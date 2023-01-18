Россияне пытались прорваться к Бахмуту. Их остановили пограничники

Несколько групп пехоты противника пытались обойти опорный пункт защитников Украины. Их остановили пограничники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что атаку совершили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пограничники уничтожили в бою за Бахмут взвод оккупантов.