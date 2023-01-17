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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канадский доброволец Цехмистренко погиб на войне, - CBC News

канада,доброволець,цехмістренко

В Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, воевавший с российскими захватчиками с начала вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину - погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Цехмистренко происходил из Украины, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия.

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По словам его боевого побратима, Цехмистренко погиб ночью 14 января вблизи Бахмута.

В Украину он приехал из Канады в январе прошлого года, когда информация о подготовке РФ полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.

По данным CBC News, Цехмистренко – уже третий канадец, погибший на войне в Украине. Он будет похоронен в Киеве.

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агрессия (1704) Канада (2076) добровольцы (1158)


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Топ комментарии
+53
Всі герої які загинули за волю України мають залишитись у пам'яті української незламної нації...
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17.01.2023 20:09
+42
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17.01.2023 20:08
+41
Герой
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17.01.2023 20:07
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Герой
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17.01.2023 20:07 Ответить
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17.01.2023 20:08 Ответить
діаспора...молодці. Вічне "ДЯКУЄМО" Цікаво, де той суперснайпер, що з першого дня?
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17.01.2023 20:09 Ответить
Воллі? Та він нібито повернувся додому ще у травні.
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17.01.2023 20:42 Ответить
Всі герої які загинули за волю України мають залишитись у пам'яті української незламної нації...
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17.01.2023 20:09 Ответить
співчуваю рідним.........!!!!!! ГЕРОЙ
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17.01.2023 20:09 Ответить
Спочивай Героє,ти в наших серцях назавжди(
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17.01.2023 20:15 Ответить
С.У.М.
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17.01.2023 20:18 Ответить
Вічна пам'ять герою України.
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17.01.2023 20:19 Ответить
Шана 🇺🇦
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17.01.2023 20:19 Ответить
Вічна шана і пам"ять герою!
Стидоба, що деяки українці тікають з Батькивщини в мокрих від страху штанях, в той час як друзі і брати українців гинуть ЗА НАС.
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17.01.2023 20:21 Ответить
Низький уклін Герою Вічна Світла Пам'ять 🙏❤️‼️💙💛 Співчуття родині
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17.01.2023 20:22 Ответить
нажаль особисто його не знав, батька знав добре. Хорошого сина виростив. Вічна пам'ять!!!
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17.01.2023 20:24 Ответить
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17.01.2023 20:25 Ответить
какой он канадец - это Украинец Цехмистренко
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17.01.2023 20:27 Ответить
Слава героям, смерть рашистам!
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17.01.2023 20:28 Ответить
У Монобанку зібрали 100 млн для постраждалих від ворожого ракетного удару по Дніпру
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17.01.2023 20:29 Ответить
Слава героем , покойся с миром
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17.01.2023 20:36 Ответить
Brothers in Arms...
Svitla,Vi4na Pam'yat'...
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17.01.2023 21:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk

Brothers in Arms
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17.01.2023 23:59 Ответить
Поліг ти Герой за нарід наш за Державу Україна. Слава Героям! Вічная пам'ять!
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17.01.2023 21:51 Ответить
Героям Слава !
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17.01.2023 22:01 Ответить
On ne pogib. Prosto poshjol v Wallhalla na reorg i budet obratno tak bystro kak mozhet. Vetshnaja pamjat tomu uhodjashemu voinu i udatshi jemu na vostoke, kogda vernjotsja! Kak duh, kotoryi vetshno budet pdterzhivat Ukrainu. Tak kak vse uhadjashije v etoi voine, vojevavshije za tshest i svobodu.
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17.01.2023 22:25 Ответить
Спочивай з миром, Герою.
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18.01.2023 00:29 Ответить
Неймовірно, що такий наш захисник загинув. Знав його батька. Такого славного сина виростив!Приїхав Україну захищати з Канади. Мої глибокі співчуття батькові Віталію Цехмістренку та матері Героя.
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18.01.2023 00:49 Ответить
 
 