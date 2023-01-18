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Швеция завтра объявит о поставках САУ Archer Украине, - СМИ

сау,archer

19 января правительство Швеции может объявить о передаче САУ Archer Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания Expressen, завтра премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон проведут пресс-конференцию, посвященную усилению поддержки Украины.

В списке вопросов для заседания правительства отмечено, что правительство даст "инструкции вооруженным силам Швеции относительно подготовки к передаче артиллерийских систем Украине".

Как сообщалось ранее, украинские военные могут получить 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.

Читайте также: Швеция передаст Украине САУ Archer, - глава МИД Биллстром

Автор: 

оружие (10203) Швеция (999) САУ (205)


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Топ комментарии
+40
Випущено 48, на озброєнні Шведів 24, передають 12...Дякуємо
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18.01.2023 20:34
+23
шольц - "шведы, вы же наповал меня бьёте этой поставкой!" )))
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18.01.2023 20:46
+18
.
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18.01.2023 20:40
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Сортировать:
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Випущено 48, на озброєнні Шведів 24, передають 12...Дякуємо
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18.01.2023 20:34 Ответить
шольц - "шведы, вы же наповал меня бьёте этой поставкой!" )))
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18.01.2023 20:46 Ответить
"...может завод испорчен, может запчастей нет....делайте, делайте шо-нибудь, не сидите сиднем"
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18.01.2023 20:49 Ответить
".... я курить очень хочу" )))
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18.01.2023 20:52 Ответить
- нет такого смайлика, шоб продолжить
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18.01.2023 20:56 Ответить
"... ну так ищите же! ищите!" )))
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18.01.2023 20:58 Ответить
а мы ищем, и кое-что уже нашли
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18.01.2023 21:00 Ответить
".... халло, раммштайн. время встречи изменить можно?" ))
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18.01.2023 21:03 Ответить
...прав был Джонсонюк и я на себя не возьму, нельзя нам в НАТО соваться ,они Ердогана раскусили, а ердоган не зеленый пацан был, у него десятки разводок и 20 лет кандидатства в ЕС, он С-300 от кацапов брал будучи в НАТО, а ты говоришь Дуда...
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18.01.2023 21:13 Ответить
)) вобщем то, мы могли бы переозвучить всё!
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18.01.2023 21:18 Ответить
шо есть то есть!
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18.01.2023 21:42 Ответить
Шольц, ераре хуманум ест
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18.01.2023 20:59 Ответить
А я могу бухать
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18.01.2023 23:18 Ответить
бачив, бачив...колісна якби ж 8х8...а в бою подивимось, хлопці скажуть...по роликам - це взагалі монстр - за якісь хвилини став, випустив, втік, перезарядився....та коротше молодці. Бач, у людей і асфальт і зброя
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18.01.2023 22:17 Ответить
Тому що спочатку будують і виробляють, а потім щось там трішки для себе. А в Україні гешефтники спочатку вкрасти і багато, а потім щось там вже показати ніби і зробили, а потім в їхньому зомбоящику для нас їхня хуцпа.
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18.01.2023 22:52 Ответить
Хай здохнуть москалі
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18.01.2023 20:36 Ответить
Хороший утилизатор.
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18.01.2023 20:37 Ответить
ютуб, шикарна штука, особливо 8х8
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18.01.2023 20:46 Ответить
Очень Хорошая САУ
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18.01.2023 20:39 Ответить
Багато хто з спеціалістів, вважає її кращою у світі.
У Шведів, ще є дуже-дуже хороши міномет AMOS спільного шведсько-фінського виробництва.
Ще на початку війни, можливо в березні, чи квітні минулого року, Фінляндія розглядала можливість передати нам їх декілька одиниць, але потім все заглохло. Було б просто чудово, тестувати їх на кацапах. Ось він красунчик:

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18.01.2023 20:53 Ответить
трохи помріємо що такі ж самі краз як німецьки ..... згадався анекдот

