Росіяни намагалися прорватися до Бахмуту. Їх зупинили прикордонники
Кілька груп ворожої піхоти намагалися обійти опорний пункт захисників України. Їх зупинили прикордонники.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу", - йдеться в повідомленні.
В ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей - 5 вбитими та 7 пораненими.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що прикордонники знищили в бою за Бахмут взвод окупантів.
Топ коментарі
+13 Mmm Max #535744
показати весь коментар18.01.2023 13:22
+8 Чайка Київ
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+5 Sol Invictus #546984
показати весь коментар18.01.2023 13:42
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А это уже большая недоработка нашей аэроразведки, что рашиков арта не накрывает. Тут или наш про*б или нехватка дронов, не первый день рашики атакуют эти позиции.
Речник 24-ї окремої бригади механізованої бригади ЗСУ Ярослав Ніколін.
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
Навіть їх стопроцентрі кацапи, тільки до України припруться, день-другий микаються і вже починають на своє керівництво гавкати. і навіть на камеру.
А що вони візьмуть, то вже всі знають...