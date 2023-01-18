Канада надасть Україні 200 БТР Senator

Під час візиту до Києва 18 січня міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передачу Україні 200 додаткових бронетранспортерів Senator.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади, новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України. БТР закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у листопаді 2022 року.

Зазначається, що БТР Senator - це сучасні маневрові та легко адаптовані додатково захищені транспортні засоби, на які можна встановити зброю. Вони дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію.

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