МАГАТЕ розмістило на Рівненській АЕС постійну місію спостерігачів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило постійну технічну місію на Рівненській атомній електростанції у Вараші.

Про це повідомив у твіттері керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Протягом кількох наступних днів ми матимемо такі групи на всіх українських АЕС. Вони надаватимуть технічну допомогу та дозволять зменшити ядерну небезпеку в умовах нинішнього конфлікту", - написав Гроссі.

Нагадаємо, Гроссі ще в грудні обіцяв прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що організація відправить постійні експертні групи на усі українські АЕС, зокрема Чорнобильську. У понеділок, 16 січня, перша з них почала працювати на Південноукраїнській АЕС. З 17 січня така сама група розпочала роботу на РАЕС.

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З вересня місія МАГАТЕ також працює на Запорізькій АЕС, яка розташована на тимчасово окупованій росіянами території.