Росіяни цілодобово будують фортифікації на "лінії оборони", - прем’єр Мішустін

Російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін розповів, що робочі цілодобово будують фортифікаційні споруди на так званих "оборонних рубежах" та захоплених територіях в Україні.

Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває зведення фортифікаційних споруд на оборонних рубежах. Вони ведуться цілодобово і високими темпами", - сказав Мішустін.

Він поскаржився, що робітники працюють за несприятливих обставин, серед яких - погана погода, обстріли, заміновані території.

При цьому Мішустін вважає, що необхідно "найближчим часом завершити створення умов для розміщення там військових підрозділів".

Також читайте: Ідентифіковано ватажка кадирівців, який керував "каральними рейдами" рашистів на Луганщині, - СБУ

Також прем'єр РФ заявив про необхідність щоденного поповнення військової техніки, щоб у російських окупантів було все необхідне для ведення війни.