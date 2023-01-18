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МАГАТЭ разместило на Ривненской АЭС постоянную миссию наблюдателей

аес,рівненська

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Ривненской атомной электростанции в Вараше.

Об этом сообщил в твиттере руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ривненской АЭС. В течение нескольких следующих дней у нас будут такие группы на всех украинских АЭС. Они будут оказывать техническую помощь и позволят уменьшить ядерную опасность в условиях нынешнего конфликта", - написал Гросси.

Напомним, Гросси еще в декабре обещал премьер-министру Денису Шмыгалю, что организация отправит постоянные экспертные группы на все украинские АЭС, в частности, Чернобыльскую. В понедельник, 16 января, первая из них начала работу на Южноукраинской АЭС. С 17 января такая же группа начала работу на РАЭС.

Также читайте: В переговорах по зоне безопасности Запорожской АЭС МАГАТЭ отстаивает выдвинутые Украиной условия, - Госатомрегулирование

С сентября миссия МАГАТЭ также работает на Запорожской АЭС, расположенной на временно оккупированной россиянами территории.

АЭС (542) МАГАТЭ (388) Ровно (529) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+7
Нахіба, хай краще в Енергодар мандрують.
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18.01.2023 11:47
+4
следят чтоб мы не слепили ЯО
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18.01.2023 11:48
+2
не этих надо размещать а Бригаду Армии США
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18.01.2023 12:04
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Нахіба, хай краще в Енергодар мандрують.
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18.01.2023 11:47 Ответить
следят чтоб мы не слепили ЯО
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18.01.2023 11:48 Ответить
не этих надо размещать а Бригаду Армии США
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18.01.2023 12:04 Ответить
Ну і на хріна? Щоб виправдовувать свої захмарні зп? Може, краще ******** сидіти на ЗАЕС?
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18.01.2023 12:04 Ответить
Подумайте навіщо саме там. Захід дуже сситься через безпеку атомних обєктів в момент захоплення кацапами. Скоріш за все захід домовився з кремлем, що коли знову попруть з півночі, вони не будуть чіпати аєс і вона (вони) залишаться під управлінням "третьої" сторони.
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18.01.2023 12:06 Ответить
Скоріше повірю в те, що захід домовився з кремлем про те що гарантує, що Україна не зробить ядерну бомбу і не ******* по маскві.
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18.01.2023 12:10 Ответить
Бритва Оккама. Повторна атака кацапів на порядок більш вірогідна, ніж те, що у деградованій і розграбованій країні залишилась матеріально-технічна база та спеціалісти для такої монументальної задачі. Це не кажучи вже про політичну волю для таких планів. Не забувайте, яка мерзенна погань нами керує і те, що компромат на цих виродків є у багатьох, починаючи з кремля і закінчуючи білим домом.
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18.01.2023 12:18 Ответить
Будь-які спостерігачі ніяк не захистять АЕС від захоплення. Кацапи спостерігачів або вб'ють, або в полон захоплять як у 2014-м місію ОБСЄ. І це на заході усім відомо. І ссяться вони лише ядерної зброї підєрації. Тому, щоб заспокоїти психопатів, можуть надати будь-які гарантії.
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18.01.2023 12:57 Ответить
Їм не потрібно будє нічого захищати, просто контролювати і надавати звіти. "Зверху" там все домовлено. Ставлю 50$, що наступаючи, кацапи в майбутньому чіпати аэс не будуть.
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18.01.2023 13:01 Ответить
Ну так...ядерні бімби якраз на АЕС і роБлять
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18.01.2023 14:07 Ответить
Охреніти.А на ЗаЕС слабо?
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18.01.2023 12:55 Ответить
 
 