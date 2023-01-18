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Европарламент призывает Шольца сделать возможными поставки Украине танков Leopard 2
Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможными поставки Украине германских боевых танков Leopard.
На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине. Текст документа предложил член Европарламента от Германии Райнгард Бутикофер.
Агентство dpa отмечает, что такое обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, особенно ввиду того, что его подготовил политик от партии, входящей в руководящую коалицию в ФРГ.
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+11 Вася Шевченко #371210
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Генштаб сообщает,
ВСУ сбили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР».
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashiskij_eksperimentalnij_bpla_merlin_vr_rozibrali_jak_vigljadaje_tehnologichnij_proriv_rf_z_seredini_foto-7980.html
Крім того німці жадали щоб армія в ЄС була спільна, і керувалася теж з Брюселя.
Чистий совок, тільки європейський, але як до справи, виявилося що німці жодні лідери, що їх успіх побудований великою мірою на русскому газі.
Да й аферу з північним потоком вони пропустили, верніше вони приймали в ній участь і сичали на всіх хто намогався попередити, і хто зна як би вони зараз співали як би у кацапів за три дні вийшло би, не дурно ж Мельніку в очі сміялися "какой смисл помагать тем, кого не будет через три дня. Советую привикать к новой реальности! "
навіть жарт є такий.
"щоб хтось сказав нарешті німцям, що пакт робінтропа-молотова вже не діє"
Старый лысый козёл