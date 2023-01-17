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Путін погодив вихід Росії з договорів Ради Європи

путін

Президент Росії Володимир Путін скерував до Державної думи проєкт закону про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Законопроєкт передбачає, що міжнародні договори, укладені Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року. Серед них – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

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Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) Рада Європи (460)


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Топ коментарі
+46
Мабуть все своє нікчемне гебістське життя про це мріяв.
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17.01.2023 20:52
+40
абсолютний тоталітарний режим
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17.01.2023 21:00
+34
У них свої власні закони не працюють, навіщо їм міжнародні.
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17.01.2023 20:56
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Мабуть все своє нікчемне гебістське життя про це мріяв.
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17.01.2023 20:52 Відповісти
абсолютний тоталітарний режим
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17.01.2023 21:00 Відповісти
Петруха перший кватирку у Європу ледве прорубав, 400 років !!! (майже півтисячоліття) рашка тужилась стати європейською країною, аристократія навіть вялікій та могучий розкрила і перейшла на французьку.

А цей недомірок похерив все!
Чайна чекає на рашку плямкаючи 😂
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17.01.2023 21:27 Відповісти
Країна "суверенной демократии" - чучхе
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17.01.2023 21:29 Відповісти
Щось добродій погано лічить. Орда якби " прорубіла акно в європу" трішки більше трьох століть якщо лічити від Ніштатського договору 1714 року. Що там вона до того "ражала" є темою іншої дискусії.
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17.01.2023 22:30 Відповісти
Якщо бути чесними, то аристократія не те щоб перейшла на французьку. Вона поприіжджала із Франціі та Німмечини та інших європейських країн, як викиди, та повивчали місцевий новояз, щоб спробувати стати елітою серед інших викидів.
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18.01.2023 00:36 Відповісти
Все по завєтам сраліна.
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17.01.2023 20:53 Відповісти
путин идёт на *** !
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17.01.2023 21:41 Відповісти
У них свої власні закони не працюють, навіщо їм міжнародні.
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17.01.2023 20:56 Відповісти
Чтобы показать себя человекоподобными.
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17.01.2023 21:59 Відповісти
)(уйло вже давно ложив на міжнародні угоди,та закони..одним папірцем більше одним менше..рашка перетворена на зоопарк,там свої закони-верховного кремлівського криміналітету
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17.01.2023 20:59 Відповісти
...тільки то він ложив тихенько, а тепер він нічого не порушуватиме, БО НІЧОГО БУДЕ ПОРУШУВАТИ...Зашибісь, відмінив, щоб не порушувать
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17.01.2023 21:07 Відповісти
Обнулив кацапську орду.Маски зірвані.Ми спостерігаємо перетворення РФ на путінський каганат,яким залюбки поласує китайський дракон.В такому випадку у нас буде такий самий ******** сусід,тільки в десять раз більший.
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17.01.2023 22:18 Відповісти
Аякже. Крім того бунти - в цьому сумнівів нема. Коли? скоро. довго так не буде
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17.01.2023 22:22 Відповісти
Обидно , что так долго доходит до европейцев , путлер - террорист № 1 Гитлер№ 2!

