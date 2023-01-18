Европарламент призывает Шольца сделать возможными поставки Украине танков Leopard 2

Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможными поставки Украине германских боевых танков Leopard.

На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине. Текст документа предложил член Европарламента от Германии Райнгард Бутикофер.

Агентство dpa отмечает, что такое обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, особенно ввиду того, что его подготовил политик от партии, входящей в руководящую коалицию в ФРГ.

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