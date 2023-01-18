Настало время для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, - ОП
Время для передачи Украине американских ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS уже настало.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" - написал Подоляк.
Американские ATACMS имеют дальность поражения объектов на расстоянии до 300 км и скорость полета 1,5 км/с.
Ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявлял, что США продолжают дискуссию с руководством Украины относительно передачи ракет большой дальности, а также о том, что на этом этапе войны признают потребность в них.
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Moreover the war already influence not just Europe but world economy everybody losing billions of profit
So it's a choice of Europe to continue or stop the war
If russia was negotiable county maybe could talk to them.But they just have killed 45 civilian people including kids and 11month toddler in their house. Russia closed the door to any negotiations.And Europeans know this
Time for changes, time to give Ukraine all the weapon they ask
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до мети за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.
Стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) снаряд може запускатися з прихованих позицій, але рухається не балістичною траєкторією, тому здатний вражати цілі під різним кутом.
Точно так же про Хаймарсы, думали, что 80 км достаточно для поражения всего что нужно, что это хватит... Не хватает. Запад живет в мире, и поэтому всегда играет вторым номером и надеется на лучшее.
От радник Подоляк поставив усе на свої місця.