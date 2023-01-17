Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала облэнерго Винницы, Волыни и Черновцов за несоблюдение графиков отключений электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Отмечается, что проверки операторов систем распределения на предмет соблюдения графиков отключений проводятся в ответ на многочисленные обращения потребителей.

На заседании 17 января НКРЭКУ рассмотрела отчет об итогах внеплановой проверки отключений с ноября по декабрь 2022 года.

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Проверка установила, что упомянутые облэнерго неравномерно распределяли отключения, игнорируя принцип социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты.

НКРЭКУ решила наложить на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений.

Кроме того, за несоблюдение принципа недискриминационности предусмотрена персональная ответственность руководителей облэнерго в размере штрафа на сумму 1700 грн.

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