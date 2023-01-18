Настало время для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, - ОП

Время для передачи Украине американских ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS уже настало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" - написал Подоляк.

Американские ATACMS имеют дальность поражения объектов на расстоянии до 300 км и скорость полета 1,5 км/с.

Ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявлял, что США продолжают дискуссию с руководством Украины относительно передачи ракет большой дальности, а также о том, что на этом этапе войны признают потребность в них.

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