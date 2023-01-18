Японія готує план підтримки України, - Білий дім

Японія, яка цього року головує в "Групі семи", активно залучена до допомоги нашій країні та розкриє свої плани щодо підтримки Києва у "відповідний час".

Про це заявив координатор Білого дому з питань Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр Кішіда має план і вже активно залучений у питання України", - сказав Кемпбелл.

Він нагадав, що глава японського уряду відвідав минулого тижня Вашингтон і зустрівся з президентом США Джо Байденом.

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"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретні плани щодо підтримки України в різні способи. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи з підтримки України, і вони є ключовим членом", - зауважив радник Білого дому.

Він також зазначив, що Японія "активізується" в цьому питанні.