Рашисты - убийцы, рабы ,тупые мракобесы ,живодеры - нелюди
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17.01.2023 21:30 Відповісти
Навіщо території 404 якісь договори?
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17.01.2023 21:03 Відповісти
Тобто ботоксний вирішив довести теорію про вартість домовленностей, які московія підписує, (за словами О.фонБісмарка, здається) до стану "АКСІОМА"?
То й що? З сотень підписаних договорів московія не порушила... Ну мо десяток-півтора...
Теж мені - здивували!
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17.01.2023 21:05 Відповісти
Да и то не нарушила только потому, что не имела возможности их нарушить...
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17.01.2023 21:10 Відповісти
У 2023 році воно пропонує скасувати щось з березня 2022 року??? Реальний клоун-бєспрєдєльщік.
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17.01.2023 21:07 Відповісти
Да здравствует ГУЛАГ!
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17.01.2023 21:08 Відповісти
с Европой прощается в Азию возвращается... дикая орда... беззаконие и садизм...
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17.01.2023 21:09 Відповісти
Чуркистан
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17.01.2023 21:09 Відповісти
паскудам московитським місце в пакетах сміттєвих а не в Європі
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17.01.2023 21:10 Відповісти
Нах, так нах..
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17.01.2023 21:12 Відповісти
У відповідь паРашку треба випіZDuTu з ООН.
Хоча, поки це тільки мрії...
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17.01.2023 21:14 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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17.01.2023 21:16 Відповісти
и это писал о глубинном государстве путина моральный авторитет самого Путина - Ильин
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17.01.2023 21:23 Відповісти
А Європа виразить озабоченість з цього приводу? Чи підпишуть нові бумажки?
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17.01.2023 21:17 Відповісти
Та ну на … Какие-то законы! Записать «вся полнота власти у х***а, а всем колебаться с линией х***а. У кого не получится, тот враг и либерота. Посадить и на фронт
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17.01.2023 21:17 Відповісти
Цікаво спостерігати,
як кацапські варвари крок за кроком скидають маски,
демонструючи світу своє справжнє обличчя.
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17.01.2023 21:20 Відповісти
Орда вернулась назад к истокам.
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17.01.2023 21:20 Відповісти
З ООН теж валіть, варвари!
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17.01.2023 21:20 Відповісти
у рашки на черзі підписання договорів Ради Китаю 😢
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17.01.2023 21:21 Відповісти
Там все як Вінні Пух скаже, ніяких Рад.
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18.01.2023 00:38 Відповісти
Я пішов на х...й, ***** сказав Європі. Ми вже не азіопа
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17.01.2023 21:24 Відповісти
царь лаптеногих сциканул, ведь никто из палаты № 6 не говорил о такой всеобьемлющей денонсации. Время выбрал как раз перед Бучей - мол нету у вас приемов против Валодьки Путина и его "молодцев" и все договора для бабуинов никчемны задним числом.
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17.01.2023 21:28 Відповісти
Орді краще отримвти ярлики від Монголії, по традиції і реальний від Китаю, як раб. Там їх місце.
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17.01.2023 21:29 Відповісти
Ботоксное падло хочет задним числом пропетлять вокруг ответственности за преступления в Украине.
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17.01.2023 21:30 Відповісти
Ну і прекрасно, то нахер оце в ООН. Щоб про комарів брєдніслухати? Тим більше срасія там незаконно.
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17.01.2023 21:33 Відповісти
Москалі Європою ніколи й не були. Азіати..
Подивіться на Путіна, Шойгу, Собяніна...Хіба слов'яни такими бувають?
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17.01.2023 21:36 Відповісти
Заснеженая Нигерия
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17.01.2023 21:38 Відповісти
Вийди, нікчема, в землю вже на метри два вглиб і закрий кришку
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17.01.2023 21:40 Відповісти
Европа не Зоопарк. Конвенция о защите прав человека, а не свинособак
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17.01.2023 21:41 Відповісти
какая там свобода? какие права человека? если там людей нет а есть сплошной биомусор!
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17.01.2023 21:41 Відповісти
якщо ктось не зрозумів про шо цій "закон"-це відмазка коли він зазнає поразки. його будуть судити на рашці, це вони виторгують, так вони це бачать зараз.
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17.01.2023 21:45 Відповісти
Тоді їм нема чого робити в ООН і інших міжнародних інстанціях
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17.01.2023 21:48 Відповісти
Давно пора !
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17.01.2023 21:51 Відповісти
Так, тоді потрібно его гнати з усіх Межгародних організацій і Установ-

ООН,
ОБСЕ,
і далі за списком.
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17.01.2023 21:52 Відповісти
Ну, что , граждани России?

Допрыгались?

