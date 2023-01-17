Путин согласовал выход России из договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин направил в Государственную Думу проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Законопроект предусматривает, что международные договоры, заключенные Россией и Советом Европы, будут считаться утратившими силу после 16 марта 2022 года. Среди них - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о прекращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и тому подобное.
Топ комментарии
+46 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий17.01.2023 20:52
+40 Bob Fayn
показать весь комментарий17.01.2023 21:00
+34 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий17.01.2023 20:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А цей недомірок похерив все!
Чайна чекає на рашку плямкаючи 😂
Рашисты - убийцы, рабы ,тупые мракобесы ,живодеры - нелюди
То й що? З сотень підписаних договорів московія не порушила... Ну мо десяток-півтора...
Теж мені - здивували!
Хоча, поки це тільки мрії...
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
як кацапські варвари крок за кроком скидають маски,
демонструючи світу своє справжнє обличчя.
Подивіться на Путіна, Шойгу, Собяніна...Хіба слов'яни такими бувають?
ООН,
ОБСЕ,
і далі за списком.
Допрыгались?
Теперь вы полные рабы у этой власти
Елегантно!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія (1996-2022)
Комітет міністрів Ради Європи - головний орган цієї організації, https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року проголосував за виключення Росії з її складу. Напередодні таке рішення підтримала і Парламентська асамблея Ради Європи. У Раді Європи пояснили, що Росія була виключена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-3 [3] .
Рішення вигнати Росію було підтримано рекордною більшістю голосів, але від шести країн, зокрема Вірменії, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Сербії, Словаччини, Словенії не проголосував жоден депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-4 [4] .Таким чином Росію остаточно виключили зі складу Ради Європи після 26 років членства (з 28 лютого 1996 року).
У 2014 році після анексії Криму Рада Європи тимчасово призупинила членство Росії, але не виключала її. У 2019 році Рада Європи повернула Росію назад без жодних передумов.
Виключення РФ з Ради Європи означає, що тепер вона може не дотримуватися Конвенції з прав людини та не нести відповідальність за її порушення. Також на Росію не можна буде подати до Європейського суду з прав людиниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-5 [5] .
Тепер ще Й знову ЗАЛІЗНИЙ !
Під # 404.
Тепер просити все московське бидло з Європи до "родіни" ***... Ато засрали вони своєю присутністю країни єврозони...