Слідком РФ підтвердив смерть нардепа-зрадника Ковальова

Слідчий комітет Російської Федерації підтвердив смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

Про це йдеться в Telegram Слідкома РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, внаслідок вогнепального поранення помер заступник голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області із сільського господарства Олексій Ковальов. Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

28 серпня ЗМІ повідомили, що Ковальова ліквідували у Залізному Порту.

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