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Канада предоставит Украине 200 БТР Senator

канада,бтр,senator

В ходе визита в Киев 18 января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 дополнительных бронетранспортеров Senator.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады, новый пакет военной помощи отвечает конкретному запросу Украины. БТР закупаются у канадской компании Roshel. Эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в ноябре 2022 года.

БТР Senator - это современные маневровые и легко адаптированные дополнительно защищенные транспортные средства, на которые можно установить оружие. Они позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию.

Читайте: Канада приобретет для Украины систему NASAMS у США

Канада (2076) БТР (364) Ананд Антина (17)


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Топ комментарии
+57
Нитка по миру … и русне *****.
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18.01.2023 15:45
+42
Дякуємо Конадо!
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18.01.2023 15:48
+42
дэбила на миротворец поместили
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18.01.2023 15:56
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Нитка по миру … и русне *****.
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18.01.2023 15:45 Ответить
Не политкорректно так говорить! Надо говорить:
- Русня получит половой признак бабушки !
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18.01.2023 15:57 Ответить
это пароль на блокпостах.
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18.01.2023 15:59 Ответить
Когда у Шольца и ему подобным появятся первичные половые признаки дедушки
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18.01.2023 16:13 Ответить
Не набридло цю полову писати? Перш ніж про щось писати, спочатку вивчи матеріал, а то борзописців вдосталь росплодилося. Станом на 01 грудня. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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18.01.2023 19:13 Ответить
Если туго с чувством юмора, то не ко мне претензии
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18.01.2023 19:16 Ответить
Это "юмор"? Когда даже самую хорошую шутку повторил сотый таксист? Тем более, что это не даже не шутка, а отрыжка. Хочеться воздеть на себя лавры 101-го таксиста?
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18.01.2023 19:21 Ответить
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18.01.2023 20:20 Ответить
Ну про що із таксистом сперечатися? Таксист.
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18.01.2023 20:42 Ответить
Дякуємо Конадо!
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18.01.2023 15:48 Ответить
Оце гарно
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18.01.2023 15:54 Ответить
Негарну помилку зробили. Негайно слід виправляти.
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18.01.2023 17:30 Ответить
Конадо🤣🤣🤣
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18.01.2023 22:46 Ответить
Круто!
Отак і накриється кацапня мідним тазом!
Дякуємо друзі!
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18.01.2023 15:52 Ответить
Спасибо Канада!
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18.01.2023 15:55 Ответить
дэбила на миротворец поместили
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18.01.2023 15:56 Ответить
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18.01.2023 16:00 Ответить
Оперативненько обдристовича "Миротворець" зафіксував.ще б до єфрейтора розжалувати!
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18.01.2023 16:03 Ответить
А нічого, що він туди здається біля року тому потрапив?
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18.01.2023 16:10 Ответить
и послать на фронт, вместе с краденым гранатометом, пусть выполнит обещанное, и уничтожит танк *****.
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18.01.2023 16:27 Ответить
Який фронт? Навіщо ЗСУ тьотя Люся, жінка без моральних принципів, ворогу на сміх, хіба що.
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18.01.2023 16:40 Ответить
этот прислужник "люся" уверял что украл гранатомет, чтоб подбить танк *****. вот пусть выполнит обещанное на передовой, есть прекрасная возможность.
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18.01.2023 16:42 Ответить
Це побажання я вже трохи раніше на Цензорі запатентував.
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18.01.2023 17:01 Ответить
на "Миротворец" все шапито-95, включая коломойского, надо определить. Особенно вспоминается, как шапито заявило что не проводило эвакуацию приграничных регионов, "Чтобы не было паники", и игнорировало предупреждения что ***** готовится к войне, чтоб не потерять 7 млрд долл в месяц.
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18.01.2023 16:24 Ответить
Було таке. При чому це озвучав цей черговий варіант "чому за два дні вдалося окупувати південь України"- головний гідрант. У попередній версії було-"ніхто не розраховував".
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18.01.2023 19:18 Ответить
Ти робот, чи під кожною новиною по методичці шпариш,, чи просто кацап?
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18.01.2023 16:26 Ответить
ПОРА ДУГИНСЬКОГО РАШИСТА НА МИРОТВОРЕЦЬ
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18.01.2023 16:36 Ответить
Тю, і що? Приватний сайт "міроносєцМиротворець", афілійований з Тохою Хєрашьчєнком. Та цього у'job'ка самого треба туди вносити! Я можу замовити сайт "під ключ" на хостингу, назвати його "Патріот ЮА", і внести туди Блазня, Дьєрьмака. І що далі? Які правові наслідки це матиме?. Блазень залишиться маріонеткою, кремлівський кріт - зрадником України.
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18.01.2023 22:23 Ответить
Він давно там був
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19.01.2023 12:08 Ответить
Между прочим помощь Украина плавно, но уверенно достигла 5000+ единиц бронетехники (танки, бтр, бмп, бра, мрап и сау)
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18.01.2023 15:59 Ответить
Ну...в основном, к сожалению, бронеавтомобили. Не совсем корректно в один ряд автомобили и танки перечислять...
