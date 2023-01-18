Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ

19 січня уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання Expressen, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон проведуть пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

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