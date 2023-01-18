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Новости Война
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Россияне пытались прорваться к Бахмуту. Их остановили пограничники

бахмут

Несколько групп пехоты противника пытались обойти опорный пункт защитников Украины. Их остановили пограничники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ

"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что атаку совершили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными.

Смотрите также: Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут: 12 рашистов ликвидированы, 17 - ранены. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пограничники уничтожили в бою за Бахмут взвод оккупантов.

Госпогранслужба (6394) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+13
Значить на фронті великий дефіцит дронів, раз рашисти змогли підійти. Стрілецький бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям.
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18.01.2023 13:22
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.01.2023 13:45
+5
треба всіх митників на донбас відправити, хай змивають гріхи кров'ю
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18.01.2023 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Значить на фронті великий дефіцит дронів, раз рашисти змогли підійти. Стрілецький бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям.
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18.01.2023 13:22 Ответить
каких дронив, там две группы по 10 человек ночью прокрались
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18.01.2023 13:47 Ответить
Про кількість рашистів Вам видніше, значить тепловізорів ще не вистачає. Да і дрони бувають із можливістю нічного бачення, якщо погодні умови дозволяють їх застосування.
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18.01.2023 14:22 Ответить
потери глянь, которые группы понесли после чего бежали, дроны не могут 24-7 висеть на каждым опорником, столько дронов быть не может
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18.01.2023 15:14 Ответить
Да я это понимаю, вопрос в другом не телепортировалась же рашисты на опорник, не сделали же они марш-бросок в 100 км?! Откуда-то они волнами наступают небольшими группами, не появилась же большая группа рашистов возле наших позиций незаметно?!
А это уже большая недоработка нашей аэроразведки, что рашиков арта не накрывает. Тут или наш про*б или нехватка дронов, не первый день рашики атакуют эти позиции.
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18.01.2023 15:24 Ответить
люди з цигарками не можуть пролізти через наших прикордонників, а ці навіжені зі зброєю лізуть...
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18.01.2023 13:23 Ответить
У ворога є несуттєві просування в районі Бахмута. Це близько 200-300 метрів. Вони не впливають на загальну ситуацію.

 Речник 24-ї окремої бригади механізованої бригади ЗСУ Ярослав Ніколін.
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18.01.2023 13:24 Ответить
Якщо такі "несуттєві" втрати території не повертати назад, то за десять днів противник просунеться вже на 2-3 кілометри, а за сто - на 20-30 кілометрів, якраз на адміністративні кордони Донецкої області!
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18.01.2023 14:20 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
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18.01.2023 13:30 Ответить
А прорвали собі дупу.
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18.01.2023 13:33 Ответить
У 5-ох кацапів, значить докумЄнти в порядку вже...
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18.01.2023 13:37 Ответить
треба всіх митників на донбас відправити, хай змивають гріхи кров'ю
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18.01.2023 13:42 Ответить
І паркувальників з Дніпра!
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18.01.2023 13:55 Ответить
якщо про грішників мова, то вони нічого змивати не будуть, за гроші хоч камаз у них проїде, хоч цілий залізничний состав, а без грошей то навіть медикаменти для поранених не пустять, цього хочете? реально?
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18.01.2023 14:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.01.2023 13:45 Ответить
якщо не буде нашого наступу на запоріжському напрямку де каховка вже без військ покинута пару загряд отрядів проситься звільніть мене ,але нехоче офіс звільняти мабудь домовленість за дніпро не переходити,зрада вісить всюди
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18.01.2023 13:56 Ответить
Сьогодні цікаві новини.. Маємо дякувати болгарам.. Просто неймовірна допомога, хоча і таємна
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18.01.2023 13:58 Ответить
яка вона таємна якщо навіть ти знаєш ....
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18.01.2023 14:10 Ответить
думай-тє
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18.01.2023 14:15 Ответить
та ті кацапи дурні, вони й кучмі замовляли владу бандитів і янику. Думають що вони зараз як старий вампір, кров з України висмокчуть і ще років сто протягнуть. Не вийде.

Навіть їх стопроцентрі кацапи, тільки до України припруться, день-другий микаються і вже починають на своє керівництво гавкати. і навіть на камеру.
А що вони візьмуть, то вже всі знають...
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18.01.2023 14:13 Ответить
Такими темпами наші ворони взагалі літати розучаться...
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18.01.2023 14:30 Ответить
 
 