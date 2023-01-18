Россияне пытались прорваться к Бахмуту. Их остановили пограничники
Несколько групп пехоты противника пытались обойти опорный пункт защитников Украины. Их остановили пограничники.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что атаку совершили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пограничники уничтожили в бою за Бахмут взвод оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А это уже большая недоработка нашей аэроразведки, что рашиков арта не накрывает. Тут или наш про*б или нехватка дронов, не первый день рашики атакуют эти позиции.
Речник 24-ї окремої бригади механізованої бригади ЗСУ Ярослав Ніколін.
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
Навіть їх стопроцентрі кацапи, тільки до України припруться, день-другий микаються і вже починають на своє керівництво гавкати. і навіть на камеру.
А що вони візьмуть, то вже всі знають...