РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости
12 007 38

Настало время для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, - ОП

ракети,atacms

Время для передачи Украине американских ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS уже настало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" - написал Подоляк.

Американские ATACMS имеют дальность поражения объектов на расстоянии до 300 км и скорость полета 1,5 км/с.

Ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявлял, что США продолжают дискуссию с руководством Украины относительно передачи ракет большой дальности, а также о том, что на этом этапе войны признают потребность в них.

Читайте также: В новом пакете помощи США Украине будут бронемашины Stryker, артиллерия и боеприпасы - Politico,

Автор: 

крылатые ракеты (879) оружие (10203) США (26511) Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
США начебто передають у новому пакеті допомоги GLSDB. Це дуже нова розробка США.
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33
+9
Ось якщо дерьмакова ОПа полізе в цю справу, то, точно не отримаємо. Чи в цьому і задум?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:40
+7
Пан Подоляк може взяти свої, українські "Грім 2" та інші, а замість тих, яких не вистачає попросити в США і інших країн.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BREAKING: Germany won't allow allies to ship German-made Leopard tanks to Ukraine unless the U.S. agrees to send American-made battle tanks, senior German officials say - WSJ
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
Germany spends billions of dollars from your tax payers on Ukrainian refugees and economic support of Ukraine,of course if compare Germany expanses on other things like social support, business support to germans the money spent on Ukraine is literally nothing, but Germans know how to count money and every idiot already understand the faster Ukraine deocupy its territory the faster the war stop.
Moreover the war already influence not just Europe but world economy everybody losing billions of profit
So it's a choice of Europe to continue or stop the war
If russia was negotiable county maybe could talk to them.But they just have killed 45 civilian people including kids and 11month toddler in their house. Russia closed the door to any negotiations.And Europeans know this
Time for changes, time to give Ukraine all the weapon they ask
показать весь комментарий
19.01.2023 00:15 Ответить
США начебто передають у новому пакеті допомоги GLSDB. Це дуже нова розробка США.
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
показать весь комментарий
18.01.2023 22:33 Ответить
Однозначно, це прогрес
показать весь комментарий
18.01.2023 23:14 Ответить
За своєю суттю снаряд GLSDB - це 115-кілограмовий "гібрид" керованої авіабомби GBU-39/B SDB та некерованої ракети M26.
Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до мети за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.
Стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) снаряд може запускатися з прихованих позицій, але рухається не балістичною траєкторією, тому здатний вражати цілі під різним кутом.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:16 Ответить
Це оху-fucking-єнно.
показать весь комментарий
19.01.2023 03:14 Ответить
GLSDB це добре. Але є одне але. Їх не має багато, а на виробництво потрібен час. Альтернативи ATACMS зараз немає.
показать весь комментарий
19.01.2023 08:05 Ответить
час давно настав, але ніколи не пізно
показать весь комментарий
18.01.2023 22:36 Ответить
Ось якщо дерьмакова ОПа полізе в цю справу, то, точно не отримаємо. Чи в цьому і задум?
показать весь комментарий
18.01.2023 22:40 Ответить
Пан Подоляк може взяти свої, українські "Грім 2" та інші, а замість тих, яких не вистачає попросити в США і інших країн.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:45 Ответить
Еще в ноября этот час настав... но тянут-тянут-тянут, опять опаздывая на три месяца...
показать весь комментарий
18.01.2023 22:45 Ответить
Я бы сказал, опаздывая на полгода. К большому сожалению.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:58 Ответить
как показал сентябрь и октябрь всё в принципе сделали правильно и терпимо... а вот в ноябре надо было делать качественный скачок уже... нет опять ждали
показать весь комментарий
18.01.2023 23:01 Ответить
