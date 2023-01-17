Путін погодив вихід Росії з договорів Ради Європи

Президент Росії Володимир Путін скерував до Державної думи проєкт закону про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Законопроєкт передбачає, що міжнародні договори, укладені Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року. Серед них – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін попирає ногами основи міжнародного права, - Бербок