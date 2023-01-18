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Новости
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Япония готовит план поддержки Украины, - Белый дом

японія

Япония, которая в этом году председательствует в "Группе семи", активно вовлечена в помощь нашей стране и раскроет свои планы по поддержке Киева в "подходящее время".

Об этом заявил координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У премьер-министра Кишида план и уже активно вовлечен в вопрос Украины", - сказал Кэмпбелл.

Он напомнил, что глава японского правительства посетил на прошлой неделе Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом.

Читайте: Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины

"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретные планы по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы по поддержке Украины, и они являются ключевым членом", - отметил советник Белого дома.

Он также отметил, что Япония "активизируется" по этому вопросу.

помощь (7784) США (26511) Япония (1308)


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Топ комментарии
+4
Кунашир,Шитокан,Ітуруп?
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18.01.2023 10:09
+2
Це гарна новина, якість, точність, Слово....
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18.01.2023 09:58
+2
На жаль, поки що цього не буде...цивілізований світ
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18.01.2023 10:13
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Це гарна новина, якість, точність, Слово....
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18.01.2023 09:58 Ответить
Кунашир,Шитокан,Ітуруп?
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18.01.2023 10:09 Ответить
Це була-б найкраща допомога!
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18.01.2023 10:10 Ответить
На жаль, поки що цього не буде...цивілізований світ
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18.01.2023 10:13 Ответить
Я там начинал службу в ВС СССР в городе Уссурийск.
Сначала мне было печально пребывание там. Но после знакомства с городом и краем я понял что это филиал Украины. Бабушки, хаты-мазанки, гарни писни. Одним словом там украинцы!
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18.01.2023 10:31 Ответить
А счас їхні внучки їдуть вбивати і насилувати в Україну
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18.01.2023 11:03 Ответить
..вже "обрусєлі"..я служив б. Ольга 1969-1972..
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18.01.2023 12:00 Ответить
Ещё одна оперетка про ,чиосан зачесан,, на наши уши. Как к концу2023 г нам пришлют кодекс самурая--- каждому!
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18.01.2023 10:35 Ответить
Японія!!!!!!!, чим більше ЗСУ знищать кацапів тим скоріше ви верните Куріли та Сахалін, а Україні потрібно ПРО, і техніка, можно канєшно і подводку с Тамагавками))
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18.01.2023 11:01 Ответить
Ох ребята из США, дайти просто 1000 ракет АТАКМС и хватит уже тянуть кота за яйца... и ситуация сразу станет улучшаться точно так же, как тогда, когда вы дали Хаймарсы и ракеты на 80 км... Что тут блин сложного? Еще Новую Зеландию подтяните чтобы помогали...
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18.01.2023 11:42 Ответить
Так уже допомагає....
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18.01.2023 12:09 Ответить
у НЗ случайно нет совершенно неожиданно хотя бы сотни АТАКМС, ну может прибило к берегу там я не знаю...
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18.01.2023 14:08 Ответить
 
 