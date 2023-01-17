Канадский доброволец Цехмистренко погиб на войне, - CBC News
В Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, воевавший с российскими захватчиками с начала вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.
"28-летний канадец, который был медиком-добровольцем во время российского вторжения в Украину - погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Цехмистренко происходил из Украины, но имел канадское гражданство. Он проживал в городе Порт-Элис в провинции Британская Колумбия.
По словам его боевого побратима, Цехмистренко погиб ночью 14 января вблизи Бахмута.
В Украину он приехал из Канады в январе прошлого года, когда информация о подготовке РФ полномасштабного вторжения становилась все более угрожающей.
По данным CBC News, Цехмистренко – уже третий канадец, погибший на войне в Украине. Он будет похоронен в Киеве.
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