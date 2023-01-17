Путін погодив вихід Росії з договорів Ради Європи
Президент Росії Володимир Путін скерував до Державної думи проєкт закону про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Законопроєкт передбачає, що міжнародні договори, укладені Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року. Серед них – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.
Топ коментарі
+46 Марта Шепель #549182
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+40 Bob Fayn
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А цей недомірок похерив все!
Чайна чекає на рашку плямкаючи 😂
Рашисты - убийцы, рабы ,тупые мракобесы ,живодеры - нелюди
То й що? З сотень підписаних договорів московія не порушила... Ну мо десяток-півтора...
Теж мені - здивували!
Хоча, поки це тільки мрії...
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
як кацапські варвари крок за кроком скидають маски,
демонструючи світу своє справжнє обличчя.
Подивіться на Путіна, Шойгу, Собяніна...Хіба слов'яни такими бувають?
ООН,
ОБСЕ,
і далі за списком.
Допрыгались?
Теперь вы полные рабы у этой власти
Елегантно!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія (1996-2022)
Комітет міністрів Ради Європи - головний орган цієї організації, https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 16 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року проголосував за виключення Росії з її складу. Напередодні таке рішення підтримала і Парламентська асамблея Ради Європи. У Раді Європи пояснили, що Росія була виключена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-3 [3] .
Рішення вигнати Росію було підтримано рекордною більшістю голосів, але від шести країн, зокрема Вірменії, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Сербії, Словаччини, Словенії не проголосував жоден депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-4 [4] .Таким чином Росію остаточно виключили зі складу Ради Європи після 26 років членства (з 28 лютого 1996 року).
У 2014 році після анексії Криму Рада Європи тимчасово призупинила членство Росії, але не виключала її. У 2019 році Рада Європи повернула Росію назад без жодних передумов.
Виключення РФ з Ради Європи означає, що тепер вона може не дотримуватися Конвенції з прав людини та не нести відповідальність за її порушення. Також на Росію не можна буде подати до Європейського суду з прав людиниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8#cite_note-5 [5] .
Тепер ще Й знову ЗАЛІЗНИЙ !
Під # 404.
Тепер просити все московське бидло з Європи до "родіни" ***... Ато засрали вони своєю присутністю країни єврозони...