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Три обленерго мають заплатити по 85 тис. грн штрафів за дискримінаційні відключення світла, - НКРЕКП

чернівціобленерго

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала обленерго Вінниці, Волині та Чернівців за недотримання графіків відключень електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

Зазначається, що перевірки операторів систем розподілу на предмет дотримання ними графіків відключень проводяться у відповідь на численні звернення споживачів.

На засіданні 17 січня НКРЕКП розглянула звіт про підсумки позапланової перевірки відключень від листопада до грудня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит потужності, у 6 областях аварійні відключення, - "Укренерго"

Перевірка виявила, що згадані обленерго нерівномірно розподіляли відключення, ігноруючи принцип соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

НКРЕКП вирішила накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та зобовʼязала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності передбачена персональна відповідальність керівників обленерго у розмірі штрафу на суму 1 700 грн.

Також читайте: НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії

Автор: 

обленерго (410) електроенергія (6192) НКРЕКП (1816) штраф (1862)


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Топ коментарі
+15
Достатньо скласти 2+2, щоб це зрозуміти... А що Ви хотіли від донецького бандита та сепара Ахмєтки?.. Як на мене, то це реальна диверсія. Удар по економіці + незадоволення людей, хіба не зрозуміло, на кого та руда сволота працює? Колись щось чули про допомогу рудого мудака ЗСУ? Я - ні! Крупи своїм даунбасятам відсипати ще може розщедритись.
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17.01.2023 19:19
+14
А людям яким "дискримінаційно" відключали електрику яка від цього штрафу користь?
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17.01.2023 19:13
+12
Воно правильно, але суми реально смішні... Особливо за "персональну відповідальність" - має бути лише звільнення + відшкодування збитків у повному обсязі і побутовим споживачам, і підприємствам, щоб відчула сволота!!
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17.01.2023 19:16
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Не хочу хвалитися - до нового року більше всіх потерпали від відключень, зараз - мабуть найменше.. щось точно там чудять.
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17.01.2023 19:12 Відповісти
Достатньо скласти 2+2, щоб це зрозуміти... А що Ви хотіли від донецького бандита та сепара Ахмєтки?.. Як на мене, то це реальна диверсія. Удар по економіці + незадоволення людей, хіба не зрозуміло, на кого та руда сволота працює? Колись щось чули про допомогу рудого мудака ЗСУ? Я - ні! Крупи своїм даунбасятам відсипати ще може розщедритись.
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17.01.2023 19:19 Відповісти
Не чув?? Чи не чуєш??
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17.01.2023 19:24 Відповісти
Зеленый лохотрон. То дефицит, то а "чего отключили". В Киеве вообще графики, сказали, не графики
Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света

17 января, 09:24

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17.01.2023 19:12 Відповісти
Та, в Києві директор того Ясно, контужений на всю голову. Все відбувається з точністю навпаки. Світло вимикають по графіку, вмикають через 1-3 години, а не через 4.
А коли обіцяв, що не вимиватимуть - з 9 до 20 сиділи без світла.
Слава богу, лайф десь акумулятори поставив, появився зв'язок та інтернет при вимкненні.
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17.01.2023 19:21 Відповісти
А людям яким "дискримінаційно" відключали електрику яка від цього штрафу користь?
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17.01.2023 19:13 Відповісти
Воно правильно, але суми реально смішні... Особливо за "персональну відповідальність" - має бути лише звільнення + відшкодування збитків у повному обсязі і побутовим споживачам, і підприємствам, щоб відчула сволота!!
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17.01.2023 19:16 Відповісти
Заробили сотні мільйонів, сплатили 85 тисяч, ГЕШЕФТ.
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19.01.2023 00:37 Відповісти
штраф прям гігантський 86 тис грн. для обленерго власники яких суркіси, і т.д)) . Штраф за неоформленого працівника 65 тис)))
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17.01.2023 19:17 Відповісти
Хто підняв руку на Ахматова?
Які штрафи з бідної людини?

Він « чесний» олігарх.

