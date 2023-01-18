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МАГАТЕ розмістило на Рівненській АЕС постійну місію спостерігачів

аес,рівненська

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило постійну технічну місію на Рівненській атомній електростанції у Вараші.

Про це повідомив у твіттері керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Протягом кількох наступних днів ми матимемо такі групи на всіх українських АЕС. Вони надаватимуть технічну допомогу та дозволять зменшити ядерну небезпеку в умовах нинішнього конфлікту", - написав Гроссі.

Нагадаємо, Гроссі ще в грудні обіцяв прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що організація відправить постійні експертні групи на усі українські АЕС, зокрема Чорнобильську. У понеділок, 16 січня, перша з них почала працювати на Південноукраїнській АЕС. З 17 січня така сама група розпочала роботу на РАЕС.

Також читайте: МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, - Гроссі

З вересня місія МАГАТЕ також працює на Запорізькій АЕС, яка розташована на тимчасово окупованій росіянами території.

Автор: 

АЕС (1147) МАГАТЕ (712) Рівне (573) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+7
Нахіба, хай краще в Енергодар мандрують.
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18.01.2023 11:47
+4
следят чтоб мы не слепили ЯО
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18.01.2023 11:48
+2
не этих надо размещать а Бригаду Армии США
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18.01.2023 12:04
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Нахіба, хай краще в Енергодар мандрують.
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18.01.2023 11:47 Відповісти
следят чтоб мы не слепили ЯО
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18.01.2023 11:48 Відповісти
не этих надо размещать а Бригаду Армии США
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18.01.2023 12:04 Відповісти
Ну і на хріна? Щоб виправдовувать свої захмарні зп? Може, краще ******** сидіти на ЗАЕС?
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18.01.2023 12:04 Відповісти
Подумайте навіщо саме там. Захід дуже сситься через безпеку атомних обєктів в момент захоплення кацапами. Скоріш за все захід домовився з кремлем, що коли знову попруть з півночі, вони не будуть чіпати аєс і вона (вони) залишаться під управлінням "третьої" сторони.
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18.01.2023 12:06 Відповісти
Скоріше повірю в те, що захід домовився з кремлем про те що гарантує, що Україна не зробить ядерну бомбу і не ******* по маскві.
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18.01.2023 12:10 Відповісти
Бритва Оккама. Повторна атака кацапів на порядок більш вірогідна, ніж те, що у деградованій і розграбованій країні залишилась матеріально-технічна база та спеціалісти для такої монументальної задачі. Це не кажучи вже про політичну волю для таких планів. Не забувайте, яка мерзенна погань нами керує і те, що компромат на цих виродків є у багатьох, починаючи з кремля і закінчуючи білим домом.
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18.01.2023 12:18 Відповісти
Будь-які спостерігачі ніяк не захистять АЕС від захоплення. Кацапи спостерігачів або вб'ють, або в полон захоплять як у 2014-м місію ОБСЄ. І це на заході усім відомо. І ссяться вони лише ядерної зброї підєрації. Тому, щоб заспокоїти психопатів, можуть надати будь-які гарантії.
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18.01.2023 12:57 Відповісти
Їм не потрібно будє нічого захищати, просто контролювати і надавати звіти. "Зверху" там все домовлено. Ставлю 50$, що наступаючи, кацапи в майбутньому чіпати аэс не будуть.
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18.01.2023 13:01 Відповісти
Ну так...ядерні бімби якраз на АЕС і роБлять
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18.01.2023 14:07 Відповісти
Охреніти.А на ЗаЕС слабо?
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18.01.2023 12:55 Відповісти
 
 