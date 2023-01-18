Япония готовит план поддержки Украины, - Белый дом

Япония, которая в этом году председательствует в "Группе семи", активно вовлечена в помощь нашей стране и раскроет свои планы по поддержке Киева в "подходящее время".

Об этом заявил координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У премьер-министра Кишида план и уже активно вовлечен в вопрос Украины", - сказал Кэмпбелл.

Он напомнил, что глава японского правительства посетил на прошлой неделе Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом.

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"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретные планы по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы по поддержке Украины, и они являются ключевым членом", - отметил советник Белого дома.

Он также отметил, что Япония "активизируется" по этому вопросу.