Так, монополіст.
Так, був Роттердамі +…
Але це, «так трапилось»…

Він не «підпалюва Донбас»- це все Янукович…
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17.01.2023 19:31 Відповісти
они млрд евро получили с европы на якобы восстановление инфраструктуры , так что эти 85к гривень 2 тысячи евро им раз в ресторан сходить плюс продажи генераторов
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17.01.2023 19:33 Відповісти
Дніпропетровська область. Кам'янське. Сьогодні викотили нові (мабуть, "недискрімінаційні") графіки відключень. Увага: 6 через 3. Тобто, шість годин світла нема, потім на три дають.
Місто ніколи не потерпало від обстрілів. Але. В нас тут є металургійний комбінат, який жере електрику як не в себе. І здогадайтеся-но, кому б він міг належати?
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17.01.2023 19:36 Відповісти
невже бабушці?
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17.01.2023 20:20 Відповісти
Ахметову, якщо шось.
Сьогодні вже офіційні джерела кажуть, що це був фейк, але вчора дивним чином вимикали згідно цього "фейку", а сайт ДТЕК був недоступний.
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18.01.2023 11:49 Відповісти
На Київщині -6/+2 ще до останніх обстрілів було. Живемо в темряві, як кроти(
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17.01.2023 21:11 Відповісти
Так само и в кривбассе. Гоки махмуда пекут на увесь а городбез света. Вообще в военное время все стратегические объекты коими и являются облэнерго должны переходить под контроль государства. А у нас и война не война, хер зна шо
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17.01.2023 19:44 Відповісти
Шмигаль, разом із відповідними керівниками держустанов, ЗОБОВЯЗАНИЙ був особисто виконати ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"!!! Державі Україна нанесено не просто ЗБИТКИ…
А чому він разом з керівниками та купою держсекретарів НЕВИКОНАЛИ положення ЗАКОНу, і повинно з'ясувати СБУ та ДБР!!
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17.01.2023 19:52 Відповісти
Жаль, что в списке нету Кировоградского Облэнерго. Город Кропивницкий. У нас каждый день - новая программа. То 4 часа без света и 2 со светом. То два на два. Жизнь - супер))
Заранее прошу тех, кто доволен происходяим в своём городе, обходить мои комменатри стороной.
Не забываем, что к нам завезли довольно много донецких. Их возили летом и осенью с целью СОГРЕТЬ! Но, как вы поняли, не получается. Получается только у тех, кто из них топит дровами местных парков и скверов! Остальные, у кого автономки газовые и электрические, централизованное - не важно, ВСЕ СИДЯТ в холоде, пока света нету. Речь не только и столько обо мне. Речь о детях, стареньких людях и вообще все подобные фокусы нашего местного Облэнерго давно всех заколебали! Они постоянно чудят и ставят палки в колёса провайдерам, могли каждый день просто на пару секунд выключить людям свет. А теперь... вообще превратили жизнь мирного населения в ад. Разве так можно жить, когда графики постоянно меняются и капризы местных властьимущих уже надоели!
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17.01.2023 19:52 Відповісти
Сори, спешу, сейчас опять свет вырубят и никто не знает, на сколько времени)
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17.01.2023 19:55 Відповісти
Блин, как сурово. Такие деньжиши!
Особо на "главгадов", аж 1700грн. Все, они банкроты.
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17.01.2023 20:21 Відповісти
Зелёный цирк. Для этих ******* это копейки,в прямом смысле,а людям кто нервы и убытки вернёт? Плюс это ****** нкрп...хуйню вообще пересажать надо ,как и джтековского урода вместе с укрэнерго. Все развод для лохов. То дефицит,то ещё что то. Сами уже в своем ******* запутались,курвы. Треть страны в окупации или боевые действия- а вас,****** зелёных дефицит. Твари.
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17.01.2023 20:35 Відповісти
И чего забыли хмельницкоблэнерго,тут вообще что хотят то и творят в области. На графики вообще плевать хотели. Колл-центр всегда в отключке
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17.01.2023 20:37 Відповісти
Друг, я из Винницы, я тебя очень понимаю. Особо понимаю сейчас понятие "сюрприз".
Каждый день дают графики отключения, и нифига ниразу их не придерживались.
Я все понимаю, это надо, но блин можно как-то уже организовать хоть плановые оключения.
А то меняют "на лету" и зоны"(то я в 1й, то в 2й, ...), то "отрублю на весь день, а всю ночь будет(ох как надо). Короче бардак.
"
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17.01.2023 20:46 Відповісти
то повсюдно так...
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17.01.2023 21:03 Відповісти
1 700 грн.? серйозно? песональний штаф?
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17.01.2023 20:41 Відповісти
Такие "чудовищные" корпоративные и личные штрафы им по барабану и до лампады.
В Черновцах ситуация по сути осталась на том же уровне что и до проверки.
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17.01.2023 20:42 Відповісти
85 тисяч штрафу для обленерго - це як слону дробина. Щоб було зрозуміло, це третя частина місячної зарплатні керівника.
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17.01.2023 20:50 Відповісти
"...да по одному в год вешать, дабы другим неповадно было" (с)
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17.01.2023 22:17 Відповісти
смішний штраф!
А хто ж власники наших обленерго? не на часі?
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17.01.2023 22:38 Відповісти
Сел Розважев, Иванковский р-н. По 3-4 раза на день приезжает вышка с Иванкова и включает и выключает свет на неопределенное время, а это 40 км в обе стороны, Тупо жгут топливо в угоду какому то потребителю. Рядом несколько сел вообще свет не пропадает. Кто там этих ахметовких уродов контролирует? Да нас..ть им на эти смешные штрафы, им из бюджета все компенсируют
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18.01.2023 00:03 Відповісти
 
 