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Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ

сау,archer

19 січня уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання Expressen, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон проведуть пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Також читайте: Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

Автор: 

зброя (7460) Швеція (953) САУ (222)


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Топ коментарі
+40
Випущено 48, на озброєнні Шведів 24, передають 12...Дякуємо
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18.01.2023 20:34
+23
шольц - "шведы, вы же наповал меня бьёте этой поставкой!" )))
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18.01.2023 20:46
+18
.
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18.01.2023 20:40
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Випущено 48, на озброєнні Шведів 24, передають 12...Дякуємо
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18.01.2023 20:34 Відповісти
шольц - "шведы, вы же наповал меня бьёте этой поставкой!" )))
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18.01.2023 20:46 Відповісти
"...может завод испорчен, может запчастей нет....делайте, делайте шо-нибудь, не сидите сиднем"
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18.01.2023 20:49 Відповісти
".... я курить очень хочу" )))
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18.01.2023 20:52 Відповісти
- нет такого смайлика, шоб продолжить
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18.01.2023 20:56 Відповісти
"... ну так ищите же! ищите!" )))
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18.01.2023 20:58 Відповісти
а мы ищем, и кое-что уже нашли
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18.01.2023 21:00 Відповісти
".... халло, раммштайн. время встречи изменить можно?" ))
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18.01.2023 21:03 Відповісти
...прав был Джонсонюк и я на себя не возьму, нельзя нам в НАТО соваться ,они Ердогана раскусили, а ердоган не зеленый пацан был, у него десятки разводок и 20 лет кандидатства в ЕС, он С-300 от кацапов брал будучи в НАТО, а ты говоришь Дуда...
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18.01.2023 21:13 Відповісти
)) вобщем то, мы могли бы переозвучить всё!
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18.01.2023 21:18 Відповісти
шо есть то есть!
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18.01.2023 21:42 Відповісти
Шольц, ераре хуманум ест
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18.01.2023 20:59 Відповісти
А я могу бухать
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18.01.2023 23:18 Відповісти
бачив, бачив...колісна якби ж 8х8...а в бою подивимось, хлопці скажуть...по роликам - це взагалі монстр - за якісь хвилини став, випустив, втік, перезарядився....та коротше молодці. Бач, у людей і асфальт і зброя
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18.01.2023 22:17 Відповісти
Тому що спочатку будують і виробляють, а потім щось там трішки для себе. А в Україні гешефтники спочатку вкрасти і багато, а потім щось там вже показати ніби і зробили, а потім в їхньому зомбоящику для нас їхня хуцпа.
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18.01.2023 22:52 Відповісти
Хай здохнуть москалі
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18.01.2023 20:36 Відповісти
Хороший утилизатор.
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18.01.2023 20:37 Відповісти
ютуб, шикарна штука, особливо 8х8
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18.01.2023 20:46 Відповісти
Очень Хорошая САУ
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18.01.2023 20:39 Відповісти
Багато хто з спеціалістів, вважає її кращою у світі.
У Шведів, ще є дуже-дуже хороши міномет AMOS спільного шведсько-фінського виробництва.
Ще на початку війни, можливо в березні, чи квітні минулого року, Фінляндія розглядала можливість передати нам їх декілька одиниць, але потім все заглохло. Було б просто чудово, тестувати їх на кацапах. Ось він красунчик:

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18.01.2023 20:53 Відповісти
трохи помріємо що такі ж самі краз як німецьки ..... згадався анекдот

