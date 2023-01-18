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Европарламент призывает Шольца сделать возможными поставки Украине танков Leopard 2

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Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможными поставки Украине германских боевых танков Leopard.

На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине. Текст документа предложил член Европарламента от Германии Райнгард Бутикофер.

Агентство dpa отмечает, что такое обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, особенно ввиду того, что его подготовил политик от партии, входящей в руководящую коалицию в ФРГ.

Читайте также: Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи, это не должны делать только США, - Мецола

Автор: 

Европарламент (1799) танк (2250) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+11
///
Генштаб сообщает,
ВСУ сбили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР».
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18.01.2023 18:30
+4
ну, залишилось тільки щоб путлєр попрохав
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18.01.2023 18:34
+3
чюдо гіпертєхнологій )))
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashiskij_eksperimentalnij_bpla_merlin_vr_rozibrali_jak_vigljadaje_tehnologichnij_proriv_rf_z_seredini_foto-7980.html
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18.01.2023 18:38
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///
Генштаб сообщает,
ВСУ сбили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР».
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18.01.2023 18:30 Ответить
чюдо гіпертєхнологій )))
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashiskij_eksperimentalnij_bpla_merlin_vr_rozibrali_jak_vigljadaje_tehnologichnij_proriv_rf_z_seredini_foto-7980.html
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18.01.2023 18:38 Ответить
аналоговнет ))))
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18.01.2023 18:41 Ответить
правильно - анало говнєт ))
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18.01.2023 18:44 Ответить
ну, залишилось тільки щоб путлєр попрохав
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18.01.2023 18:34 Ответить
нові реалії, зв'язались вчора з парашею, а сьогодні "попал как шольц в ощип" )))
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18.01.2023 18:35 Ответить
Здається, Європарламенту теж дуже не подобається мати справу з таким хитрозадим шольцом, як цей Шольц!
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18.01.2023 19:09 Ответить
так німці претендували на лідерство в ЄС, хотіли щоб всі закони які напишуть в Брюселі, були необхідні для виконання в усіх державах-участницях ЄС і були головніші за всі їх Конституції навіть.
Крім того німці жадали щоб армія в ЄС була спільна, і керувалася теж з Брюселя.
Чистий совок, тільки європейський, але як до справи, виявилося що німці жодні лідери, що їх успіх побудований великою мірою на русскому газі.
Да й аферу з північним потоком вони пропустили, верніше вони приймали в ній участь і сичали на всіх хто намогався попередити, і хто зна як би вони зараз співали як би у кацапів за три дні вийшло би, не дурно ж Мельніку в очі сміялися "какой смисл помагать тем, кого не будет через три дня. Советую привикать к новой реальности! "
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18.01.2023 21:03 Ответить
Свого часу Європарламент просив ФРН відмовитись від будівництва Північних потоків. Результат ми знаємо. Ось так буде і з Леопардами. Я не здивуюсь, якщо з часом випливе на світ Божий таємний пакт між ФРН і РФ підписаний першим міністром ЗС уряду фрау Меркель - Франк-Вальтером Штайнмаєром і конємордим ********* Лавровим. Пакт Лаврова - Штайнмаєра звучить не гірше ніж Молотова - Рібентропа, а результат ми спостерігаємо.
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18.01.2023 19:29 Ответить
не знаю, чи випливе, але якщо судити по справах...
навіть жарт є такий.
"щоб хтось сказав нарешті німцям, що пакт робінтропа-молотова вже не діє"
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18.01.2023 21:04 Ответить
Колбаса ливерная, сдавайся, - открывай закрома!
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18.01.2023 19:51 Ответить
Весь Евросоюз кричит лысому запутинцу "дай танки придурок "!!! Тот новые палки в колеса ставит,ну я хочу сказать помагает он специально или неспециально рашке на жизнь для правнуков уже обеспечил.
Старый лысый козёл
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19.01.2023 00:31 Ответить
 
 