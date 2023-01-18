Розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах, - генпрокурор Костін

Зараз на місці трагедії у Броварах працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем", - зазначив він.

"Жахлива трагедія сталась сьогодні в місті Бровари, на Київщині. В міській зоні, поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил", - нагадує він.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що кількість жертв зросла.

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"Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.