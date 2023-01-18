Канада надасть Україні 200 БТР Senator
Під час візиту до Києва 18 січня міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні 200 додаткових бронетранспортерів Senator.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади, новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України. БТР закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у листопаді 2022 року.
Зазначається, що БТР Senator - це сучасні маневрові та легко адаптовані додатково захищені транспортні засоби, на які можна встановити зброю. Вони дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію.
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Отак і накриється кацапня мідним тазом!
Дякуємо друзі!
міроносєцМиротворець", афілійований з Тохою Хєрашьчєнком. Та цього у'job'ка самого треба туди вносити! Я можу замовити сайт "під ключ" на хостингу, назвати його "Патріот ЮА", і внести туди Блазня, Дьєрьмака. І що далі? Які правові наслідки це матиме?. Блазень залишиться маріонеткою, кремлівський кріт - зрадником України.
гарні будуть колимаги.
Окна - броне плёнка матовая
Може, ще трохи справжніх сенаторів на заміну нашим аналогам надішлють? Теж була б цінна допомога
Нажаль наверх 12,7 мм не поставиш по габарітам
"На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.
Давай надеяться на лучшее.
Дай-но їсти, дай-но пити - як то буде файно (безперечно) 🤣
Та діаспора - повне дно.
Але, дякуємо, роздупліться на десяток Ф-15!
Діаспора запам'ятає.
Автомобіль обладнаний системою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F захисту від зброї масового ураження , яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.
На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:
7,62-мм кулемет;12,7-мм кулемет;40-мм автоматичний гранатомет.Силова установка і ходова частина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Senator_APC&action=edit§ion=2 ред. код ]
Бронеавтомобіль оснащується двигуном Ford 6,7 TD V8 потужністю 400 к.с. при 2800 об/хв, крутним моментом 1085 Нм при 1600 об/хв.
Шини 335/85 R20 або 12,5 R20 оснащені кулестійкими вставками «Hutchinson runflat system».
"Бронемашина".. Це не БТР?.