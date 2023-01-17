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Новости Война
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Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ

чернівціобленерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала облэнерго Винницы, Волыни и Черновцов за несоблюдение графиков отключений электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Отмечается, что проверки операторов систем распределения на предмет соблюдения графиков отключений проводятся в ответ на многочисленные обращения потребителей.

На заседании 17 января НКРЭКУ рассмотрела отчет об итогах внеплановой проверки отключений с ноября по декабрь 2022 года.

Читайте: Девять облэнерго проверят из-за несоблюдения графиков отключений, - НКРЭКУ

Проверка установила, что упомянутые облэнерго неравномерно распределяли отключения, игнорируя принцип социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты.

НКРЭКУ решила наложить на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений.

Кроме того, за несоблюдение принципа недискриминационности предусмотрена персональная ответственность руководителей облэнерго в размере штрафа на сумму 1700 грн.

Также читайте: Суд арестовал контрольные пакеты акций 5 украинских облэнерго, подконтрольных российским олигархам Гиннеру, Бабакову и Воеводину, - СМИ

облэнерго (126) Тарифы на электроэнергию (2163) НКРЭКУ (479) штраф (1283)


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Топ комментарии
+15
Достатньо скласти 2+2, щоб це зрозуміти... А що Ви хотіли від донецького бандита та сепара Ахмєтки?.. Як на мене, то це реальна диверсія. Удар по економіці + незадоволення людей, хіба не зрозуміло, на кого та руда сволота працює? Колись щось чули про допомогу рудого мудака ЗСУ? Я - ні! Крупи своїм даунбасятам відсипати ще може розщедритись.
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17.01.2023 19:19
+14
А людям яким "дискримінаційно" відключали електрику яка від цього штрафу користь?
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17.01.2023 19:13
+12
Воно правильно, але суми реально смішні... Особливо за "персональну відповідальність" - має бути лише звільнення + відшкодування збитків у повному обсязі і побутовим споживачам, і підприємствам, щоб відчула сволота!!
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17.01.2023 19:16
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Не хочу хвалитися - до нового року більше всіх потерпали від відключень, зараз - мабуть найменше.. щось точно там чудять.
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17.01.2023 19:12 Ответить
Достатньо скласти 2+2, щоб це зрозуміти... А що Ви хотіли від донецького бандита та сепара Ахмєтки?.. Як на мене, то це реальна диверсія. Удар по економіці + незадоволення людей, хіба не зрозуміло, на кого та руда сволота працює? Колись щось чули про допомогу рудого мудака ЗСУ? Я - ні! Крупи своїм даунбасятам відсипати ще може розщедритись.
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17.01.2023 19:19 Ответить
Не чув?? Чи не чуєш??
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17.01.2023 19:24 Ответить
Зеленый лохотрон. То дефицит, то а "чего отключили". В Киеве вообще графики, сказали, не графики
Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света

17 января, 09:24

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17.01.2023 19:12 Ответить
Та, в Києві директор того Ясно, контужений на всю голову. Все відбувається з точністю навпаки. Світло вимикають по графіку, вмикають через 1-3 години, а не через 4.
А коли обіцяв, що не вимиватимуть - з 9 до 20 сиділи без світла.
Слава богу, лайф десь акумулятори поставив, появився зв'язок та інтернет при вимкненні.
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17.01.2023 19:21 Ответить
А людям яким "дискримінаційно" відключали електрику яка від цього штрафу користь?
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17.01.2023 19:13 Ответить
Воно правильно, але суми реально смішні... Особливо за "персональну відповідальність" - має бути лише звільнення + відшкодування збитків у повному обсязі і побутовим споживачам, і підприємствам, щоб відчула сволота!!
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17.01.2023 19:16 Ответить
Заробили сотні мільйонів, сплатили 85 тисяч, ГЕШЕФТ.
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19.01.2023 00:37 Ответить
штраф прям гігантський 86 тис грн. для обленерго власники яких суркіси, і т.д)) . Штраф за неоформленого працівника 65 тис)))
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17.01.2023 19:17 Ответить
Хто підняв руку на Ахматова?
Які штрафи з бідної людини?

Він « чесний» олігарх.