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18.01.2023 16:32 Ответить
Добре хоч так. 200 танків Т-72 передала Польша. + деякі країни нашкрябали. Думаю до 250-300 танків набереться. Я розумію що не так багато але це всеж таки танки.
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18.01.2023 18:47 Ответить
Что б не передать извеcтные LAV III?
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18.01.2023 15:59 Ответить
39 Bison из этого семейства, Канада уже передала.
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18.01.2023 18:31 Ответить
Який красень Сенатор, так і хоче намотати на свої величезні колеса чмобіків.☺️
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18.01.2023 15:59 Ответить
Ульяновский автомобильный завод перейдёт на работу в три смены по выпуску УАЗ-452 модели "Буханка" и УАЗ-469 модели "Бобик"
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18.01.2023 16:00 Ответить
за тяжку працю премія пляшка бояри?
гарні будуть колимаги.
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18.01.2023 16:03 Ответить
Бронированные?
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18.01.2023 16:03 Ответить
Кузов - броне плёнка глянцевая.
Окна - броне плёнка матовая
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18.01.2023 16:15 Ответить
Почитай внимательнее о броне машин.
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18.01.2023 16:22 Ответить
Каких?
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18.01.2023 17:34 Ответить
Передаваемых.
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18.01.2023 17:39 Ответить
я про буханки🤣
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18.01.2023 18:10 Ответить
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18.01.2023 16:16 Ответить
Senator це Супер Бупер 😛🇺🇦🇨🇦🔱🔱🔱✊💪
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18.01.2023 16:00 Ответить
Клавное еще что количество серьезно. Ато когда передают по 5-10 танков или САУ-выглядит как издевателство. ЛДелать логистику ради 10 единиц техники. украине нужны массовые поставки одной модели техники каждого вида. Канаде-браво!
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18.01.2023 22:54 Ответить
Кстати этот Ник на цензоре придумал мой покойный отец а далёком 2004 году..когда был Майдан Ющенко...
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18.01.2023 16:02 Ответить
Добре!
Може, ще трохи справжніх сенаторів на заміну нашим аналогам надішлють? Теж була б цінна допомога
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18.01.2023 16:03 Ответить
Для разгона кацапских бабушек в Мааскве вполе сгодится
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18.01.2023 16:18 Ответить
Круто, а хто за кермом? Менти, прокурори?
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18.01.2023 16:20 Ответить
Канада - великая страна. У нее можно многому поучиться и многое перенять.
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18.01.2023 16:21 Ответить
73 процента не обучаемы
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18.01.2023 16:24 Ответить
Я считаю что 73%, сделало выводы из случившегося, и никакое шапито-95 в будущем во власти уже не будет.
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18.01.2023 16:26 Ответить
Ваши б ы слова... Пока у наріда на первом месте Зеленский, на втором Аристович, дальше можно не продолжать. Ну где то там, кировоградская свинья Поворзнюк( в запасе).
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18.01.2023 19:26 Ответить
+100 - народ голосує за те, що в рекламі крутять (політичний PR = реклама). Так завжди було... ну у більшості точно...
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18.01.2023 22:52 Ответить
ну не нужно так преувеличивать, страна хорошая, великой ей не быть ... и перенимать отсюда можно далеко не все ... просто Канаде очень повезло с соседом
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19.01.2023 06:52 Ответить
Дякуем народу Канади и лично пану Трюдо. 😊
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18.01.2023 16:22 Ответить
Народу может и так, многие платят налоги, высокие ... а вот трюду благоданостей не нужно, это популист похлеще зеленого
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19.01.2023 06:54 Ответить
компанія Roshel , майже Roshen.
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18.01.2023 16:22 Ответить
Добре, але судячи по фото, це не та бронетехніка яку Залужний запрошував для прориву.
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18.01.2023 16:33 Ответить
Добре, добре. Допомога пішла одразу бригадними комплектами техніки. Всі ж пам'ятають, що за останні 2 тижні оголошено передачу Україні майже корпусного (на 4-5 механізованих бригад) комплекту важкої техніки, арти, ППО та БТР/БМП.
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18.01.2023 16:34 Ответить
Гарні тачіли, броньовані
Нажаль наверх 12,7 мм не поставиш по габарітам
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18.01.2023 16:38 Ответить
возможно можно поставить, что то иное, тоже стреляющее. шасси под оружие, для чего то же установлено.
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18.01.2023 16:43 Ответить
7, 62 мм максимум, тоб то броневик більше для перекидання піхоти, але маневремений і швидкий, скоріше з протиміним захистом, швидше нашого БТР 4
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18.01.2023 16:46 Ответить
пусть даже 7,62 мм. Я согласен, что основная функция этой машины, не бой, а транспортировка. Хватит и 7,62.
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18.01.2023 16:55 Ответить
Ниже характеристики подсказывают:
"На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.
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18.01.2023 16:56 Ответить
Як що не встановили в Канаді, то навряд чи будуть встановлюватиу нас в Україні, бо час це життя наших вояків, щоб не возити їх на простих пікапах чи мікроавтобусах як це робиться зараз.
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18.01.2023 16:59 Ответить
Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з ************.

