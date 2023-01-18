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Розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах, - генпрокурор Костін

бровари

Зараз на місці трагедії у Броварах працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем", - зазначив він.

"Жахлива трагедія сталась сьогодні в місті Бровари, на Київщині. В міській зоні, поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил", - нагадує він.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє, що кількість жертв зросла.

Також читайте: Падіння гвинтокрила в Броварах: відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280) дитячий садок (361) Костін Андрій (267) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+9
Не завадило би. Оця вчорашня заява, а сьогодні... Совпадєніє?
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18.01.2023 11:22
+8
Может стоит проверить абдристовича?
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18.01.2023 11:18
+7
.
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18.01.2023 11:39
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..рассмотрите версию Кармы.. Енин чеченских добробатов в козлостан передавал.. По остальным тоже есть кармические вопросы..
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18.01.2023 11:15 Відповісти
А про трёх погибших и пятнадцать пораненых детей какие умные версии будут?
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18.01.2023 11:29 Відповісти
..я не о детях и случайных людях, их безусловно жаль.. читайте внимательно..
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18.01.2023 11:47 Відповісти
кармические вопросы родителей
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18.01.2023 12:19 Відповісти
Загинуло керівництво МВС?
Диверсія!
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18.01.2023 11:15 Відповісти
1) Помилка пілота

2) Диверсія)

3) відмова двигуна ( Технічна)

Які там ще можуть буди версії.
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18.01.2023 11:18 Відповісти
1. "Маю право на помилку".
2. Пілот сантехнік (по аналогії з послами сексологинями та президентом коміком).
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18.01.2023 11:22 Відповісти
Ще може бути (4) --- боротьба за владу.

Щось давненько не було чути про арсєнборісича.

Такі як він потвори просто так не зникають.
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18.01.2023 11:31 Відповісти
Двигатель отпадает, бо это новый французский вертолет, на гарантийке. Очевидцы рано утром (радио) говорили, шо перед падением был слышен шум как от мопедика. В других источниках: Вертолет летел низко. В третьих: был туман, в районе высокоэтажек. Водила схибив , чи прибор высоты? Не дай бог, под давлением дал порулить. В-четвертых: пора с бедосиками кончать-ИМХО.
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18.01.2023 12:15 Відповісти
Перед падінням він зробив кілька кругів на тому місці, і потім впав
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18.01.2023 15:02 Відповісти
Может стоит проверить абдристовича?
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18.01.2023 11:18 Відповісти
Не завадило би. Оця вчорашня заява, а сьогодні... Совпадєніє?
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18.01.2023 11:22 Відповісти
Це просто ферма бедосиков.
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18.01.2023 12:16 Відповісти
Уявляю собі, скільки зловтішання буде за "порєбріком"...
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18.01.2023 11:19 Відповісти
Вони вже там так радіють, ніби для них то щось дало і змінить на фронті. Для нас нема різниці хто буде далі міністром МВС. Це війна на жаль таке як сьогодні може бути з керівництвом. Мені більше всього ітей дуже шкода.. А от кацапи в телеграм-каналах ссуться від щастя, ніби вони Київ захопили.
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18.01.2023 11:24 Відповісти
и какие мысли??? Руководство толпой шастает за ручки взявшись,что делать больше нечего???
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18.01.2023 11:19 Відповісти
Поривчастий вітер. При такому вітрі летати не можна. Особливо, легкім гвинтокрилам, класу Мі-2. Їх пориви вітру просто перекидають. Хто хоч якось знайомий з реаліями польотів на гвинтокрилах, той розуміє...
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18.01.2023 11:21 Відповісти
свідки кажуть ,вже ,що загорівся в повітрі . ДО чого тут вітер?
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18.01.2023 11:22 Відповісти
Як версія. Про загорання ще в повітрі я поки-що інфи не бачив.
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18.01.2023 11:39 Відповісти
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18.01.2023 11:44 Відповісти
Ветра не было, бо був туман(по заявлению очевидцев)... И очевидцы говорят, шо перед падением послышался звук приближающегося мопедика.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Після секретної зустрічі Патрушева з Зе збили літак. А сьогодні ***** виступає.
Свідки кажуть ,що гелікоптер розвалився в повітрі. До вечора буде ,думаю ,щось вже зрозуміло
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18.01.2023 11:21 Відповісти
Людська трагедія для рідних загиблих.

Але на щастя замінити маріонеток ОП не важко.
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18.01.2023 11:24 Відповісти
Засобами РЕБ електроніку вертольоту можна погасити?
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18.01.2023 11:25 Відповісти
На такій відстані, як від Броварів до кордону з рашкою - ні.
Інакше в нас вся авіація падала би при взльоті....
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18.01.2023 11:37 Відповісти
.
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18.01.2023 11:39 Відповісти
Великі співчуття загинувшим, особливо діткам. Ще й впали на дитячий садок.

Єдине позитивне це загибель цієї мразоти Єніна я його особисто знав, там антиукраїнська позиція й тупо бабкі й кар'єра в голові у цього покидька була.
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18.01.2023 11:43 Відповісти
Можна було б повірити в якусь технічну несправність, помилку пілота, погодні умови.
Якби це не відбулося сьогодні, коли ***** в Пітері бути свою промову скрепоносну плебсу втирати.
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18.01.2023 11:47 Відповісти
найперша- інопланетяне-гнуси за них і біда вся...
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18.01.2023 11:51 Відповісти
Зараз в Києві туман і тому , скоріше за все, в умовах поганої видимості, вертоліт вимушений був летіти на малій висоті, що й видно на одному з відео. І в таких умовах мог елементарно зачепитися за лінію електропередач, пошкодитися і загорітися. А далі некерований політ і падіння.
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18.01.2023 12:05 Відповісти
Цікаво, шо гвинтокрил був європейського виробництва H225 Super Puma, закуплені рік-півтора тому. І якщо його не збили і не помилка пілота, то треба спитати у французів "що там з якістю?"
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18.01.2023 12:25 Відповісти
Что то подсказывает что Аваков 2.0. И Боцман не при чем. Жаль Савика Шустера нет шоу сейчас, Боцман бы расказал как подрывал
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19.01.2023 13:00 Відповісти
Аваков накупил б/у вертолетов, чтобы когда их подрывали думали, что вертолет б/у бывает
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19.01.2023 13:02 Відповісти
 
 