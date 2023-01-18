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Європарламент закликає Шольца уможливити постачання Україні танків Leopard 2
Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца зробити можливим постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.
На засіданні у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів схвалили відповідну пропозицію "зелених", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У зверненні вказується на необхідність ініціювати європейський консорціум з метою невідкладного постачання танків Leopard 2 Україні. Текст документа запропонував член Європарламенту від Німеччини Райнгард Бютікофер.
Агентство dpa зазначає, що таке звернення ЄП до глави уряду однієї з країн ЄС є незвичним кроком, особливо з огляду на те, що його підготував політик від партії, яка входить до керівної коаліції у ФРН.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.01.2023 18:30
+4 MrStepanovM
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+3 Fjall_Raven
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Генштаб сообщает,
ВСУ сбили вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР».
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashiskij_eksperimentalnij_bpla_merlin_vr_rozibrali_jak_vigljadaje_tehnologichnij_proriv_rf_z_seredini_foto-7980.html
Крім того німці жадали щоб армія в ЄС була спільна, і керувалася теж з Брюселя.
Чистий совок, тільки європейський, але як до справи, виявилося що німці жодні лідери, що їх успіх побудований великою мірою на русскому газі.
Да й аферу з північним потоком вони пропустили, верніше вони приймали в ній участь і сичали на всіх хто намогався попередити, і хто зна як би вони зараз співали як би у кацапів за три дні вийшло би, не дурно ж Мельніку в очі сміялися "какой смисл помагать тем, кого не будет через три дня. Советую привикать к новой реальности! "
навіть жарт є такий.
"щоб хтось сказав нарешті німцям, що пакт робінтропа-молотова вже не діє"
Старый лысый козёл