якщо Порш кудись їде, то він їде на СТО
якщо PzH 2000 кудись їде, то воїна їде у Литву
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18.01.2023 21:05 Ответить
угу дадуть їй просратись як панцергаубиці,так само пошурує в Литву,не треба ілюзій
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18.01.2023 21:25 Ответить
Вот эта штука необходима позарез, шобы не таскать вшестером те железяки херовы.
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18.01.2023 21:10 Ответить
у шистьох тягають для Піонів
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18.01.2023 21:42 Ответить
Хорошо, впятером, тебе стало легче?
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18.01.2023 22:01 Ответить
Вибачте ... У чотирьох ...
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19.01.2023 14:29 Ответить
.
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18.01.2023 20:40 Ответить
А завтра прочитаємо- "Швеція не збирається поставляти САУ в Україну". Я вже нічому не дивуюся.
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18.01.2023 20:40 Ответить
Сплюнь.
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18.01.2023 20:43 Ответить
Теж бісить це "може оголосити"Оголосить-повідомите,(якщо це взагалі потрібно),чого бігти поперед воза,щоб потім ріденько обгадитись?Ну як малі діти.
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18.01.2023 20:46 Ответить
На Швецію не схоже. Це ж не Німеччина.
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18.01.2023 21:20 Ответить
когда уже ты бот перестанешь свою херню писать
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18.01.2023 21:38 Ответить
Меньше все эти СМи трындели бы.... Вертолеты уже "передали".
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18.01.2023 20:49 Ответить
Продали. 3-4 роки назад. З 55 гелікоптерів тільки 1 зараз впав. Розбираються, що там.
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18.01.2023 21:44 Ответить
Не, я имел ввиду вертолеты которые якобы Великобритания собиралась передать военным по сплетням в СМИ, не про французские.
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18.01.2023 21:46 Ответить
Боятся дать сто танков, дайте вместо них тысячу современных самоходных 155мм гаубиц и дальнобойных снарядов к ним, а это чисто оборонительное оружие. А дальше видно будет.
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18.01.2023 20:49 Ответить
Нет в Европе столько. И 500 нет. Европа строила дороги и чесала языком что Украине в НАТО не место в обмен на дешевый русский газ. А сейчас чешет языком что ничего Украине не должны.
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18.01.2023 20:58 Ответить
Давайте будемо справедливими та чесними, самі перед собою. Україна зразка 2008 року, коли нам відмовили навіть в ПДЧ і Україна зразка 2014 року не відповідала необхідним критеріям НАТО, навіть зараз в 2023 році, Україна не відповідає ряду політичних критеріям НАТО. Це правда. Коли говорять про НАТО, чомусь багато хто забуває, що НАТО - це не тільки військовий, а і політичний блок! Я б навіть сказав більш політичний ніж військовий (особливо ******* НАТО).
І так, юридично ніхто і нічим нам не зобов'язаний. Про це потрібно пам'ятати постійно. Так званий Будапештський меморандум - папірець. Він не має жодного зобов'язання і жодної юридичної сили. То що Україна віддала свою ядерну зброю просто так - це питання до тих, хто його підписував на таких умовах. Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн. Те що Україна має таку армію, яку мала на момент 2014 року, поки Порошенко не почав хоч трохи її реформувати - це питання не до Байдена/Шольца і.т.д, а до всіх Президентів, уряду та міністів оборони, що були у нас як мінімум з 1991 о 2014 рр.
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18.01.2023 21:32 Ответить
нет питання не до президентiв а до народу людей яki вибирали таких полтикiв
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18.01.2023 21:45 Ответить
Не рассказывайте мантры кремлевских шаманов. Румыния и Венгрия , особенно Венгрия отвечали значит требованиям НАТО, а Украина нет? Единственная причина по которой Украине отказывали в НАТО и 2008 и в 2014 и в 2021 - это влияние (политкорректно) россии на политическую верхушку НАТО.
Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн.
 Опять мантры из методичек. Во-первых. До 2022 года Украина не могла купить вооружение даже за деньги, есть множество фактов этого. Во-вторых, США, например, супер выгодно разрушить россию руками Украины. На этом налогоплательшики США, о котрых вы так заботитесь, могут экономить сотни миллиардов военного бюджета в течении десятков лет. Отговорки, что путин ударит ЯО по Америке звучит просто идиотски.
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18.01.2023 22:02 Ответить
не рассказывай ты сказки - есть нормы и стандарты для всех стран НАТО и ЕС - так вот кодло зеленского пока не собирается выполнять их все а делают только имитацию реформ - точнее фуфел пытаются впарить украинцам и всем союзникам
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18.01.2023 22:20 Ответить
Соглашусь. Вам с дивана из под Берлина виднее.
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18.01.2023 22:24 Ответить
мне с Киева виднее чем вам с ботофермы пригожинской
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18.01.2023 22:24 Ответить
А IP немецкий к тебе от вчерашней порнухи прицепился, киевлянин?
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18.01.2023 22:30 Ответить
а хочешь я тебе дятлу ватному сделаю козломордый ip
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18.01.2023 22:38 Ответить
