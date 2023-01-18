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Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ
19 січня уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання Expressen, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон проведуть пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.
У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".
Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.
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+40 vsbu vsbu
показати весь коментар18.01.2023 20:34
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У Шведів, ще є дуже-дуже хороши міномет AMOS спільного шведсько-фінського виробництва.
Ще на початку війни, можливо в березні, чи квітні минулого року, Фінляндія розглядала можливість передати нам їх декілька одиниць, але потім все заглохло. Було б просто чудово, тестувати їх на кацапах. Ось він красунчик:
якщо Порш кудись їде, то він їде на СТО
якщо PzH 2000 кудись їде, то воїна їде у Литву
І так, юридично ніхто і нічим нам не зобов'язаний. Про це потрібно пам'ятати постійно. Так званий Будапештський меморандум - папірець. Він не має жодного зобов'язання і жодної юридичної сили. То що Україна віддала свою ядерну зброю просто так - це питання до тих, хто його підписував на таких умовах. Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн. Те що Україна має таку армію, яку мала на момент 2014 року, поки Порошенко не почав хоч трохи її реформувати - це питання не до Байдена/Шольца і.т.д, а до всіх Президентів, уряду та міністів оборони, що були у нас як мінімум з 1991 о 2014 рр.
Ні США, ні Великобританія, ні Швеція, ні Німеччина ніхто інший не повинні нам постачати зброю зроблену і закуплену з податків громадян цих країн.
Опять мантры из методичек. Во-первых. До 2022 года Украина не могла купить вооружение даже за деньги, есть множество фактов этого. Во-вторых, США, например, супер выгодно разрушить россию руками Украины. На этом налогоплательшики США, о котрых вы так заботитесь, могут экономить сотни миллиардов военного бюджета в течении десятков лет. Отговорки, что путин ударит ЯО по Америке звучит просто идиотски.
А по суті, - ДЕ БЛІДЬ ЗБРОЯ, КОТРУ ВСІ ТАК ЛИХО ОБІЦЯЛИ!!?
Крадуть курви ще крутіше наших.
Я повірив би, щоб зробилиб хоть щось. А на справді одні безглузді потуги. І висратись по людські не можуть.
НАТА **?на мать....
Слава ЗСУ! Вірю в хлопців!
Дяка партнерам!
Ото і весь його недолік.
Богдану треба було дороблять-на неї і магазин був вже розроблений,подібний Арчеровському.
Але саботажники та їх невільні прихвостні по типу Чмута-дуже добре попрацювали над її дискредитацією.
Особливо на стрільбах на 45 кілометрів,це проявилось (хто там з колісних Сау на таку дальність стріляє звичайним снарядом?)
Може за гроші і не виробляють, але чиї?
Обладнання хоч з нього вивезли?Там станки по кілька сот тон вагою,їх такі навіть при наявності грошей купити швидко не вдастся.
Наскільки непросто забезпечити логістику всім цим крабам ,цезарям ,панцер гаубітсам,ще американським сау це просто жах
Навіть якщо машина гарна,це більше реклама для шведів