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Канада надасть Україні 200 БТР Senator

канада,бтр,senator

Під час візиту до Києва 18 січня міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні 200 додаткових бронетранспортерів Senator.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади, новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України. БТР закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у листопаді 2022 року.

Зазначається, що БТР Senator - це сучасні маневрові та легко адаптовані додатково захищені транспортні засоби, на які можна встановити зброю. Вони дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада має намір якнайшвидше поставити в Україну ЗРК NASAMS, - міністерка оборони Ананд

Автор: 

Канада (2191) БТР (279) Ананд Аніта (30)


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Топ коментарі
+57
Нитка по миру … и русне *****.
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18.01.2023 15:45
+42
Дякуємо Конадо!
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18.01.2023 15:48
+42
дэбила на миротворец поместили
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18.01.2023 15:56
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Нитка по миру … и русне *****.
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18.01.2023 15:45 Відповісти
Не политкорректно так говорить! Надо говорить:
- Русня получит половой признак бабушки !
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18.01.2023 15:57 Відповісти
это пароль на блокпостах.
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18.01.2023 15:59 Відповісти
Когда у Шольца и ему подобным появятся первичные половые признаки дедушки
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18.01.2023 16:13 Відповісти
Не набридло цю полову писати? Перш ніж про щось писати, спочатку вивчи матеріал, а то борзописців вдосталь росплодилося. Станом на 01 грудня. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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18.01.2023 19:13 Відповісти
Если туго с чувством юмора, то не ко мне претензии
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18.01.2023 19:16 Відповісти
Это "юмор"? Когда даже самую хорошую шутку повторил сотый таксист? Тем более, что это не даже не шутка, а отрыжка. Хочеться воздеть на себя лавры 101-го таксиста?
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18.01.2023 19:21 Відповісти
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18.01.2023 20:20 Відповісти
Ну про що із таксистом сперечатися? Таксист.
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18.01.2023 20:42 Відповісти
Дякуємо Конадо!
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18.01.2023 15:48 Відповісти
Оце гарно
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18.01.2023 15:54 Відповісти
Негарну помилку зробили. Негайно слід виправляти.
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18.01.2023 17:30 Відповісти
Конадо🤣🤣🤣
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18.01.2023 22:46 Відповісти
Круто!
Отак і накриється кацапня мідним тазом!
Дякуємо друзі!
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18.01.2023 15:52 Відповісти
Спасибо Канада!
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18.01.2023 15:55 Відповісти
дэбила на миротворец поместили
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18.01.2023 15:56 Відповісти
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18.01.2023 16:00 Відповісти
Оперативненько обдристовича "Миротворець" зафіксував.ще б до єфрейтора розжалувати!
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18.01.2023 16:03 Відповісти
А нічого, що він туди здається біля року тому потрапив?
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18.01.2023 16:10 Відповісти
и послать на фронт, вместе с краденым гранатометом, пусть выполнит обещанное, и уничтожит танк *****.
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Який фронт? Навіщо ЗСУ тьотя Люся, жінка без моральних принципів, ворогу на сміх, хіба що.
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18.01.2023 16:40 Відповісти
этот прислужник "люся" уверял что украл гранатомет, чтоб подбить танк *****. вот пусть выполнит обещанное на передовой, есть прекрасная возможность.
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18.01.2023 16:42 Відповісти
Це побажання я вже трохи раніше на Цензорі запатентував.
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18.01.2023 17:01 Відповісти
на "Миротворец" все шапито-95, включая коломойского, надо определить. Особенно вспоминается, как шапито заявило что не проводило эвакуацию приграничных регионов, "Чтобы не было паники", и игнорировало предупреждения что ***** готовится к войне, чтоб не потерять 7 млрд долл в месяц.
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18.01.2023 16:24 Відповісти
Було таке. При чому це озвучав цей черговий варіант "чому за два дні вдалося окупувати південь України"- головний гідрант. У попередній версії було-"ніхто не розраховував".
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18.01.2023 19:18 Відповісти
Ти робот, чи під кожною новиною по методичці шпариш,, чи просто кацап?
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18.01.2023 16:26 Відповісти
ПОРА ДУГИНСЬКОГО РАШИСТА НА МИРОТВОРЕЦЬ
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18.01.2023 16:36 Відповісти
Тю, і що? Приватний сайт "міроносєцМиротворець", афілійований з Тохою Хєрашьчєнком. Та цього у'job'ка самого треба туди вносити! Я можу замовити сайт "під ключ" на хостингу, назвати його "Патріот ЮА", і внести туди Блазня, Дьєрьмака. І що далі? Які правові наслідки це матиме?. Блазень залишиться маріонеткою, кремлівський кріт - зрадником України.
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18.01.2023 22:23 Відповісти
Він давно там був
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19.01.2023 12:08 Відповісти
Между прочим помощь Украина плавно, но уверенно достигла 5000+ единиц бронетехники (танки, бтр, бмп, бра, мрап и сау)
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18.01.2023 15:59 Відповісти
Ну...в основном, к сожалению, бронеавтомобили. Не совсем корректно в один ряд автомобили и танки перечислять...