У мене склалось вреження і при тому, ще в році 2015 -2015, що, НАТА та і взагалі організація воєнного захисту реальний пи?ддеж. А зараз: пройшов рік і запитай у тіх, хто на 0, що у них є?!
А по суті, - ДЕ БЛІДЬ ЗБРОЯ, КОТРУ ВСІ ТАК ЛИХО ОБІЦЯЛИ!!?
Крадуть курви ще крутіше наших.
Я повірив би, щоб зробилиб хоть щось. А на справді одні безглузді потуги. І висратись по людські не можуть.
НАТА **?на мать....
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18.01.2023 22:18 Ответить
ты идиот или бот-зрадойоп? учи мат часть перед тем как всякую херню писать
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18.01.2023 21:44 Ответить
Зрада - это не комне, а в чём противоречие?
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18.01.2023 21:49 Ответить
Годнота
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18.01.2023 20:50 Ответить
Летающих СААБ ещё-бы...
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18.01.2023 20:52 Ответить
Русня, вішайтесь!
Слава ЗСУ! Вірю в хлопців!
Дяка партнерам!
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18.01.2023 20:55 Ответить
Кемську волость шведам після Перемоги!!!
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18.01.2023 20:59 Ответить
Та Швеція вже рік назад мала їх поставити, правда лише 4 штуки. Цілий рік чекала щоб передати 12.
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18.01.2023 21:06 Ответить
На переконання багатьох фахівців САУ "Арчер" є найкращою гаубицею **********. Має найбільший темп стрільби та найбільшу дальність стрільби!
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18.01.2023 21:09 Ответить
а ще це гаубиця яка найбільше в світі нікому не тарахтіла,і так найкращою вважалась іменно панцергаубиця,як сукупність і баланс характеристик,яка до речі теж може навалити як арчер,і при цьому може працювати в режимі нон-стоп,цього арчер не може апріорі.А взагалі найкращий паладін,чому? бо його багато.і вихід з ладу однієї-двох машин при наявності сотень не так критичний,як при наявності в півтора десятка.Але за них чомусь ніхто не згадує,зате всяку штучну екзотику постійно вишукують...
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18.01.2023 21:23 Ответить
Арчер просто дуже дорогий,як для колісної САУ.(2 Сюзанни -2 приблизно на один арчер)
Ото і весь його недолік.
Богдану треба було дороблять-на неї і магазин був вже розроблений,подібний Арчеровському.
Але саботажники та їх невільні прихвостні по типу Чмута-дуже добре попрацювали над її дискредитацією.
Особливо на стрільбах на 45 кілометрів,це проявилось (хто там з колісних Сау на таку дальність стріляє звичайним снарядом?)
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18.01.2023 21:38 Ответить
та ні, є щевідусутність можливості стрільби з землі,теж -,це скажем більше вундервафля для якоїсь спецоперації,ніж лінійна гаубиця для всієї армії,такий собі командос серед артилерії.
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18.01.2023 21:43 Ответить
В заголовке "оголосить". Через две строчки "може оголосити". Так ,все же, какое событие завтра произойдет? А если серьезно, то уже задолбали эти положительные рупоры своим "дают", "объявят о поставках", "уже приняли решение".
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18.01.2023 21:34 Ответить
Я так розумію що проект "Богдана" загулів. Цікаво хто в оп та оборонпромі ні за які гроші не хочуть виробляти своє? Гроші?!
Може за гроші і не виробляють, але чиї?
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18.01.2023 21:42 Ответить
Ствол на Богдану робив новокраматорський завод.
Обладнання хоч з нього вивезли?Там станки по кілька сот тон вагою,їх такі навіть при наявності грошей купити швидко не вдастся.
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18.01.2023 22:03 Ответить
ну думаю що за майже рік часу могли б спободобитись і купити,але ж навіть не чухаються,тільки дай та дай,навіть совок би не вивіз на одному-ленд лізі всю війну ,мусив і сам випускати зброю...
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19.01.2023 23:24 Ответить
Як би три десятки самохідних гаубиць AS-90 не виявилися краще за 4 чи 12 Арчерів.
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18.01.2023 21:51 Ответить
Правильно говорите . что надо нашу Богдану выпускать и совершенствовать!! Но почему же вы не говорите .что выпуск Богданы задробил не кто иной как наш тупоголовый клоун зеленский со своей бандой ворюг и "великым крадивництвом на дорогах"!!!
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18.01.2023 21:53 Ответить
Всеодно нерозумію, вже стільки рамштайнів було,чому неможливо було уніфікувати техніку,вибрати сау дати 200штук ,вибрати гаубицю дати 300,вибрати основний міномет і так далі
Наскільки непросто забезпечити логістику всім цим крабам ,цезарям ,панцер гаубітсам,ще американським сау це просто жах
Навіть якщо машина гарна,це більше реклама для шведів
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19.01.2023 00:23 Ответить
Гарне запитання, але і відповідь очевидна- НАТО не має своєї армії. Є армії країн членів НАТО і створювались вони по потребах кожної окремої країни. Єдине, що добре-уніфікували боєзапас до цього всього металу. І так, весь цей "збір" тепер головний біль для нас-логістика, ремонт...висновок-потрібно мати СВОЄ
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19.01.2023 07:02 Ответить
а крім США,ні у кого в Європі і немає стільки арти одного типу... І іменно паладін був би для нас ідеальним,в міру складний і просто масовий,але ні,дуже ж хочеться штучної екзотики...
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19.01.2023 23:22 Ответить
 
 