Россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны", - премьер Мишустин
Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рабочие круглосуточно строят фортификационные сооружения на так называемых "оборонных рубежах" и захваченных территориях в Украине.
Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами", - сказал Мишустин.
Он пожаловался, что рабочие работают при неблагоприятных обстоятельствах, таких как – плохая погода, обстрелы, заминированные территории.
При этом Мишустин считает, что необходимо "в ближайшее время завершить создание условий для размещения военных подразделений".
Также премьер РФ заявил о необходимости ежедневного пополнения военной техники, чтобы у российских оккупантов было все необходимое для ведения войны.
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