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Новости
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Рассматриваем все возможные версии аварии вертолета в Броварах, - генпрокурор Костин

бровари

В настоящее время на месте трагедии в Броварах работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", - отметил он.

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары, Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет", - напоминает он.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает, что количество жертв возросло.

Смотрите также: Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

"По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

авиакатастрофа (1722) Бровары (337) детсад (428) Костин Андрей (181) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+9
Не завадило би. Оця вчорашня заява, а сьогодні... Совпадєніє?
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18.01.2023 11:22
+8
Может стоит проверить абдристовича?
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18.01.2023 11:18
+7
.
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18.01.2023 11:39
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..рассмотрите версию Кармы.. Енин чеченских добробатов в козлостан передавал.. По остальным тоже есть кармические вопросы..
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18.01.2023 11:15 Ответить
А про трёх погибших и пятнадцать пораненых детей какие умные версии будут?
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18.01.2023 11:29 Ответить
..я не о детях и случайных людях, их безусловно жаль.. читайте внимательно..
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18.01.2023 11:47 Ответить
кармические вопросы родителей
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18.01.2023 12:19 Ответить
Загинуло керівництво МВС?
Диверсія!
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18.01.2023 11:15 Ответить
1) Помилка пілота

2) Диверсія)

3) відмова двигуна ( Технічна)

Які там ще можуть буди версії.
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18.01.2023 11:18 Ответить
1. "Маю право на помилку".
2. Пілот сантехнік (по аналогії з послами сексологинями та президентом коміком).
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18.01.2023 11:22 Ответить
Ще може бути (4) --- боротьба за владу.

Щось давненько не було чути про арсєнборісича.

Такі як він потвори просто так не зникають.
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18.01.2023 11:31 Ответить
Двигатель отпадает, бо это новый французский вертолет, на гарантийке. Очевидцы рано утром (радио) говорили, шо перед падением был слышен шум как от мопедика. В других источниках: Вертолет летел низко. В третьих: был туман, в районе высокоэтажек. Водила схибив , чи прибор высоты? Не дай бог, под давлением дал порулить. В-четвертых: пора с бедосиками кончать-ИМХО.
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18.01.2023 12:15 Ответить
Перед падінням він зробив кілька кругів на тому місці, і потім впав
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18.01.2023 15:02 Ответить
Может стоит проверить абдристовича?
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18.01.2023 11:18 Ответить
Не завадило би. Оця вчорашня заява, а сьогодні... Совпадєніє?
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18.01.2023 11:22 Ответить
Це просто ферма бедосиков.
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18.01.2023 12:16 Ответить
Уявляю собі, скільки зловтішання буде за "порєбріком"...
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18.01.2023 11:19 Ответить
Вони вже там так радіють, ніби для них то щось дало і змінить на фронті. Для нас нема різниці хто буде далі міністром МВС. Це війна на жаль таке як сьогодні може бути з керівництвом. Мені більше всього ітей дуже шкода.. А от кацапи в телеграм-каналах ссуться від щастя, ніби вони Київ захопили.
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18.01.2023 11:24 Ответить
и какие мысли??? Руководство толпой шастает за ручки взявшись,что делать больше нечего???
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18.01.2023 11:19 Ответить
Поривчастий вітер. При такому вітрі летати не можна. Особливо, легкім гвинтокрилам, класу Мі-2. Їх пориви вітру просто перекидають. Хто хоч якось знайомий з реаліями польотів на гвинтокрилах, той розуміє...
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18.01.2023 11:21 Ответить
свідки кажуть ,вже ,що загорівся в повітрі . ДО чого тут вітер?
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18.01.2023 11:22 Ответить
Як версія. Про загорання ще в повітрі я поки-що інфи не бачив.
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18.01.2023 11:39 Ответить
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18.01.2023 11:44 Ответить
Ветра не было, бо був туман(по заявлению очевидцев)... И очевидцы говорят, шо перед падением послышался звук приближающегося мопедика.
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18.01.2023 12:17 Ответить
Після секретної зустрічі Патрушева з Зе збили літак. А сьогодні ***** виступає.
Свідки кажуть ,що гелікоптер розвалився в повітрі. До вечора буде ,думаю ,щось вже зрозуміло
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18.01.2023 11:21 Ответить
Людська трагедія для рідних загиблих.

Але на щастя замінити маріонеток ОП не важко.
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18.01.2023 11:24 Ответить
Засобами РЕБ електроніку вертольоту можна погасити?
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18.01.2023 11:25 Ответить
На такій відстані, як від Броварів до кордону з рашкою - ні.
Інакше в нас вся авіація падала би при взльоті....
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18.01.2023 11:37 Ответить
.
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18.01.2023 11:39 Ответить
Великі співчуття загинувшим, особливо діткам. Ще й впали на дитячий садок.

Єдине позитивне це загибель цієї мразоти Єніна я його особисто знав, там антиукраїнська позиція й тупо бабкі й кар'єра в голові у цього покидька була.
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18.01.2023 11:43 Ответить
Можна було б повірити в якусь технічну несправність, помилку пілота, погодні умови.
Якби це не відбулося сьогодні, коли ***** в Пітері бути свою промову скрепоносну плебсу втирати.
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18.01.2023 11:47 Ответить
найперша- інопланетяне-гнуси за них і біда вся...
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18.01.2023 11:51 Ответить
Зараз в Києві туман і тому , скоріше за все, в умовах поганої видимості, вертоліт вимушений був летіти на малій висоті, що й видно на одному з відео. І в таких умовах мог елементарно зачепитися за лінію електропередач, пошкодитися і загорітися. А далі некерований політ і падіння.
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18.01.2023 12:05 Ответить
Цікаво, шо гвинтокрил був європейського виробництва H225 Super Puma, закуплені рік-півтора тому. І якщо його не збили і не помилка пілота, то треба спитати у французів "що там з якістю?"
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18.01.2023 12:25 Ответить
Что то подсказывает что Аваков 2.0. И Боцман не при чем. Жаль Савика Шустера нет шоу сейчас, Боцман бы расказал как подрывал
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19.01.2023 13:00 Ответить
Аваков накупил б/у вертолетов, чтобы когда их подрывали думали, что вертолет б/у бывает
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19.01.2023 13:02 Ответить
 
 