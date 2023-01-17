Канадійський доброволець Цехмістренко загинув на війні, - CBC News

В Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який воював із російськими загарбниками з початку вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія.

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За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли інформація про підготовку росією повномасштабного вторгнення ставала все більш загрозливою.

За даними CBC News, Цехмістренко - уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.

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