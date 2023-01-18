Росіяни намагалися прорватися до Бахмуту. Їх зупинили прикордонники

Кілька груп ворожої піхоти намагалися обійти опорний пункт захисників України. Їх зупинили прикордонники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей - 5 вбитими та 7 пораненими.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що прикордонники знищили в бою за Бахмут взвод окупантів.