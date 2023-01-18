Канада предоставит Украине 200 БТР Senator

В ходе визита в Киев 18 января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 дополнительных бронетранспортеров Senator.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады, новый пакет военной помощи отвечает конкретному запросу Украины. БТР закупаются у канадской компании Roshel. Эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в ноябре 2022 года.

БТР Senator - это современные маневровые и легко адаптированные дополнительно защищенные транспортные средства, на которые можно установить оружие. Они позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию.

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