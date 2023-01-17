Три обленерго мають заплатити по 85 тис. грн штрафів за дискримінаційні відключення світла, - НКРЕКП

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала обленерго Вінниці, Волині та Чернівців за недотримання графіків відключень електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

Зазначається, що перевірки операторів систем розподілу на предмет дотримання ними графіків відключень проводяться у відповідь на численні звернення споживачів.

На засіданні 17 січня НКРЕКП розглянула звіт про підсумки позапланової перевірки відключень від листопада до грудня 2022 року.

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Перевірка виявила, що згадані обленерго нерівномірно розподіляли відключення, ігноруючи принцип соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

НКРЕКП вирішила накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та зобовʼязала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності передбачена персональна відповідальність керівників обленерго у розмірі штрафу на суму 1 700 грн.

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