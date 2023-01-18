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Новини
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Настав час для передання Україні далекобійних ракет ATACMS, - ОП

ракети,atacms

Час для передання Україні американських ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS вже настав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у твіттері  радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдат та зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - написав Подоляк.

Американські ATACMS мають дальність ураження об'єктів на відстані до 300 км і швидкість польоту 1,5 км за секунду.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявляв, що США продовжують дискусію з керівництвом України щодо передання ракет великої дальності, а також про те, що на цьому етапі війни визнають потребу в них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси, - Politico

Автор: 

крилаті ракети (1073) зброя (7460) США (22769) Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+18
США начебто передають у новому пакеті допомоги GLSDB. Це дуже нова розробка США.
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
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18.01.2023 22:33
+9
Ось якщо дерьмакова ОПа полізе в цю справу, то, точно не отримаємо. Чи в цьому і задум?
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18.01.2023 22:40
+7
Пан Подоляк може взяти свої, українські "Грім 2" та інші, а замість тих, яких не вистачає попросити в США і інших країн.
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18.01.2023 22:45
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BREAKING: Germany won't allow allies to ship German-made Leopard tanks to Ukraine unless the U.S. agrees to send American-made battle tanks, senior German officials say - WSJ
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18.01.2023 22:33 Відповісти
Germany spends billions of dollars from your tax payers on Ukrainian refugees and economic support of Ukraine,of course if compare Germany expanses on other things like social support, business support to germans the money spent on Ukraine is literally nothing, but Germans know how to count money and every idiot already understand the faster Ukraine deocupy its territory the faster the war stop.
Moreover the war already influence not just Europe but world economy everybody losing billions of profit
So it's a choice of Europe to continue or stop the war
If russia was negotiable county maybe could talk to them.But they just have killed 45 civilian people including kids and 11month toddler in their house. Russia closed the door to any negotiations.And Europeans know this
Time for changes, time to give Ukraine all the weapon they ask
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19.01.2023 00:15 Відповісти
США начебто передають у новому пакеті допомоги GLSDB. Це дуже нова розробка США.
GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад - Бомба малого діаметра наземного запуску) - малогабаритні високоточні **********, фактично - крилата бомба.
GLSDB створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року.
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.
********* може вражати цілі на відстані 150 км.
Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Бомба має крила, які розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.
Може запускатися з вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS.
У листопаді 2022 стало відомо, що компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України
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18.01.2023 22:33 Відповісти
Однозначно, це прогрес
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18.01.2023 23:14 Відповісти
За своєю суттю снаряд GLSDB - це 115-кілограмовий "гібрид" керованої авіабомби GBU-39/B SDB та некерованої ракети M26.
Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до мети за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.
Стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) снаряд може запускатися з прихованих позицій, але рухається не балістичною траєкторією, тому здатний вражати цілі під різним кутом.
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18.01.2023 23:16 Відповісти
Це оху-fucking-єнно.
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19.01.2023 03:14 Відповісти
GLSDB це добре. Але є одне але. Їх не має багато, а на виробництво потрібен час. Альтернативи ATACMS зараз немає.
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19.01.2023 08:05 Відповісти
час давно настав, але ніколи не пізно
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18.01.2023 22:36 Відповісти
Ось якщо дерьмакова ОПа полізе в цю справу, то, точно не отримаємо. Чи в цьому і задум?
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18.01.2023 22:40 Відповісти
Пан Подоляк може взяти свої, українські "Грім 2" та інші, а замість тих, яких не вистачає попросити в США і інших країн.
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18.01.2023 22:45 Відповісти
Еще в ноября этот час настав... но тянут-тянут-тянут, опять опаздывая на три месяца...
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18.01.2023 22:45 Відповісти
