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Новини Війна
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Росіяни цілодобово будують фортифікації на "лінії оборони", - прем’єр Мішустін

мишустин

Російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін розповів, що робочі цілодобово будують фортифікаційні споруди на так званих "оборонних рубежах" та захоплених територіях в Україні.

Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває зведення фортифікаційних споруд на оборонних рубежах. Вони ведуться цілодобово і високими темпами", - сказав Мішустін.

Він поскаржився, що робітники працюють за несприятливих обставин, серед яких - погана погода, обстріли, заміновані території.

При цьому Мішустін вважає, що необхідно "найближчим часом завершити створення умов для розміщення там військових підрозділів".

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Також прем'єр РФ заявив про необхідність щоденного поповнення військової техніки, щоб у російських окупантів було все необхідне для ведення війни.

Автор: 

армія рф (17337) Мішустін Михайло (41) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+10
Даю подсказку- начинайте рыть окопы возле мавзолея!!!!
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18.01.2023 15:50
+7
Придурок склеп семейный уже может сооружать
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18.01.2023 15:44
+4
Ооо, це чи вперше від початку великої війни з рашистською пітьмою прорізався голос "наступника" пуйла в загарбницько-мілітариському дусі.
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18.01.2023 15:46
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Придурок склеп семейный уже может сооружать
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18.01.2023 15:44 Відповісти
Арти треба буде ще більше... а її й зараз бракує.
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18.01.2023 15:45 Відповісти
Ооо, це чи вперше від початку великої війни з рашистською пітьмою прорізався голос "наступника" пуйла в загарбницько-мілітариському дусі.
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18.01.2023 15:46 Відповісти
Якщо справи зі станом правителя пітьми дійсно швах, то боротьба головних рашистів за естафетну паличку в забігу на довгу дистанцію у цій війні виходить на фінішну пряму.
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18.01.2023 15:57 Відповісти
Даю подсказку- начинайте рыть окопы возле мавзолея!!!!
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18.01.2023 15:50 Відповісти
Это он про новую кольцевую вокруг Мацквы ?
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18.01.2023 15:54 Відповісти
В чем-то он прав. Американцам надо отработать бомбометание по укрепленным позициям. На живом материале и в условиях реальной войны. Т.е., мишустин строит тестовые полигоны для испытаний западного оружия. Бесплатно.
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18.01.2023 16:02 Відповісти
Вакуумні та вольфрамові боеприпаси вирішать проблему як укріплень так і саміх кацапів.
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18.01.2023 16:33 Відповісти
мишустин 👉 иди на х.й !
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18.01.2023 20:31 Відповісти
Извините за мой французский !
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18.01.2023 20:32 Відповісти
Веселые коменты, как всегда упоротые в авангарде. Нахер посылать, дули крутить и прочая лабуда. А кто слыхал сколько границы по Харьковск. обл, Сумской, Черниговской после освобождения за эти пусть 4 месяца хоть как укрепили, заминировали, колючку протянули, ежи на хоть на 100м в глубину к нам выстроили по базовым проходам если что? Или опять Чонгар колонами и с песнями по 200км за день световой, но зимой? Может Мишустина позвать? Чтоб сутками тоже.
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18.01.2023 22:05 Відповісти
 
 