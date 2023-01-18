МАГАТЭ разместило на Ривненской АЭС постоянную миссию наблюдателей

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Ривненской атомной электростанции в Вараше.

Об этом сообщил в твиттере руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ривненской АЭС. В течение нескольких следующих дней у нас будут такие группы на всех украинских АЭС. Они будут оказывать техническую помощь и позволят уменьшить ядерную опасность в условиях нынешнего конфликта", - написал Гросси.

Напомним, Гросси еще в декабре обещал премьер-министру Денису Шмыгалю, что организация отправит постоянные экспертные группы на все украинские АЭС, в частности, Чернобыльскую. В понедельник, 16 января, первая из них начала работу на Южноукраинской АЭС. С 17 января такая же группа начала работу на РАЭС.

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С сентября миссия МАГАТЭ также работает на Запорожской АЭС, расположенной на временно оккупированной россиянами территории.