Теперь вы полные рабы у этой власти
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17.01.2023 21:53 Відповісти
А они и не прыгали. Хлеба, вина и зрелищ. Старо как мир. Пусть. Нам на руку. Самоизоляция феерическая--- всего за 20 лет.
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17.01.2023 22:15 Відповісти
Тепер каZZапським пердунам, мастурбуючим сересере, пенсію будуть платити країни ЄС, що приняли цю мразоту.
Елегантно!
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17.01.2023 22:03 Відповісти
Да здравствует чучхе! Всем стоять смирно, всем плакать но не роптать, переходить на подножный корм!
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17.01.2023 22:03 Відповісти
Вирішив прикрити свою жопу на випадок якщо трибунал всетаки створять.,Нема домовленостей -нема відповідальності за їх порушення.Але з іншого боку це дає можливість всім іншим не дотримуватися домовленостей по відношенню до росіян.Тобто конвенція з прав людини діє відносно всіх країн а відносно громадян росії не потрібно її дотримуватись і т.д.
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17.01.2023 22:04 Відповісти
Vot i budem dubasit moskalei s marta mesjatsa. Vezde!! Vseh turistov i teh, kotoryje prosto prikidyvajutsja na horoshego moskalja. Ta budet norm!
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17.01.2023 22:11 Відповісти
А чого чекати до березня. Треба починати вже гнать кацапа-опдинця звідусіль.
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17.01.2023 22:36 Відповісти
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17.01.2023 22:16 Відповісти
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17.01.2023 22:29 Відповісти
Її погнали звідти ссаними тряпками.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія (1996-2022)

Комітет міністрів Ради Європи - головний орган цієї організації, https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року проголосував за виключення Росії з її складу. Напередодні таке рішення підтримала і Парламентська асамблея Ради Європи. У Раді Європи пояснили, що Росія була виключена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-3 [3] .

Рішення вигнати Росію було підтримано рекордною більшістю голосів, але від шести країн, зокрема Вірменії, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Сербії, Словаччини, Словенії не проголосував жоден депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-4 [4] .Таким чином Росію остаточно виключили зі складу Ради Європи після 26 років членства (з 28 лютого 1996 року).

У 2014 році після анексії Криму Рада Європи тимчасово призупинила членство Росії, але не виключала її. У 2019 році Рада Європи повернула Росію назад без жодних передумов.

Виключення РФ з Ради Європи означає, що тепер вона може не дотримуватися Конвенції з прав людини та не нести відповідальність за її порушення. Також на Росію не можна буде подати до Європейського суду з прав людиниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-5 [5] .
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17.01.2023 22:29 Відповісти
і шо!
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17.01.2023 22:35 Відповісти
Мої щирі вітання росіянам ! !Тепер ви м'ясо офіційно! Вас можна вбивати. катувати .саджати. відбирати майно. викрадати забирати фінанси.А ви ні на що не маєте права ні наякий суд ! Вас вже не існує як фіз лице ви тепер ніхто і без прав навіть за кордоном ,бо рашка тепер не признає закони світу .Тобто ви тепер і за кордоном м'ясо.
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17.01.2023 23:00 Відповісти
Занавіс!
Тепер ще Й знову ЗАЛІЗНИЙ !
Під # 404.
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17.01.2023 23:20 Відповісти
Кацапский скот должен быть всегда в стойле!
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17.01.2023 23:47 Відповісти
Украину в Европу - ********* в азиопу!
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18.01.2023 02:01 Відповісти
Капєц проблема, кацапи!
Тепер просити все московське бидло з Європи до "родіни" ***... Ато засрали вони своєю присутністю країни єврозони...
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18.01.2023 08:26 Відповісти
Варвары должны жить у себя на болотах и не высовываться.
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18.01.2023 09:03 Відповісти
teper mozhna znyaty strahovku z yaht oligarhiv
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18.01.2023 14:55 Відповісти
 
 