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18.01.2023 16:32 Відповісти
Добре хоч так. 200 танків Т-72 передала Польша. + деякі країни нашкрябали. Думаю до 250-300 танків набереться. Я розумію що не так багато але це всеж таки танки.
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18.01.2023 18:47 Відповісти
Что б не передать извеcтные LAV III?
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18.01.2023 15:59 Відповісти
39 Bison из этого семейства, Канада уже передала.
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18.01.2023 18:31 Відповісти
Який красень Сенатор, так і хоче намотати на свої величезні колеса чмобіків.☺️
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18.01.2023 15:59 Відповісти
Ульяновский автомобильный завод перейдёт на работу в три смены по выпуску УАЗ-452 модели "Буханка" и УАЗ-469 модели "Бобик"
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18.01.2023 16:00 Відповісти
за тяжку працю премія пляшка бояри?
гарні будуть колимаги.
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18.01.2023 16:03 Відповісти
Бронированные?
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18.01.2023 16:03 Відповісти
Кузов - броне плёнка глянцевая.
Окна - броне плёнка матовая
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18.01.2023 16:15 Відповісти
Почитай внимательнее о броне машин.
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18.01.2023 16:22 Відповісти
Каких?
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18.01.2023 17:34 Відповісти
Передаваемых.
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18.01.2023 17:39 Відповісти
я про буханки🤣
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18.01.2023 18:10 Відповісти
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18.01.2023 16:16 Відповісти
Senator це Супер Бупер 😛🇺🇦🇨🇦🔱🔱🔱✊💪
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18.01.2023 16:00 Відповісти
Клавное еще что количество серьезно. Ато когда передают по 5-10 танков или САУ-выглядит как издевателство. ЛДелать логистику ради 10 единиц техники. украине нужны массовые поставки одной модели техники каждого вида. Канаде-браво!
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18.01.2023 22:54 Відповісти
Кстати этот Ник на цензоре придумал мой покойный отец а далёком 2004 году..когда был Майдан Ющенко...
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18.01.2023 16:02 Відповісти
Добре!
Може, ще трохи справжніх сенаторів на заміну нашим аналогам надішлють? Теж була б цінна допомога
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18.01.2023 16:03 Відповісти
Для разгона кацапских бабушек в Мааскве вполе сгодится
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18.01.2023 16:18 Відповісти
Круто, а хто за кермом? Менти, прокурори?
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18.01.2023 16:20 Відповісти
Канада - великая страна. У нее можно многому поучиться и многое перенять.
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18.01.2023 16:21 Відповісти
73 процента не обучаемы
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18.01.2023 16:24 Відповісти
Я считаю что 73%, сделало выводы из случившегося, и никакое шапито-95 в будущем во власти уже не будет.
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18.01.2023 16:26 Відповісти
Ваши б ы слова... Пока у наріда на первом месте Зеленский, на втором Аристович, дальше можно не продолжать. Ну где то там, кировоградская свинья Поворзнюк( в запасе).
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18.01.2023 19:26 Відповісти
+100 - народ голосує за те, що в рекламі крутять (політичний PR = реклама). Так завжди було... ну у більшості точно...
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18.01.2023 22:52 Відповісти
ну не нужно так преувеличивать, страна хорошая, великой ей не быть ... и перенимать отсюда можно далеко не все ... просто Канаде очень повезло с соседом
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19.01.2023 06:52 Відповісти
Дякуем народу Канади и лично пану Трюдо. 😊
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18.01.2023 16:22 Відповісти
Народу может и так, многие платят налоги, высокие ... а вот трюду благоданостей не нужно, это популист похлеще зеленого
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19.01.2023 06:54 Відповісти
компанія Roshel , майже Roshen.
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18.01.2023 16:22 Відповісти
Добре, але судячи по фото, це не та бронетехніка яку Залужний запрошував для прориву.
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18.01.2023 16:33 Відповісти
Добре, добре. Допомога пішла одразу бригадними комплектами техніки. Всі ж пам'ятають, що за останні 2 тижні оголошено передачу Україні майже корпусного (на 4-5 механізованих бригад) комплекту важкої техніки, арти, ППО та БТР/БМП.
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18.01.2023 16:34 Відповісти
Гарні тачіли, броньовані
Нажаль наверх 12,7 мм не поставиш по габарітам
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18.01.2023 16:38 Відповісти
возможно можно поставить, что то иное, тоже стреляющее. шасси под оружие, для чего то же установлено.
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18.01.2023 16:43 Відповісти
7, 62 мм максимум, тоб то броневик більше для перекидання піхоти, але маневремений і швидкий, скоріше з протиміним захистом, швидше нашого БТР 4
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18.01.2023 16:46 Відповісти
пусть даже 7,62 мм. Я согласен, что основная функция этой машины, не бой, а транспортировка. Хватит и 7,62.
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18.01.2023 16:55 Відповісти
Ниже характеристики подсказывают:
"На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.
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18.01.2023 16:56 Відповісти
Як що не встановили в Канаді, то навряд чи будуть встановлюватиу нас в Україні, бо час це життя наших вояків, щоб не возити їх на простих пікапах чи мікроавтобусах як це робиться зараз.
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18.01.2023 16:59 Відповісти
Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з ************.

