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ВР отримала копію свідоцтва про смерть нардепа-зрадника Ковальова та готується позбавити його мандата

ковальов

Верховна Рада вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова та скоро позбавить його мандата.

Про це повідомив в телеграмі депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Від голови парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова. Його скоро теж юридично позбавлять мандата. Тож в Раді буде вже новий мінімум - 410 нардепів", - повідомив він.

Нагадаємо, Олексій Ковальов, якого обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу", виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада продовжувала платити зраднику Ковальову та соратнику Медведчука Козаку, - Bihus.info. ВIДЕО

28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.

Автор: 

ВР (14971) державна зрада (1685) колабораціонізм (1158) Железняк Ярослав (551) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+29
легче вмерти ніж перестати бути депутатом
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17.01.2023 17:02
+27
слава Богу, а я переживав що не позбавлять
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17.01.2023 16:55
+27
Тобто, причиною позбавлення мандату буде вказана "смерть народного депутата під час виконання обов'язків". З усіма належними мільйонними виплатами.
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17.01.2023 17:05
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слава Богу, а я переживав що не позбавлять
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17.01.2023 16:55 Відповісти
легче вмерти ніж перестати бути депутатом
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17.01.2023 17:02 Відповісти
😄
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17.01.2023 17:10 Відповісти
Пам'ятається, Кернес як помер то ще півроку в міськраді голосував)))
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17.01.2023 17:23 Відповісти
був задіяний харківський "Периметр" - "Мертва рука Гепи"
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17.01.2023 17:35 Відповісти
Авторе, Ви смалите.... 😁😂🤣
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17.01.2023 18:22 Відповісти
А шо пецики на иого карточку ше капають . .
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17.01.2023 16:56 Відповісти
Как то мгновенно отреагировали правда чуть чуть медленнее улитки
.
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17.01.2023 16:57 Відповісти
Т.е. все это время он получал деньги? Еще и родычи обратятся в вр за помощью по потере кормильца.
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17.01.2023 16:58 Відповісти
Кстати вполне может быть, что деньги скидывали на карту всё это время и замечательные родственнички осваивали эти средства, а потом ещё за помощью припрутся или в беженцы от войны в Германию подадутся. У нас сейчас столько подобных чудес, что никакой бюджет не вывезет всего этого мусора. Но ВРУ некогда порядок с законами наводить
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17.01.2023 17:01 Відповісти
Аа Ви гадаєте, шо в Україні льоша ковальов один такий, м'яко кажучи, поціновувач т.з. руцкава міра? основна маса таких ковальових концентрується якраз у держорганах/силових структурах великих міст країни.
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17.01.2023 21:57 Відповісти
Так и надо приговоры выписывать.
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17.01.2023 17:03 Відповісти
А може й постановка - а сам пітар оформив кацапські ксіви і сквозонув куди подалі якимсь Пєтєй
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17.01.2023 17:04 Відповісти
Тобто, причиною позбавлення мандату буде вказана "смерть народного депутата під час виконання обов'язків". З усіма належними мільйонними виплатами.
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17.01.2023 17:05 Відповісти
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17.01.2023 19:41 Відповісти
А когда же откроют мемориальную доску в его честь на здании ОП ? Неужели у Дерьмака нет на нее денег?
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17.01.2023 17:13 Відповісти
І вихідне пособіє незабудьте виплатить скорбящєй вдовє
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17.01.2023 17:16 Відповісти
Це зветься вірно - допомога на поховання . Доречі , нещодавно узнав що з такими привілеями у нас багато хто гуляє , як приклад - судді , навіть коли помре із своєю пенсією у 250 тисяч - його зобов'язані поховати за державні кошти та встановити за них же пам'ятник (( воістину слуги народні ((
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17.01.2023 17:22 Відповісти
і УБД ще дадуть і скажуть що підривав режим орків із середини=він же слуга
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17.01.2023 17:19 Відповісти
интересно то как.... в марте 2022 свалил к врагу...в августе ликвидировали как предателя...и только теперь... только ГОТОВЯТСЯ лишить мандата....
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17.01.2023 17:19 Відповісти
Не здивуюся якщо колись з'ясується , що його картка до останнього голосувала ((
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17.01.2023 17:23 Відповісти
а на іншу картку капала зарплатня і доплати с бонусами
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17.01.2023 17:28 Відповісти
Обраний від партїї "Слуга народу" ?Та не може такого бути.Це так несподівано.
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17.01.2023 17:26 Відповісти
Там всі слуги народу тільки , на жаль , не українсьюкого
а кацапсинського 😡
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17.01.2023 17:28 Відповісти
Оперативненько! Мало того що став ворогом, то ще й в депутатах тримали до останнього. Те ж саме з прокацапською заЖОПою-будуть тримати до останнього, поки народ їх не почне відловлювати!
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17.01.2023 17:27 Відповісти
Тобто, якби не здохло то депутатсвувало б заочно ще дуже довго.
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17.01.2023 17:41 Відповісти
Тут не свідоцтво потрібне, а тушка.
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17.01.2023 17:50 Відповісти
Феєрично! А чому здохло те гівно навіть не вважаю за потрібне читати , напрягатись)
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17.01.2023 18:01 Відповісти
А если бы остался живой, то что? Не лишили бы? Когда читаешь такие новости, то непонятно - то ли ты сошел с ума, то ли законодатели наши.
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17.01.2023 18:01 Відповісти
..у "слуг народа" ещё есть куча такого лайна, на замену
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17.01.2023 18:06 Відповісти
Це ж потрібно ще проголосувати за це мабуть.
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17.01.2023 18:19 Відповісти
Як в раді зя'вилося свідотство про смерть і хто його виписав Хто підтвердить що то лайно не за кордоном?
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17.01.2023 18:24 Відповісти
- Лучше смерть, чем такая потеря бизнеса, - сказал Ковалёв, когда его подорвали ("Кажись плагиат", подумала Д. В.)
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17.01.2023 18:25 Відповісти
коли позбавлять українського громадянства ворога України та зрадника Царьова, який утік до росії?
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17.01.2023 18:37 Відповісти
А якби не отримала, то до він так і був би поважним депутатом України?
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17.01.2023 18:40 Відповісти
ВР надто поспішає
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17.01.2023 18:50 Відповісти
Дебіли, ви не впевнені, що він зрадник, чи що мертвий? Це не ВР, а суцільне пакудство, та якби ж тільки рада!
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17.01.2023 19:09 Відповісти
 
 