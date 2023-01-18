Росіяни цілодобово будують фортифікації на "лінії оборони", - прем’єр Мішустін
Російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін розповів, що робочі цілодобово будують фортифікаційні споруди на так званих "оборонних рубежах" та захоплених територіях в Україні.
Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває зведення фортифікаційних споруд на оборонних рубежах. Вони ведуться цілодобово і високими темпами", - сказав Мішустін.
Він поскаржився, що робітники працюють за несприятливих обставин, серед яких - погана погода, обстріли, заміновані території.
При цьому Мішустін вважає, що необхідно "найближчим часом завершити створення умов для розміщення там військових підрозділів".
Також прем'єр РФ заявив про необхідність щоденного поповнення військової техніки, щоб у російських окупантів було все необхідне для ведення війни.
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