Я уже тут писал, что ОБУЧЕНИЕ на западной бронетехнике, ВСЕ страны могли начать еще летом. Леопарды есть у многих, прежде всего у Испании. Есть Леклерк у Франции. Есть Челленджер у Англии, который они только сейчас будут передавать. Что мешало начать учить бойцов? Ничего. Хотя скорее есть какие то причины, которые нам не говорят, а мы сами их не видим....
показать весь комментарий
18.01.2023 23:05 Ответить
Мабуть наші друзі збираються самі воювати з орками десь на території Західної Європи
показать весь комментарий
18.01.2023 23:12 Ответить
Микола, лишние иллюзии забудьте. ***** не полезет на НАТО, он ублюдок, но нападает только на тех кто слабее.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:14 Ответить
Причины простые, нам предоставили 400 танков Т-72, которыми могут управлять бойцы с закрытыми глазами и считали, что этого достаточно. Сюда же посчитали 500 танков которые мы захватили у рашистов. Вот и решили, что этого всего хватит. Но... нет... Не хватает...
Точно так же про Хаймарсы, думали, что 80 км достаточно для поражения всего что нужно, что это хватит... Не хватает. Запад живет в мире, и поэтому всегда играет вторым номером и надеется на лучшее.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:15 Ответить
сейчас передают высокоточные бомбы с раскрывающимся оперением. Их можно запускать с установок Хаймарс на 150 км.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:17 Ответить
Да предоставили ..... но на Западе и США неверили что УКРАИНА продержится больше 6 месяцов . Продержались и что теперь делать ? надо помогать , будут помогать ,..... сегодня устал .... будим решать завтра .... А у вас оборонный вопрос решается ежесекундно .!! . враг неуспокаивается после " 5 вечера" . И это затрудняет общение нуждающего.... с сытым. А в США много любителей " Руского Мира " и непройдет время в Маями появятся лозунги об отсоединения от США . Там русский язык превышает американскому повсюду. Но в верхних кругах власти этого никто незамечает про надвигающее " торнадо".
показать весь комментарий
19.01.2023 01:01 Ответить
За полгода, ежедневых тренировок на танке, боец будет им управлять с закрытыми глазами....
показать весь комментарий
18.01.2023 23:06 Ответить
Це дітки, була дуже сурйозна заява від радника голови над степлерами і скріпками. А це у нас ну дуже поважна особа.
показать весь комментарий
18.01.2023 22:53 Ответить
Даремно ти так, він дуже розумна і впливова потвора
показать весь комментарий
18.01.2023 23:16 Ответить
Тут так, через узурпацію влади зеленським, а хто він на міжнародному рівні? Отож.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:20 Ответить
НА РАХУНОК ПОТВОРА НА ВСІ СТО ЗГІДНИЙ...
показать весь комментарий
19.01.2023 07:10 Ответить
"Написав у твіттері" - він хоч перевірив, його твіттер читають?
показать весь комментарий
18.01.2023 23:08 Ответить
Мабуть, генерал Залужний забув про це сказати генералу Міллі під час нещодавньої зустрічі.
От радник Подоляк поставив усе на свої місця.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:17 Ответить
А подоляк ще заяву на звільнення не написав? Жаль,
показать весь комментарий
18.01.2023 23:19 Ответить
Чекаємо доки асфальт перетвориться в пускову установку й зразу підуть ракети..... "чудова" позиція - "всі навколо винні та погані а ми оху#нні, дайте...дайте...дайте" .
показать весь комментарий
18.01.2023 23:31 Ответить
Подоляка сказав своє слово. Скоро піде за обдристовичем.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:48 Ответить
Ще один "вояка" сує своє свине рило у апельсини
показать весь комментарий
19.01.2023 00:06 Ответить
Для передачи самолетов и томагавков время еще вчера настало.
показать весь комментарий
19.01.2023 05:02 Ответить
здаецца мине, что совсем недалеко время, когда зеленьськага вместе с секретарями из жОПы возьмут за хер и выбросят нахер за борт... и будет песня про аборт - и бьется о борт корабля...
показать весь комментарий
19.01.2023 06:18 Ответить
а вообще, после того как падлюкин назвал абдрыстовича экспертом, востребованным в какой-то там среде, сразу становится понятно - уровень руководства Украины не ниже плинтуса, не ниже уровня пола - у него полностью отсутствуют интеллект и знания...
показать весь комментарий
19.01.2023 06:21 Ответить
...факт
показать весь комментарий
19.01.2023 07:13 Ответить
Крім Подоляка про те що "настало врэмя" ще хтось знає?
показать весь комментарий
19.01.2023 08:39 Ответить
 
 