Я бы сказал, опаздывая на полгода. К большому сожалению.
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18.01.2023 22:58 Відповісти
как показал сентябрь и октябрь всё в принципе сделали правильно и терпимо... а вот в ноябре надо было делать качественный скачок уже... нет опять ждали
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18.01.2023 23:01 Відповісти
Я уже тут писал, что ОБУЧЕНИЕ на западной бронетехнике, ВСЕ страны могли начать еще летом. Леопарды есть у многих, прежде всего у Испании. Есть Леклерк у Франции. Есть Челленджер у Англии, который они только сейчас будут передавать. Что мешало начать учить бойцов? Ничего. Хотя скорее есть какие то причины, которые нам не говорят, а мы сами их не видим....
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18.01.2023 23:05 Відповісти
Мабуть наші друзі збираються самі воювати з орками десь на території Західної Європи
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18.01.2023 23:12 Відповісти
Микола, лишние иллюзии забудьте. ***** не полезет на НАТО, он ублюдок, но нападает только на тех кто слабее.
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18.01.2023 23:14 Відповісти
Причины простые, нам предоставили 400 танков Т-72, которыми могут управлять бойцы с закрытыми глазами и считали, что этого достаточно. Сюда же посчитали 500 танков которые мы захватили у рашистов. Вот и решили, что этого всего хватит. Но... нет... Не хватает...
Точно так же про Хаймарсы, думали, что 80 км достаточно для поражения всего что нужно, что это хватит... Не хватает. Запад живет в мире, и поэтому всегда играет вторым номером и надеется на лучшее.
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18.01.2023 23:15 Відповісти
сейчас передают высокоточные бомбы с раскрывающимся оперением. Их можно запускать с установок Хаймарс на 150 км.
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18.01.2023 23:17 Відповісти
Да предоставили ..... но на Западе и США неверили что УКРАИНА продержится больше 6 месяцов . Продержались и что теперь делать ? надо помогать , будут помогать ,..... сегодня устал .... будим решать завтра .... А у вас оборонный вопрос решается ежесекундно .!! . враг неуспокаивается после " 5 вечера" . И это затрудняет общение нуждающего.... с сытым. А в США много любителей " Руского Мира " и непройдет время в Маями появятся лозунги об отсоединения от США . Там русский язык превышает американскому повсюду. Но в верхних кругах власти этого никто незамечает про надвигающее " торнадо".
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19.01.2023 01:01 Відповісти
За полгода, ежедневых тренировок на танке, боец будет им управлять с закрытыми глазами....
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18.01.2023 23:06 Відповісти
Це дітки, була дуже сурйозна заява від радника голови над степлерами і скріпками. А це у нас ну дуже поважна особа.
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18.01.2023 22:53 Відповісти
Даремно ти так, він дуже розумна і впливова потвора
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18.01.2023 23:16 Відповісти
Тут так, через узурпацію влади зеленським, а хто він на міжнародному рівні? Отож.
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18.01.2023 23:20 Відповісти
НА РАХУНОК ПОТВОРА НА ВСІ СТО ЗГІДНИЙ...
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19.01.2023 07:10 Відповісти
"Написав у твіттері" - він хоч перевірив, його твіттер читають?
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18.01.2023 23:08 Відповісти
Мабуть, генерал Залужний забув про це сказати генералу Міллі під час нещодавньої зустрічі.
От радник Подоляк поставив усе на свої місця.
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18.01.2023 23:17 Відповісти
А подоляк ще заяву на звільнення не написав? Жаль,
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18.01.2023 23:19 Відповісти
Чекаємо доки асфальт перетвориться в пускову установку й зразу підуть ракети..... "чудова" позиція - "всі навколо винні та погані а ми оху#нні, дайте...дайте...дайте" .
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18.01.2023 23:31 Відповісти
Подоляка сказав своє слово. Скоро піде за обдристовичем.
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18.01.2023 23:48 Відповісти
Ще один "вояка" сує своє свине рило у апельсини
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19.01.2023 00:06 Відповісти
Для передачи самолетов и томагавков время еще вчера настало.
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19.01.2023 05:02 Відповісти
здаецца мине, что совсем недалеко время, когда зеленьськага вместе с секретарями из жОПы возьмут за хер и выбросят нахер за борт... и будет песня про аборт - и бьется о борт корабля...
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19.01.2023 06:18 Відповісти
а вообще, после того как падлюкин назвал абдрыстовича экспертом, востребованным в какой-то там среде, сразу становится понятно - уровень руководства Украины не ниже плинтуса, не ниже уровня пола - у него полностью отсутствуют интеллект и знания...
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19.01.2023 06:21 Відповісти
...факт
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19.01.2023 07:13 Відповісти
Крім Подоляка про те що "настало врэмя" ще хтось знає?
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19.01.2023 08:39 Відповісти
 
 