.08.2022 17:51 Відповісти
стремоусов на чері?
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29.08.2022 17:53 Відповісти
Пока что ещё в промежности
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29.08.2022 18:11 Відповісти
В нього пiльги - вiн зара позачергою...
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29.08.2022 21:58 Відповісти
З ОП дали вже команду фас дбр на ліквідаторів?
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29.08.2022 17:54 Відповісти
На рабZZee праздник...кажуть шо ШойХу повесился...застрелившись из наградного Маузэра ...американской фирмы пистарулю
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29.08.2022 17:55 Відповісти
сенатор - ты как Инцитат...
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29.08.2022 18:11 Відповісти
Є відео де він після першого невдалого замаху з оптимізмом каже "Нє дождьотєсь !", а ось і дочекались.
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29.08.2022 17:55 Відповісти
На лiкарнi дже самовпевнено й нагло себе поводив...пiсля цього кiлькiсть бажаючих достроково завершити справу дуже збiльшилась..
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29.08.2022 22:03 Відповісти
по-тихому пішов у ліс
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29.08.2022 17:55 Відповісти
І кабздун снова даволєн...
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29.08.2022 17:57 Відповісти
подтверждение ***** нам по цымбалам главное есть результат что предатель подох ...
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29.08.2022 17:58 Відповісти
А сколько их в СН? И ни одного слуги в ЗСУ!
Соввпадение?
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29.08.2022 18:01 Відповісти
Не хотят афишировать достойного СЛУГУ НАРОДА!
И действительно " какая разница?!" коллаборан или воин ЗСУ? Главное - нардеп ВРУ!
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29.08.2022 17:59 Відповісти
О, как я люблю подобные истории. Это прямо торжество справедливости. Жил себе чел, ни в чем не отказывал, но была у него одна фундаментальная проблема: он был дебилом. И как полагается всякому дебилу, дебил наломал дров, наделал дерьма и беды. И понес законное наказание. Абсолютное торжество справедливости, что заслужил то и получил.
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29.08.2022 17:59 Відповісти
Правда он сдох? А то следком рф - это ещё та авторитетная контора
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29.08.2022 18:03 Відповісти
А фракцію зелених перевірили на предмет державної зради ?
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29.08.2022 18:05 Відповісти
Есть диагнос смерти -- зарезан !! Без шума и пыли.
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29.08.2022 18:05 Відповісти
что за партия в которую такое набирают
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29.08.2022 18:05 Відповісти
здох скажений сабака... бешенству поставлен заслон. гут!!! дякуємо ліквідаторів!
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29.08.2022 18:06 Відповісти
https://ua.news/ua/war-vs-rf/mer-odessy-vystupil-za-dialog-s-rf-i-protiv-snosa-pamyatnika-ekaterine-ii На черзі?
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29.08.2022 18:07 Відповісти
От **** !
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29.08.2022 19:07 Відповісти
Бідні Слуги народів....понесли першу втрату у війні. Не здивуюся,якщо Буратіно нагородить "героя" орденом (посмертно),а в Буковелі його іменем назвуть вулицю...😜
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29.08.2022 18:12 Відповісти
Ну і Слава Богу!
А то вже думав, може викарабкається, НЕ ДАЙ БОГ....
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29.08.2022 18:16 Відповісти
І зовсім він не помер, а получив квиток на ювілейний концерт кабздона. Завтра виконується рівно чотири роки з моменту ще сольного концерту кабздона. Це вже потім долучились моторола, захар та інші... Так що з ювілеєм. Важливо, щоб зал усіх зміг вмістити.
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29.08.2022 18:22 Відповісти
Да, крепко Херсон подкидывает. Тот ещё заповедник оказался. падлик морозов в гробике радуется. Дело то процветает своих сдавать. Опять напоминаю про Катю Гандзюк---знала она давно, и многие знали. А кому по обязаности знать следовало и действовать по закону, видно тоже знали. Но не хотели обязанности выполнять свои. Пострелять бы таких пока война---война спишет. В этом единственная выгода войны. Тварюк зарыть навеки.
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29.08.2022 18:35 Відповісти
Земля скловатою, падлюка!
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29.08.2022 18:54 Відповісти
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29.08.2022 18:58 Відповісти
Слуга народа, говорите?
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29.08.2022 19:03 Відповісти
Прекрасна новина, дружбана гундосого зрадника завалили, а скільки ще таких "ковальових" привела до влади ця нікчема...
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29.08.2022 19:43 Відповісти
Ой... Курил в неположенном месте?
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29.08.2022 19:59 Відповісти
кАбзону і жиріку ПРИВІТ)))
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29.08.2022 20:33 Відповісти
Чомусь не дуже вірю. Озвучили те, що хотіли озвучити. Мутна історія, можливо він змінив зовнішність і заліг на дно в сибіру
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29.08.2022 20:40 Відповісти
Карась довірена особа Обдристовича,вже прикормлений,занурюється на дно.
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29.08.2022 20:46 Відповісти
Співчуваю партії слуга коломойського за втрату такої цінної особи, і особисто зешмарклі.
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29.08.2022 20:50 Відповісти
О,зараз ДБР завиде справу за вбивство ,,соратнiка,,
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29.08.2022 21:11 Відповісти
 
 