Європарламент закликає Шольца уможливити постачання Україні танків Leopard 2

Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца зробити можливим постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

На засіданні у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів схвалили відповідну пропозицію "зелених", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У зверненні вказується на необхідність ініціювати європейський консорціум з метою невідкладного постачання танків Leopard 2 Україні. Текст документа запропонував член Європарламенту від Німеччини Райнгард Бютікофер.

Агентство dpa зазначає, що таке звернення ЄП до глави уряду однієї з країн ЄС є незвичним кроком, особливо з огляду на те, що його підготував політик від партії, яка входить до керівної коаліції у ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина обговорює із союзниками можливе постачання Україні танків Leopard 2, - Шольц