якщо Порш кудись їде, то він їде на СТО
якщо PzH 2000 кудись їде, то воїна їде у Литву
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18.01.2023 21:05 Відповісти
угу дадуть їй просратись як панцергаубиці,так само пошурує в Литву,не треба ілюзій
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18.01.2023 21:25 Відповісти
Вот эта штука необходима позарез, шобы не таскать вшестером те железяки херовы.
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18.01.2023 21:10 Відповісти
у шистьох тягають для Піонів
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18.01.2023 21:42 Відповісти
Хорошо, впятером, тебе стало легче?
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18.01.2023 22:01 Відповісти
Вибачте ... У чотирьох ...
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19.01.2023 14:29 Відповісти
.
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18.01.2023 20:40 Відповісти
А завтра прочитаємо- "Швеція не збирається поставляти САУ в Україну". Я вже нічому не дивуюся.
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18.01.2023 20:40 Відповісти
Сплюнь.
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18.01.2023 20:43 Відповісти
Теж бісить це "може оголосити"Оголосить-повідомите,(якщо це взагалі потрібно),чого бігти поперед воза,щоб потім ріденько обгадитись?Ну як малі діти.
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18.01.2023 20:46 Відповісти
На Швецію не схоже. Це ж не Німеччина.
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18.01.2023 21:20 Відповісти
когда уже ты бот перестанешь свою херню писать
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18.01.2023 21:38 Відповісти
Меньше все эти СМи трындели бы.... Вертолеты уже "передали".
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18.01.2023 20:49 Відповісти
Продали. 3-4 роки назад. З 55 гелікоптерів тільки 1 зараз впав. Розбираються, що там.
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18.01.2023 21:44 Відповісти
Не, я имел ввиду вертолеты которые якобы Великобритания собиралась передать военным по сплетням в СМИ, не про французские.
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18.01.2023 21:46 Відповісти
Боятся дать сто танков, дайте вместо них тысячу современных самоходных 155мм гаубиц и дальнобойных снарядов к ним, а это чисто оборонительное оружие. А дальше видно будет.
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18.01.2023 20:49 Відповісти
Нет в Европе столько. И 500 нет. Европа строила дороги и чесала языком что Украине в НАТО не место в обмен на дешевый русский газ. А сейчас чешет языком что ничего Украине не должны.
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18.01.2023 20:58 Відповісти
Давайте будемо справедливими та чесними, самі перед собою. Україна зразка 2008 року, коли нам відмовили навіть в ПДЧ і Україна зразка 2014 року не відповідала необхідним критеріям НАТО, навіть зараз в 2023 році, Україна не відповідає ряду політичних критеріям НАТО. Це правда. Коли говорять про НАТО, чомусь багато хто забуває, що НАТО - це не тільки військовий, а і політичний блок! Я б навіть сказав більш політичний ніж військовий (особливо ******* НАТО).
І так, юридично ніхто і нічим нам не зобов'язаний. Про це потрібно пам'ятати постійно. Так званий Будапештський меморандум - папірець. Він не має жодного зобов'язання і жодної юридичної сили. То що Україна віддала свою ядерну зброю просто так - це питання до тих, хто його підписував на таких умовах. Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн. Те що Україна має таку армію, яку мала на момент 2014 року, поки Порошенко не почав хоч трохи її реформувати - це питання не до Байдена/Шольца і.т.д, а до всіх Президентів, уряду та міністів оборони, що були у нас як мінімум з 1991 о 2014 рр.
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18.01.2023 21:32 Відповісти
нет питання не до президентiв а до народу людей яki вибирали таких полтикiв
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18.01.2023 21:45 Відповісти
Не рассказывайте мантры кремлевских шаманов. Румыния и Венгрия , особенно Венгрия отвечали значит требованиям НАТО, а Украина нет? Единственная причина по которой Украине отказывали в НАТО и 2008 и в 2014 и в 2021 - это влияние (политкорректно) россии на политическую верхушку НАТО.
Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн.
 Опять мантры из методичек. Во-первых. До 2022 года Украина не могла купить вооружение даже за деньги, есть множество фактов этого. Во-вторых, США, например, супер выгодно разрушить россию руками Украины. На этом налогоплательшики США, о котрых вы так заботитесь, могут экономить сотни миллиардов военного бюджета в течении десятков лет. Отговорки, что путин ударит ЯО по Америке звучит просто идиотски.
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18.01.2023 22:02 Відповісти
не рассказывай ты сказки - есть нормы и стандарты для всех стран НАТО и ЕС - так вот кодло зеленского пока не собирается выполнять их все а делают только имитацию реформ - точнее фуфел пытаются впарить украинцам и всем союзникам
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18.01.2023 22:20 Відповісти
Соглашусь. Вам с дивана из под Берлина виднее.
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18.01.2023 22:24 Відповісти
мне с Киева виднее чем вам с ботофермы пригожинской
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18.01.2023 22:24 Відповісти
А IP немецкий к тебе от вчерашней порнухи прицепился, киевлянин?
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18.01.2023 22:30 Відповісти
а хочешь я тебе дятлу ватному сделаю козломордый ip
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18.01.2023 22:38 Відповісти
