Россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны", - премьер Мишустин

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рабочие круглосуточно строят фортификационные сооружения на так называемых "оборонных рубежах" и захваченных территориях в Украине.

Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами", - сказал Мишустин.

Он пожаловался, что рабочие работают при неблагоприятных обстоятельствах, таких как – плохая погода, обстрелы, заминированные территории.

При этом Мишустин считает, что необходимо "в ближайшее время завершить создание условий для размещения военных подразделений".

Также премьер РФ заявил о необходимости ежедневного пополнения военной техники, чтобы у российских оккупантов было все необходимое для ведения войны.

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