Так, монополіст.
Так, був Роттердамі +…
Але це, «так трапилось»…

Він не «підпалюва Донбас»- це все Янукович…
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17.01.2023 19:31 Ответить
они млрд евро получили с европы на якобы восстановление инфраструктуры , так что эти 85к гривень 2 тысячи евро им раз в ресторан сходить плюс продажи генераторов
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17.01.2023 19:33 Ответить
Дніпропетровська область. Кам'янське. Сьогодні викотили нові (мабуть, "недискрімінаційні") графіки відключень. Увага: 6 через 3. Тобто, шість годин світла нема, потім на три дають.
Місто ніколи не потерпало від обстрілів. Але. В нас тут є металургійний комбінат, який жере електрику як не в себе. І здогадайтеся-но, кому б він міг належати?
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17.01.2023 19:36 Ответить
невже бабушці?
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17.01.2023 20:20 Ответить
Ахметову, якщо шось.
Сьогодні вже офіційні джерела кажуть, що це був фейк, але вчора дивним чином вимикали згідно цього "фейку", а сайт ДТЕК був недоступний.
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18.01.2023 11:49 Ответить
На Київщині -6/+2 ще до останніх обстрілів було. Живемо в темряві, як кроти(
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17.01.2023 21:11 Ответить
Так само и в кривбассе. Гоки махмуда пекут на увесь а городбез света. Вообще в военное время все стратегические объекты коими и являются облэнерго должны переходить под контроль государства. А у нас и война не война, хер зна шо
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17.01.2023 19:44 Ответить
Шмигаль, разом із відповідними керівниками держустанов, ЗОБОВЯЗАНИЙ був особисто виконати ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"!!! Державі Україна нанесено не просто ЗБИТКИ…
А чому він разом з керівниками та купою держсекретарів НЕВИКОНАЛИ положення ЗАКОНу, і повинно з'ясувати СБУ та ДБР!!
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17.01.2023 19:52 Ответить
Жаль, что в списке нету Кировоградского Облэнерго. Город Кропивницкий. У нас каждый день - новая программа. То 4 часа без света и 2 со светом. То два на два. Жизнь - супер))
Заранее прошу тех, кто доволен происходяим в своём городе, обходить мои комменатри стороной.
Не забываем, что к нам завезли довольно много донецких. Их возили летом и осенью с целью СОГРЕТЬ! Но, как вы поняли, не получается. Получается только у тех, кто из них топит дровами местных парков и скверов! Остальные, у кого автономки газовые и электрические, централизованное - не важно, ВСЕ СИДЯТ в холоде, пока света нету. Речь не только и столько обо мне. Речь о детях, стареньких людях и вообще все подобные фокусы нашего местного Облэнерго давно всех заколебали! Они постоянно чудят и ставят палки в колёса провайдерам, могли каждый день просто на пару секунд выключить людям свет. А теперь... вообще превратили жизнь мирного населения в ад. Разве так можно жить, когда графики постоянно меняются и капризы местных властьимущих уже надоели!
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17.01.2023 19:52 Ответить
Сори, спешу, сейчас опять свет вырубят и никто не знает, на сколько времени)
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17.01.2023 19:55 Ответить
Блин, как сурово. Такие деньжиши!
Особо на "главгадов", аж 1700грн. Все, они банкроты.
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17.01.2023 20:21 Ответить
Зелёный цирк. Для этих ******* это копейки,в прямом смысле,а людям кто нервы и убытки вернёт? Плюс это ****** нкрп...хуйню вообще пересажать надо ,как и джтековского урода вместе с укрэнерго. Все развод для лохов. То дефицит,то ещё что то. Сами уже в своем ******* запутались,курвы. Треть страны в окупации или боевые действия- а вас,****** зелёных дефицит. Твари.
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17.01.2023 20:35 Ответить
И чего забыли хмельницкоблэнерго,тут вообще что хотят то и творят в области. На графики вообще плевать хотели. Колл-центр всегда в отключке
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17.01.2023 20:37 Ответить
Друг, я из Винницы, я тебя очень понимаю. Особо понимаю сейчас понятие "сюрприз".
Каждый день дают графики отключения, и нифига ниразу их не придерживались.
Я все понимаю, это надо, но блин можно как-то уже организовать хоть плановые оключения.
А то меняют "на лету" и зоны"(то я в 1й, то в 2й, ...), то "отрублю на весь день, а всю ночь будет(ох как надо). Короче бардак.
"
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17.01.2023 20:46 Ответить
то повсюдно так...
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17.01.2023 21:03 Ответить
1 700 грн.? серйозно? песональний штаф?
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17.01.2023 20:41 Ответить
Такие "чудовищные" корпоративные и личные штрафы им по барабану и до лампады.
В Черновцах ситуация по сути осталась на том же уровне что и до проверки.
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17.01.2023 20:42 Ответить
85 тисяч штрафу для обленерго - це як слону дробина. Щоб було зрозуміло, це третя частина місячної зарплатні керівника.
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17.01.2023 20:50 Ответить
"...да по одному в год вешать, дабы другим неповадно было" (с)
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17.01.2023 22:17 Ответить
смішний штраф!
А хто ж власники наших обленерго? не на часі?
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17.01.2023 22:38 Ответить
Сел Розважев, Иванковский р-н. По 3-4 раза на день приезжает вышка с Иванкова и включает и выключает свет на неопределенное время, а это 40 км в обе стороны, Тупо жгут топливо в угоду какому то потребителю. Рядом несколько сел вообще свет не пропадает. Кто там этих ахметовких уродов контролирует? Да нас..ть им на эти смешные штрафы, им из бюджета все компенсируют
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18.01.2023 00:03 Ответить
 
 