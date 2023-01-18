Рассматриваем все возможные версии аварии вертолета в Броварах, - генпрокурор Костин

В настоящее время на месте трагедии в Броварах работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем", - отметил он.

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары, Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет", - напоминает он.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает, что количество жертв возросло.

Смотрите также: Падение вертолета в Броварах: известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

"По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.