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Японія готує план підтримки України, - Білий дім

японія

Японія, яка цього року головує в "Групі семи", активно залучена до допомоги нашій країні та розкриє свої плани щодо підтримки Києва у "відповідний час".

Про це заявив координатор Білого дому з питань Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Кішіда має план і вже активно залучений у питання України", - сказав Кемпбелл.

Він нагадав, що глава японського уряду відвідав минулого тижня Вашингтон і зустрівся з президентом США Джо Байденом.

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"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретні плани щодо підтримки України в різні способи. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи з підтримки України, і вони є ключовим членом", - зауважив радник Білого дому.

Він також зазначив, що Японія "активізується" в цьому питанні.

Автор: 

допомога (8341) США (22769) Японія (1202)


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Топ коментарі
+4
Кунашир,Шитокан,Ітуруп?
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18.01.2023 10:09
+2
Це гарна новина, якість, точність, Слово....
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18.01.2023 09:58
+2
На жаль, поки що цього не буде...цивілізований світ
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18.01.2023 10:13
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Це гарна новина, якість, точність, Слово....
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18.01.2023 09:58 Відповісти
Кунашир,Шитокан,Ітуруп?
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18.01.2023 10:09 Відповісти
Це була-б найкраща допомога!
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18.01.2023 10:10 Відповісти
На жаль, поки що цього не буде...цивілізований світ
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18.01.2023 10:13 Відповісти
Я там начинал службу в ВС СССР в городе Уссурийск.
Сначала мне было печально пребывание там. Но после знакомства с городом и краем я понял что это филиал Украины. Бабушки, хаты-мазанки, гарни писни. Одним словом там украинцы!
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18.01.2023 10:31 Відповісти
А счас їхні внучки їдуть вбивати і насилувати в Україну
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18.01.2023 11:03 Відповісти
..вже "обрусєлі"..я служив б. Ольга 1969-1972..
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18.01.2023 12:00 Відповісти
Ещё одна оперетка про ,чиосан зачесан,, на наши уши. Как к концу2023 г нам пришлют кодекс самурая--- каждому!
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18.01.2023 10:35 Відповісти
Японія!!!!!!!, чим більше ЗСУ знищать кацапів тим скоріше ви верните Куріли та Сахалін, а Україні потрібно ПРО, і техніка, можно канєшно і подводку с Тамагавками))
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18.01.2023 11:01 Відповісти
Ох ребята из США, дайти просто 1000 ракет АТАКМС и хватит уже тянуть кота за яйца... и ситуация сразу станет улучшаться точно так же, как тогда, когда вы дали Хаймарсы и ракеты на 80 км... Что тут блин сложного? Еще Новую Зеландию подтяните чтобы помогали...
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18.01.2023 11:42 Відповісти
Так уже допомагає....
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18.01.2023 12:09 Відповісти
у НЗ случайно нет совершенно неожиданно хотя бы сотни АТАКМС, ну может прибило к берегу там я не знаю...
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18.01.2023 14:08 Відповісти
 
 