Россия не имеет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, - Кирби

По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, оккупанты не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне. – Ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - отметил Кирби. Он сказал, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно у Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается спорным.

Кирби также отметил, что хотя россияне в последние дни и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого – они фактически забрасывают телами украинские позиции. По его словам, эти усилия направляются, в основном, Пригожиным и его ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных.

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В то же время представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы РФ. Кирби также подтвердил, что из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность.