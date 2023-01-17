Три обленерго мають заплатити по 85 тис. грн штрафів за дискримінаційні відключення світла, - НКРЕКП
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала обленерго Вінниці, Волині та Чернівців за недотримання графіків відключень електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.
Зазначається, що перевірки операторів систем розподілу на предмет дотримання ними графіків відключень проводяться у відповідь на численні звернення споживачів.
На засіданні 17 січня НКРЕКП розглянула звіт про підсумки позапланової перевірки відключень від листопада до грудня 2022 року.
Перевірка виявила, що згадані обленерго нерівномірно розподіляли відключення, ігноруючи принцип соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.
НКРЕКП вирішила накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень та зобовʼязала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень.
Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності передбачена персональна відповідальність керівників обленерго у розмірі штрафу на суму 1 700 грн.
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Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света
17 января, 09:24
А коли обіцяв, що не вимиватимуть - з 9 до 20 сиділи без світла.
Слава богу, лайф десь акумулятори поставив, появився зв'язок та інтернет при вимкненні.
Які штрафи з бідної людини?
Він « чесний» олігарх.
Так, монополіст.
Так, був Роттердамі +…
Але це, «так трапилось»…
Він не «підпалюва Донбас»- це все Янукович…
Місто ніколи не потерпало від обстрілів. Але. В нас тут є металургійний комбінат, який жере електрику як не в себе. І здогадайтеся-но, кому б він міг належати?
Сьогодні вже офіційні джерела кажуть, що це був фейк, але вчора дивним чином вимикали згідно цього "фейку", а сайт ДТЕК був недоступний.
А чому він разом з керівниками та купою держсекретарів НЕВИКОНАЛИ положення ЗАКОНу, і повинно з'ясувати СБУ та ДБР!!
Заранее прошу тех, кто доволен происходяим в своём городе, обходить мои комменатри стороной.
Не забываем, что к нам завезли довольно много донецких. Их возили летом и осенью с целью СОГРЕТЬ! Но, как вы поняли, не получается. Получается только у тех, кто из них топит дровами местных парков и скверов! Остальные, у кого автономки газовые и электрические, централизованное - не важно, ВСЕ СИДЯТ в холоде, пока света нету. Речь не только и столько обо мне. Речь о детях, стареньких людях и вообще все подобные фокусы нашего местного Облэнерго давно всех заколебали! Они постоянно чудят и ставят палки в колёса провайдерам, могли каждый день просто на пару секунд выключить людям свет. А теперь... вообще превратили жизнь мирного населения в ад. Разве так можно жить, когда графики постоянно меняются и капризы местных властьимущих уже надоели!
Особо на "главгадов", аж 1700грн. Все, они банкроты.
Каждый день дают графики отключения, и нифига ниразу их не придерживались.
Я все понимаю, это надо, но блин можно как-то уже организовать хоть плановые оключения.
А то меняют "на лету" и зоны"(то я в 1й, то в 2й, ...), то "отрублю на весь день, а всю ночь будет(ох как надо). Короче бардак.
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В Черновцах ситуация по сути осталась на том же уровне что и до проверки.
А хто ж власники наших обленерго? не на часі?