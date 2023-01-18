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Новости Война
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Россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны", - премьер Мишустин

мишустин

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рабочие круглосуточно строят фортификационные сооружения на так называемых "оборонных рубежах" и захваченных территориях в Украине.

Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами", - сказал Мишустин.

Он пожаловался, что рабочие работают при неблагоприятных обстоятельствах, таких как – плохая погода, обстрелы, заминированные территории.

При этом Мишустин считает, что необходимо "в ближайшее время завершить создание условий для размещения военных подразделений".

Также премьер РФ заявил о необходимости ежедневного пополнения военной техники, чтобы у российских оккупантов было все необходимое для ведения войны.

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Автор: 

армия РФ (19123) Мишустин Михаил (25)


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Топ комментарии
+10
Даю подсказку- начинайте рыть окопы возле мавзолея!!!!
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18.01.2023 15:50
+7
Придурок склеп семейный уже может сооружать
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18.01.2023 15:44
+4
Ооо, це чи вперше від початку великої війни з рашистською пітьмою прорізався голос "наступника" пуйла в загарбницько-мілітариському дусі.
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18.01.2023 15:46
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Придурок склеп семейный уже может сооружать
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18.01.2023 15:44 Ответить
Арти треба буде ще більше... а її й зараз бракує.
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18.01.2023 15:45 Ответить
Ооо, це чи вперше від початку великої війни з рашистською пітьмою прорізався голос "наступника" пуйла в загарбницько-мілітариському дусі.
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18.01.2023 15:46 Ответить
Якщо справи зі станом правителя пітьми дійсно швах, то боротьба головних рашистів за естафетну паличку в забігу на довгу дистанцію у цій війні виходить на фінішну пряму.
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18.01.2023 15:57 Ответить
Даю подсказку- начинайте рыть окопы возле мавзолея!!!!
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18.01.2023 15:50 Ответить
Это он про новую кольцевую вокруг Мацквы ?
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18.01.2023 15:54 Ответить
В чем-то он прав. Американцам надо отработать бомбометание по укрепленным позициям. На живом материале и в условиях реальной войны. Т.е., мишустин строит тестовые полигоны для испытаний западного оружия. Бесплатно.
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18.01.2023 16:02 Ответить
Вакуумні та вольфрамові боеприпаси вирішать проблему як укріплень так і саміх кацапів.
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18.01.2023 16:33 Ответить
мишустин 👉 иди на х.й !
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18.01.2023 20:31 Ответить
Извините за мой французский !
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18.01.2023 20:32 Ответить
Веселые коменты, как всегда упоротые в авангарде. Нахер посылать, дули крутить и прочая лабуда. А кто слыхал сколько границы по Харьковск. обл, Сумской, Черниговской после освобождения за эти пусть 4 месяца хоть как укрепили, заминировали, колючку протянули, ежи на хоть на 100м в глубину к нам выстроили по базовым проходам если что? Или опять Чонгар колонами и с песнями по 200км за день световой, но зимой? Может Мишустина позвать? Чтоб сутками тоже.
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18.01.2023 22:05 Ответить
 
 