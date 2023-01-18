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Швеция завтра объявит о поставках САУ Archer Украине, - СМИ
19 января правительство Швеции может объявить о передаче САУ Archer Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания Expressen, завтра премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон проведут пресс-конференцию, посвященную усилению поддержки Украины.
В списке вопросов для заседания правительства отмечено, что правительство даст "инструкции вооруженным силам Швеции относительно подготовки к передаче артиллерийских систем Украине".
Как сообщалось ранее, украинские военные могут получить 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.
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У Шведів, ще є дуже-дуже хороши міномет AMOS спільного шведсько-фінського виробництва.
Ще на початку війни, можливо в березні, чи квітні минулого року, Фінляндія розглядала можливість передати нам їх декілька одиниць, але потім все заглохло. Було б просто чудово, тестувати їх на кацапах. Ось він красунчик:
якщо Порш кудись їде, то він їде на СТО
якщо PzH 2000 кудись їде, то воїна їде у Литву
І так, юридично ніхто і нічим нам не зобов'язаний. Про це потрібно пам'ятати постійно. Так званий Будапештський меморандум - папірець. Він не має жодного зобов'язання і жодної юридичної сили. То що Україна віддала свою ядерну зброю просто так - це питання до тих, хто його підписував на таких умовах. Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн. Те що Україна має таку армію, яку мала на момент 2014 року, поки Порошенко не почав хоч трохи її реформувати - це питання не до Байдена/Шольца і.т.д, а до всіх Президентів, уряду та міністів оборони, що були у нас як мінімум з 1991 о 2014 рр.
Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн.
Опять мантры из методичек. Во-первых. До 2022 года Украина не могла купить вооружение даже за деньги, есть множество фактов этого. Во-вторых, США, например, супер выгодно разрушить россию руками Украины. На этом налогоплательшики США, о котрых вы так заботитесь, могут экономить сотни миллиардов военного бюджета в течении десятков лет. Отговорки, что путин ударит ЯО по Америке звучит просто идиотски.
А по суті, - ДЕ БЛІДЬ ЗБРОЯ, КОТРУ ВСІ ТАК ЛИХО ОБІЦЯЛИ!!?
Крадуть курви ще крутіше наших.
Я повірив би, щоб зробилиб хоть щось. А на справді одні безглузді потуги. І висратись по людські не можуть.
НАТА **?на мать....
Слава ЗСУ! Вірю в хлопців!
Дяка партнерам!
Ото і весь його недолік.
Богдану треба було дороблять-на неї і магазин був вже розроблений,подібний Арчеровському.
Але саботажники та їх невільні прихвостні по типу Чмута-дуже добре попрацювали над її дискредитацією.
Особливо на стрільбах на 45 кілометрів,це проявилось (хто там з колісних Сау на таку дальність стріляє звичайним снарядом?)
Може за гроші і не виробляють, але чиї?
Обладнання хоч з нього вивезли?Там станки по кілька сот тон вагою,їх такі навіть при наявності грошей купити швидко не вдастся.
Наскільки непросто забезпечити логістику всім цим крабам ,цезарям ,панцер гаубітсам,ще американським сау це просто жах
Навіть якщо машина гарна,це більше реклама для шведів