Настав час для передання Україні далекобійних ракет ATACMS, - ОП

Час для передання Україні американських ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS вже настав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдат та зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - написав Подоляк.

Американські ATACMS мають дальність ураження об'єктів на відстані до 300 км і швидкість польоту 1,5 км за секунду.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявляв, що США продовжують дискусію з керівництвом України щодо передання ракет великої дальності, а також про те, що на цьому етапі війни визнають потребу в них.

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