Давай надеяться на лучшее.
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18.01.2023 17:02 Ответить
Так хто ж сперечається, підбиті російські танки від цих автівок це буде файно
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18.01.2023 17:04 Ответить
" сперечається, це буде файно" - не понял. обобщенно понял о чем речь.
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18.01.2023 17:07 Ответить
По кацапські це "бєспорно"
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18.01.2023 17:09 Ответить
Катерино, відчини-но, Катерино, встань-но,
Дай-но їсти, дай-но пити - як то буде файно (безперечно) 🤣
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18.01.2023 18:34 Ответить
Як раз поставиш. Навіть ПТУР. Я вже прочитав про них у Вікіпедії.
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18.01.2023 16:59 Ответить
Добре як що поставлять, в залежності від комплектації в якої вони нам надійдуть
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18.01.2023 17:01 Ответить
Нарешті Канада роздуплилася.
Та діаспора - повне дно.
Але, дякуємо, роздупліться на десяток Ф-15!
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18.01.2023 16:41 Ответить
Вибачайте, вже яка є, але без неї Трюдо би і старого турнікету не прислав
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18.01.2023 20:34 Ответить
Та діаспора - повне дно.

Діаспора запам'ятає.
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19.01.2023 07:51 Ответить
Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C уточнити ] Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему https://uk.wikipedia.org/wiki/Run-flat Run Flat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F захисту від зброї масового ураження , яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.Силова установка і ходова частина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&action=edit&section=2 ред. код ]

Бронеавтомобіль оснащується двигуном Ford 6,7 TD V8 потужністю 400 к.с. при 2800 об/хв, крутним моментом 1085 Нм при 1600 об/хв.

Шини 335/85 R20 або 12,5 R20 оснащені кулестійкими вставками «Hutchinson runflat system».
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18.01.2023 16:48 Ответить
Так це ж вері гуд!!
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18.01.2023 17:01 Ответить
Конечно спасибо Канаде! Но это бронеавтомобиль. Генерал Залужный четко сказал что нам надо
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18.01.2023 16:55 Ответить
Ого это уже что то .Ещё бы о таком количестве танков огласили и желательно немцы тогда и впрямь можно было бы говорить о коренном переломе в войне
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18.01.2023 16:59 Ответить
Это даром?Просто так или нам за такую броню платить потом?Я к чему,когда то Азов показывал,тяжёлые бтр на базе т 64....типа как у Израиля наемы на базе трофейных т54 т55.....Там броня и защита.Такие машины нужны,Азов зделал одну точно....У нас много старых танков,почему не развили эту тему???Канаде спасибо,тем более если даром.Но слабоваты они,это так..для погранцов в тылу,и полиции.ИМХО.
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18.01.2023 17:04 Ответить
Это для транспортировки пехоты которая поддерживает тяжелую технику. Есть противоминная защита.
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18.01.2023 17:09 Ответить
канадці чи канадійці ?
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18.01.2023 17:08 Ответить
Друзі-брати.
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18.01.2023 17:25 Ответить
В листопаді канадці вже почали постачання до України бтр Супер Бізон. Ці машинки гарне доповнення до попередніх поставок.
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18.01.2023 17:31 Ответить
Те дают 200, другие 100, есть такие что одного 100, другого 50, а потом ещё так сразу как только. У меня уже длины вниз листика, где в столбик плюсую места не стало для итоговой цифры. Во пруха пошла, как вода не в хату.
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18.01.2023 18:05 Ответить
Это не первая партия ББМ этого типа. По данным Oryx 90ед. поставлено,по другим 8.
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18.01.2023 18:35 Ответить
Конечно это не БТР, но Канаде огромное спасибо!
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18.01.2023 19:27 Ответить
з чого такі висновки? не совковий дизайн?
"Бронемашина".. Це не БТР?.
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18.01.2023 20:02 Ответить
Нет. . По классификации это действительно категория "бронеавтомобили, MRAP". Это как журналисты называют все гусеничные( а иногда и колесные) машины -танками. Это то же самое.
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18.01.2023 20:16 Ответить
Курвило Тимошенко вже око поклав...
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18.01.2023 20:00 Ответить
Скорее все таки бронеавтомобиль, на БТР не тянет. Но в своем классе один из лучших.
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19.01.2023 09:03 Ответить
 
 