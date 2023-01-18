Япония готовит план поддержки Украины, - Белый дом
Япония, которая в этом году председательствует в "Группе семи", активно вовлечена в помощь нашей стране и раскроет свои планы по поддержке Киева в "подходящее время".
Об этом заявил координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У премьер-министра Кишида план и уже активно вовлечен в вопрос Украины", - сказал Кэмпбелл.
Он напомнил, что глава японского правительства посетил на прошлой неделе Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом.
"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретные планы по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы по поддержке Украины, и они являются ключевым членом", - отметил советник Белого дома.
Он также отметил, что Япония "активизируется" по этому вопросу.
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Сначала мне было печально пребывание там. Но после знакомства с городом и краем я понял что это филиал Украины. Бабушки, хаты-мазанки, гарни писни. Одним словом там украинцы!