ВР отримала копію свідоцтва про смерть нардепа-зрадника Ковальова та готується позбавити його мандата

Верховна Рада вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова та скоро позбавить його мандата.

Про це повідомив в телеграмі депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Від голови парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова. Його скоро теж юридично позбавлять мандата. Тож в Раді буде вже новий мінімум - 410 нардепів", - повідомив він.

Нагадаємо, Олексій Ковальов, якого обрали до Верховної Ради від партії "Слуга народу", виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

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28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.