Канада предоставит Украине 200 БТР Senator
В ходе визита в Киев 18 января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 дополнительных бронетранспортеров Senator.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады, новый пакет военной помощи отвечает конкретному запросу Украины. БТР закупаются у канадской компании Roshel. Эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в ноябре 2022 года.
БТР Senator - это современные маневровые и легко адаптированные дополнительно защищенные транспортные средства, на которые можно установить оружие. Они позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию.
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- Русня получит половой признак бабушки !
Отак і накриється кацапня мідним тазом!
Дякуємо друзі!
міроносєцМиротворець", афілійований з Тохою Хєрашьчєнком. Та цього у'job'ка самого треба туди вносити! Я можу замовити сайт "під ключ" на хостингу, назвати його "Патріот ЮА", і внести туди Блазня, Дьєрьмака. І що далі? Які правові наслідки це матиме?. Блазень залишиться маріонеткою, кремлівський кріт - зрадником України.
гарні будуть колимаги.
Окна - броне плёнка матовая
Може, ще трохи справжніх сенаторів на заміну нашим аналогам надішлють? Теж була б цінна допомога
Нажаль наверх 12,7 мм не поставиш по габарітам
"На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.
Давай надеяться на лучшее.
Дай-но їсти, дай-но пити - як то буде файно (безперечно) 🤣
Та діаспора - повне дно.
Але, дякуємо, роздупліться на десяток Ф-15!
Діаспора запам'ятає.
Автомобіль обладнаний системою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F захисту від зброї масового ураження , яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.
На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.Силова установка і ходова частина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&action=edit§ion=2 ред. код ]
Бронеавтомобіль оснащується двигуном Ford 6,7 TD V8 потужністю 400 к.с. при 2800 об/хв, крутним моментом 1085 Нм при 1600 об/хв.
Шини 335/85 R20 або 12,5 R20 оснащені кулестійкими вставками «Hutchinson runflat system».
"Бронемашина".. Це не БТР?.