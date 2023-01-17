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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Канадійський доброволець Цехмістренко загинув на війні, - CBC News

канада,доброволець,цехмістренко

В Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який воював із російськими загарбниками з початку вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доброволець з Австралії О’Доннелл загинув, боронячи Україну

За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли інформація про підготовку росією повномасштабного вторгнення ставала все більш загрозливою.

За даними CBC News, Цехмістренко - уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.

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Автор: 

агресія (1194) Канада (2191) добровольці (917)


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Топ коментарі
+53
Всі герої які загинули за волю України мають залишитись у пам'яті української незламної нації...
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17.01.2023 20:09
+42
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17.01.2023 20:08
+41
Герой
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17.01.2023 20:07
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17.01.2023 20:07 Відповісти
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17.01.2023 20:08 Відповісти
діаспора...молодці. Вічне "ДЯКУЄМО" Цікаво, де той суперснайпер, що з першого дня?
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17.01.2023 20:09 Відповісти
Воллі? Та він нібито повернувся додому ще у травні.
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17.01.2023 20:42 Відповісти
Всі герої які загинули за волю України мають залишитись у пам'яті української незламної нації...
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17.01.2023 20:09 Відповісти
співчуваю рідним.........!!!!!! ГЕРОЙ
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17.01.2023 20:09 Відповісти
Спочивай Героє,ти в наших серцях назавжди(
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17.01.2023 20:15 Відповісти
С.У.М.
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17.01.2023 20:18 Відповісти
Вічна пам'ять герою України.
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17.01.2023 20:19 Відповісти
Шана 🇺🇦
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17.01.2023 20:19 Відповісти
Вічна шана і пам"ять герою!
Стидоба, що деяки українці тікають з Батькивщини в мокрих від страху штанях, в той час як друзі і брати українців гинуть ЗА НАС.
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17.01.2023 20:21 Відповісти
Низький уклін Герою Вічна Світла Пам'ять 🙏❤️‼️💙💛 Співчуття родині
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17.01.2023 20:22 Відповісти
нажаль особисто його не знав, батька знав добре. Хорошого сина виростив. Вічна пам'ять!!!
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17.01.2023 20:24 Відповісти
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17.01.2023 20:25 Відповісти
какой он канадец - это Украинец Цехмистренко
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17.01.2023 20:27 Відповісти
Слава героям, смерть рашистам!
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17.01.2023 20:28 Відповісти
У Монобанку зібрали 100 млн для постраждалих від ворожого ракетного удару по Дніпру
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17.01.2023 20:29 Відповісти
Слава героем , покойся с миром
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17.01.2023 20:36 Відповісти
Brothers in Arms...
Svitla,Vi4na Pam'yat'...
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17.01.2023 21:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk

Brothers in Arms
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17.01.2023 23:59 Відповісти
Поліг ти Герой за нарід наш за Державу Україна. Слава Героям! Вічная пам'ять!
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17.01.2023 21:51 Відповісти
Героям Слава !
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17.01.2023 22:01 Відповісти
On ne pogib. Prosto poshjol v Wallhalla na reorg i budet obratno tak bystro kak mozhet. Vetshnaja pamjat tomu uhodjashemu voinu i udatshi jemu na vostoke, kogda vernjotsja! Kak duh, kotoryi vetshno budet pdterzhivat Ukrainu. Tak kak vse uhadjashije v etoi voine, vojevavshije za tshest i svobodu.
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17.01.2023 22:25 Відповісти
Спочивай з миром, Герою.
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18.01.2023 00:29 Відповісти
Неймовірно, що такий наш захисник загинув. Знав його батька. Такого славного сина виростив!Приїхав Україну захищати з Канади. Мої глибокі співчуття батькові Віталію Цехмістренку та матері Героя.
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18.01.2023 00:49 Відповісти
 
 