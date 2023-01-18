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Новини Війна
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Росіяни намагалися прорватися до Бахмуту. Їх зупинили прикордонники

бахмут

Кілька груп ворожої піхоти намагалися обійти опорний пункт захисників України. Їх зупинили прикордонники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей - 5 вбитими та 7 пораненими.

Дивіться: Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що прикордонники знищили в бою за Бахмут взвод окупантів.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+13
Значить на фронті великий дефіцит дронів, раз рашисти змогли підійти. Стрілецький бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям.
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18.01.2023 13:22
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.01.2023 13:45
+5
треба всіх митників на донбас відправити, хай змивають гріхи кров'ю
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18.01.2023 13:42
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Значить на фронті великий дефіцит дронів, раз рашисти змогли підійти. Стрілецький бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям.
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18.01.2023 13:22 Відповісти
каких дронив, там две группы по 10 человек ночью прокрались
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18.01.2023 13:47 Відповісти
Про кількість рашистів Вам видніше, значить тепловізорів ще не вистачає. Да і дрони бувають із можливістю нічного бачення, якщо погодні умови дозволяють їх застосування.
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18.01.2023 14:22 Відповісти
потери глянь, которые группы понесли после чего бежали, дроны не могут 24-7 висеть на каждым опорником, столько дронов быть не может
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18.01.2023 15:14 Відповісти
Да я это понимаю, вопрос в другом не телепортировалась же рашисты на опорник, не сделали же они марш-бросок в 100 км?! Откуда-то они волнами наступают небольшими группами, не появилась же большая группа рашистов возле наших позиций незаметно?!
А это уже большая недоработка нашей аэроразведки, что рашиков арта не накрывает. Тут или наш про*б или нехватка дронов, не первый день рашики атакуют эти позиции.
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18.01.2023 15:24 Відповісти
люди з цигарками не можуть пролізти через наших прикордонників, а ці навіжені зі зброєю лізуть...
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18.01.2023 13:23 Відповісти
У ворога є несуттєві просування в районі Бахмута. Це близько 200-300 метрів. Вони не впливають на загальну ситуацію.

 Речник 24-ї окремої бригади механізованої бригади ЗСУ Ярослав Ніколін.
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18.01.2023 13:24 Відповісти
Якщо такі "несуттєві" втрати території не повертати назад, то за десять днів противник просунеться вже на 2-3 кілометри, а за сто - на 20-30 кілометрів, якраз на адміністративні кордони Донецкої області!
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18.01.2023 14:20 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
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18.01.2023 13:30 Відповісти
А прорвали собі дупу.
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18.01.2023 13:33 Відповісти
У 5-ох кацапів, значить докумЄнти в порядку вже...
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18.01.2023 13:37 Відповісти
треба всіх митників на донбас відправити, хай змивають гріхи кров'ю
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18.01.2023 13:42 Відповісти
І паркувальників з Дніпра!
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18.01.2023 13:55 Відповісти
якщо про грішників мова, то вони нічого змивати не будуть, за гроші хоч камаз у них проїде, хоч цілий залізничний состав, а без грошей то навіть медикаменти для поранених не пустять, цього хочете? реально?
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18.01.2023 14:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.01.2023 13:45 Відповісти
якщо не буде нашого наступу на запоріжському напрямку де каховка вже без військ покинута пару загряд отрядів проситься звільніть мене ,але нехоче офіс звільняти мабудь домовленість за дніпро не переходити,зрада вісить всюди
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18.01.2023 13:56 Відповісти
Сьогодні цікаві новини.. Маємо дякувати болгарам.. Просто неймовірна допомога, хоча і таємна
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18.01.2023 13:58 Відповісти
яка вона таємна якщо навіть ти знаєш ....
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18.01.2023 14:10 Відповісти
думай-тє
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18.01.2023 14:15 Відповісти
та ті кацапи дурні, вони й кучмі замовляли владу бандитів і янику. Думають що вони зараз як старий вампір, кров з України висмокчуть і ще років сто протягнуть. Не вийде.

Навіть їх стопроцентрі кацапи, тільки до України припруться, день-другий микаються і вже починають на своє керівництво гавкати. і навіть на камеру.
А що вони візьмуть, то вже всі знають...
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18.01.2023 14:13 Відповісти
Такими темпами наші ворони взагалі літати розучаться...
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18.01.2023 14:30 Відповісти
 
 