Давай надеяться на лучшее.
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18.01.2023 17:02 Відповісти
Так хто ж сперечається, підбиті російські танки від цих автівок це буде файно
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18.01.2023 17:04 Відповісти
" сперечається, це буде файно" - не понял. обобщенно понял о чем речь.
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18.01.2023 17:07 Відповісти
По кацапські це "бєспорно"
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18.01.2023 17:09 Відповісти
Катерино, відчини-но, Катерино, встань-но,
Дай-но їсти, дай-но пити - як то буде файно (безперечно) 🤣
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18.01.2023 18:34 Відповісти
Як раз поставиш. Навіть ПТУР. Я вже прочитав про них у Вікіпедії.
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18.01.2023 16:59 Відповісти
Добре як що поставлять, в залежності від комплектації в якої вони нам надійдуть
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18.01.2023 17:01 Відповісти
Нарешті Канада роздуплилася.
Та діаспора - повне дно.
Але, дякуємо, роздупліться на десяток Ф-15!
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18.01.2023 16:41 Відповісти
Вибачайте, вже яка є, але без неї Трюдо би і старого турнікету не прислав
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18.01.2023 20:34 Відповісти
Та діаспора - повне дно.

Діаспора запам'ятає.
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19.01.2023 07:51 Відповісти
Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C уточнити ] Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему https://uk.wikipedia.org/wiki/Run-flat Run Flat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F захисту від зброї масового ураження , яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.Силова установка і ходова частина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&action=edit&section=2 ред. код ]

Бронеавтомобіль оснащується двигуном Ford 6,7 TD V8 потужністю 400 к.с. при 2800 об/хв, крутним моментом 1085 Нм при 1600 об/хв.

Шини 335/85 R20 або 12,5 R20 оснащені кулестійкими вставками «Hutchinson runflat system».
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18.01.2023 16:48 Відповісти
Так це ж вері гуд!!
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18.01.2023 17:01 Відповісти
Конечно спасибо Канаде! Но это бронеавтомобиль. Генерал Залужный четко сказал что нам надо
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18.01.2023 16:55 Відповісти
Ого это уже что то .Ещё бы о таком количестве танков огласили и желательно немцы тогда и впрямь можно было бы говорить о коренном переломе в войне
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18.01.2023 16:59 Відповісти
Это даром?Просто так или нам за такую броню платить потом?Я к чему,когда то Азов показывал,тяжёлые бтр на базе т 64....типа как у Израиля наемы на базе трофейных т54 т55.....Там броня и защита.Такие машины нужны,Азов зделал одну точно....У нас много старых танков,почему не развили эту тему???Канаде спасибо,тем более если даром.Но слабоваты они,это так..для погранцов в тылу,и полиции.ИМХО.
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18.01.2023 17:04 Відповісти
Это для транспортировки пехоты которая поддерживает тяжелую технику. Есть противоминная защита.
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18.01.2023 17:09 Відповісти
канадці чи канадійці ?
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18.01.2023 17:08 Відповісти
Друзі-брати.
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18.01.2023 17:25 Відповісти
В листопаді канадці вже почали постачання до України бтр Супер Бізон. Ці машинки гарне доповнення до попередніх поставок.
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18.01.2023 17:31 Відповісти
Те дают 200, другие 100, есть такие что одного 100, другого 50, а потом ещё так сразу как только. У меня уже длины вниз листика, где в столбик плюсую места не стало для итоговой цифры. Во пруха пошла, как вода не в хату.
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18.01.2023 18:05 Відповісти
Это не первая партия ББМ этого типа. По данным Oryx 90ед. поставлено,по другим 8.
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18.01.2023 18:35 Відповісти
Конечно это не БТР, но Канаде огромное спасибо!
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18.01.2023 19:27 Відповісти
з чого такі висновки? не совковий дизайн?
"Бронемашина".. Це не БТР?.
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18.01.2023 20:02 Відповісти
Нет. . По классификации это действительно категория "бронеавтомобили, MRAP". Это как журналисты называют все гусеничные( а иногда и колесные) машины -танками. Это то же самое.
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18.01.2023 20:16 Відповісти
Курвило Тимошенко вже око поклав...
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18.01.2023 20:00 Відповісти
Скорее все таки бронеавтомобиль, на БТР не тянет. Но в своем классе один из лучших.
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19.01.2023 09:03 Відповісти
 
 