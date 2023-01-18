Рассматриваем все возможные версии аварии вертолета в Броварах, - генпрокурор Костин
В настоящее время на месте трагедии в Броварах работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", - отметил он.
"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары, Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет", - напоминает он.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает, что количество жертв возросло.
"По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.
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Диверсія!
2) Диверсія)
3) відмова двигуна ( Технічна)
Які там ще можуть буди версії.
2. Пілот сантехнік (по аналогії з послами сексологинями та президентом коміком).
Щось давненько не було чути про арсєнборісича.
Такі як він потвори просто так не зникають.
Свідки кажуть ,що гелікоптер розвалився в повітрі. До вечора буде ,думаю ,щось вже зрозуміло
Але на щастя замінити маріонеток ОП не важко.
Інакше в нас вся авіація падала би при взльоті....
Єдине позитивне це загибель цієї мразоти Єніна я його особисто знав, там антиукраїнська позиція й тупо бабкі й кар'єра в голові у цього покидька була.
Якби це не відбулося сьогодні, коли ***** в Пітері бути свою промову скрепоносну плебсу втирати.