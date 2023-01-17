Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала облэнерго Винницы, Волыни и Черновцов за несоблюдение графиков отключений электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
Отмечается, что проверки операторов систем распределения на предмет соблюдения графиков отключений проводятся в ответ на многочисленные обращения потребителей.
На заседании 17 января НКРЭКУ рассмотрела отчет об итогах внеплановой проверки отключений с ноября по декабрь 2022 года.
Проверка установила, что упомянутые облэнерго неравномерно распределяли отключения, игнорируя принцип социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты.
НКРЭКУ решила наложить на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений.
Кроме того, за несоблюдение принципа недискриминационности предусмотрена персональная ответственность руководителей облэнерго в размере штрафа на сумму 1700 грн.
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Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света
17 января, 09:24
А коли обіцяв, що не вимиватимуть - з 9 до 20 сиділи без світла.
Слава богу, лайф десь акумулятори поставив, появився зв'язок та інтернет при вимкненні.
Які штрафи з бідної людини?
Він « чесний» олігарх.
Так, монополіст.
Так, був Роттердамі +…
Але це, «так трапилось»…
Він не «підпалюва Донбас»- це все Янукович…
Місто ніколи не потерпало від обстрілів. Але. В нас тут є металургійний комбінат, який жере електрику як не в себе. І здогадайтеся-но, кому б він міг належати?
Сьогодні вже офіційні джерела кажуть, що це був фейк, але вчора дивним чином вимикали згідно цього "фейку", а сайт ДТЕК був недоступний.
А чому він разом з керівниками та купою держсекретарів НЕВИКОНАЛИ положення ЗАКОНу, і повинно з'ясувати СБУ та ДБР!!
Заранее прошу тех, кто доволен происходяим в своём городе, обходить мои комменатри стороной.
Не забываем, что к нам завезли довольно много донецких. Их возили летом и осенью с целью СОГРЕТЬ! Но, как вы поняли, не получается. Получается только у тех, кто из них топит дровами местных парков и скверов! Остальные, у кого автономки газовые и электрические, централизованное - не важно, ВСЕ СИДЯТ в холоде, пока света нету. Речь не только и столько обо мне. Речь о детях, стареньких людях и вообще все подобные фокусы нашего местного Облэнерго давно всех заколебали! Они постоянно чудят и ставят палки в колёса провайдерам, могли каждый день просто на пару секунд выключить людям свет. А теперь... вообще превратили жизнь мирного населения в ад. Разве так можно жить, когда графики постоянно меняются и капризы местных властьимущих уже надоели!
Особо на "главгадов", аж 1700грн. Все, они банкроты.
Каждый день дают графики отключения, и нифига ниразу их не придерживались.
Я все понимаю, это надо, но блин можно как-то уже организовать хоть плановые оключения.
А то меняют "на лету" и зоны"(то я в 1й, то в 2й, ...), то "отрублю на весь день, а всю ночь будет(ох как надо). Короче бардак.
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В Черновцах ситуация по сути осталась на том же уровне что и до проверки.
А хто ж власники наших обленерго? не на часі?