У мене склалось вреження і при тому, ще в році 2015 -2015, що, НАТА та і взагалі організація воєнного захисту реальний пи?ддеж. А зараз: пройшов рік і запитай у тіх, хто на 0, що у них є?!
А по суті, - ДЕ БЛІДЬ ЗБРОЯ, КОТРУ ВСІ ТАК ЛИХО ОБІЦЯЛИ!!?
Крадуть курви ще крутіше наших.
Я повірив би, щоб зробилиб хоть щось. А на справді одні безглузді потуги. І висратись по людські не можуть.
НАТА **?на мать....
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18.01.2023 22:18 Відповісти
ты идиот или бот-зрадойоп? учи мат часть перед тем как всякую херню писать
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18.01.2023 21:44 Відповісти
Зрада - это не комне, а в чём противоречие?
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18.01.2023 21:49 Відповісти
Годнота
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18.01.2023 20:50 Відповісти
Летающих СААБ ещё-бы...
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18.01.2023 20:52 Відповісти
Русня, вішайтесь!
Слава ЗСУ! Вірю в хлопців!
Дяка партнерам!
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18.01.2023 20:55 Відповісти
Кемську волость шведам після Перемоги!!!
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18.01.2023 20:59 Відповісти
Та Швеція вже рік назад мала їх поставити, правда лише 4 штуки. Цілий рік чекала щоб передати 12.
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18.01.2023 21:06 Відповісти
На переконання багатьох фахівців САУ "Арчер" є найкращою гаубицею **********. Має найбільший темп стрільби та найбільшу дальність стрільби!
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18.01.2023 21:09 Відповісти
а ще це гаубиця яка найбільше в світі нікому не тарахтіла,і так найкращою вважалась іменно панцергаубиця,як сукупність і баланс характеристик,яка до речі теж може навалити як арчер,і при цьому може працювати в режимі нон-стоп,цього арчер не може апріорі.А взагалі найкращий паладін,чому? бо його багато.і вихід з ладу однієї-двох машин при наявності сотень не так критичний,як при наявності в півтора десятка.Але за них чомусь ніхто не згадує,зате всяку штучну екзотику постійно вишукують...
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18.01.2023 21:23 Відповісти
Арчер просто дуже дорогий,як для колісної САУ.(2 Сюзанни -2 приблизно на один арчер)
Ото і весь його недолік.
Богдану треба було дороблять-на неї і магазин був вже розроблений,подібний Арчеровському.
Але саботажники та їх невільні прихвостні по типу Чмута-дуже добре попрацювали над її дискредитацією.
Особливо на стрільбах на 45 кілометрів,це проявилось (хто там з колісних Сау на таку дальність стріляє звичайним снарядом?)
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18.01.2023 21:38 Відповісти
та ні, є щевідусутність можливості стрільби з землі,теж -,це скажем більше вундервафля для якоїсь спецоперації,ніж лінійна гаубиця для всієї армії,такий собі командос серед артилерії.
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18.01.2023 21:43 Відповісти
В заголовке "оголосить". Через две строчки "може оголосити". Так ,все же, какое событие завтра произойдет? А если серьезно, то уже задолбали эти положительные рупоры своим "дают", "объявят о поставках", "уже приняли решение".
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18.01.2023 21:34 Відповісти
Я так розумію що проект "Богдана" загулів. Цікаво хто в оп та оборонпромі ні за які гроші не хочуть виробляти своє? Гроші?!
Може за гроші і не виробляють, але чиї?
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18.01.2023 21:42 Відповісти
Ствол на Богдану робив новокраматорський завод.
Обладнання хоч з нього вивезли?Там станки по кілька сот тон вагою,їх такі навіть при наявності грошей купити швидко не вдастся.
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18.01.2023 22:03 Відповісти
ну думаю що за майже рік часу могли б спободобитись і купити,але ж навіть не чухаються,тільки дай та дай,навіть совок би не вивіз на одному-ленд лізі всю війну ,мусив і сам випускати зброю...
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19.01.2023 23:24 Відповісти
Як би три десятки самохідних гаубиць AS-90 не виявилися краще за 4 чи 12 Арчерів.
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18.01.2023 21:51 Відповісти
Правильно говорите . что надо нашу Богдану выпускать и совершенствовать!! Но почему же вы не говорите .что выпуск Богданы задробил не кто иной как наш тупоголовый клоун зеленский со своей бандой ворюг и "великым крадивництвом на дорогах"!!!
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18.01.2023 21:53 Відповісти
Всеодно нерозумію, вже стільки рамштайнів було,чому неможливо було уніфікувати техніку,вибрати сау дати 200штук ,вибрати гаубицю дати 300,вибрати основний міномет і так далі
Наскільки непросто забезпечити логістику всім цим крабам ,цезарям ,панцер гаубітсам,ще американським сау це просто жах
Навіть якщо машина гарна,це більше реклама для шведів
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19.01.2023 00:23 Відповісти
Гарне запитання, але і відповідь очевидна- НАТО не має своєї армії. Є армії країн членів НАТО і створювались вони по потребах кожної окремої країни. Єдине, що добре-уніфікували боєзапас до цього всього металу. І так, весь цей "збір" тепер головний біль для нас-логістика, ремонт...висновок-потрібно мати СВОЄ
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19.01.2023 07:02 Відповісти
а крім США,ні у кого в Європі і немає стільки арти одного типу... І іменно паладін був би для нас ідеальним,в міру складний і просто масовий,але ні,дуже ж хочеться штучної екзотики...
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19.01.2023 23:22 Відповісти
 
 