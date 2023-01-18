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Новости Война
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Россия не имеет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, - Кирби

джон,кірбі

По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, оккупанты не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне. – Ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - отметил Кирби. Он сказал, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно у Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается спорным.

Кирби также отметил, что хотя россияне в последние дни и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого – они фактически забрасывают телами украинские позиции. По его словам, эти усилия направляются, в основном, Пригожиным и его ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных.

Смотрите также: Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну, - Кирби. ВИДЕО

В то же время представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы РФ. Кирби также подтвердил, что из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность.

Автор: 

Бахмут (1601) Кирби Джон (452) ЧВК Вагнер (1332) Соледар (80)


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Топ комментарии
+14
Звичайно ж «хочуть». Саме для цього Америка вмовила Ізраіль відправити нам 150000 одиниць снарядів, наступна партія ще 150000.
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19.01.2023 00:00
+11
Войны,девушка,выигруються не одними снарядами. А если тебе не дают бить врага на его територии,даже в вонючей белопараше,откуда все летит с 24,то это не война,а Колизей.
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19.01.2023 00:05
+10
Учётом того ,что не даёте танки ,авиацию и ракеты,может быть гораздо хуже. Хотя может вы этого и хотите.....
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18.01.2023 23:56
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Учётом того ,что не даёте танки ,авиацию и ракеты,может быть гораздо хуже. Хотя может вы этого и хотите.....
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18.01.2023 23:56 Ответить
Звичайно ж «хочуть». Саме для цього Америка вмовила Ізраіль відправити нам 150000 одиниць снарядів, наступна партія ще 150000.
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19.01.2023 00:00 Ответить
Войны,девушка,выигруються не одними снарядами. А если тебе не дают бить врага на его територии,даже в вонючей белопараше,откуда все летит с 24,то это не война,а Колизей.
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19.01.2023 00:05 Ответить
ЯК??!?!

Україна має з білорашою угоду про дружбу, партнерство і співробітництво; хто вам "нє дают біть"?? Стефанчук & co?
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19.01.2023 00:18 Ответить
кубраков -племянник ,члена банды Лукашенко , работает в правительстве Зе И санкции против бульбафюрера укр сторона просит не вводить
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19.01.2023 07:01 Ответить
Це расходники. Вони цитуацію не змінюють, а консервують.
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19.01.2023 00:05 Ответить
Когда это она сделала .Это что в последнем пакете помощи или я что то пропустил .Можна ссыслку на источник этой информации
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19.01.2023 00:05 Ответить
В останньому відео у Швеця була ця інформація. Пентагон домовився з Ізраїлем віддати нам **********, які були у них на зберіганні. Перша половина вже по дорозі до нас. Друга- незабаром.
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19.01.2023 00:31 Ответить
Ніхто нікого не вмовляв, бо ці снаряди є власністю США, яка зберігалась в Ізраїлі.
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19.01.2023 08:11 Ответить
Они хотят, чтоб зеленский выполнил тот пакет обещаний, за который ему обязались помогать..Но он не выполняет ничего ...Так кто хочет, чтоб было "гораздо хуже"- За (пад) или Зе (ля) ?
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19.01.2023 00:19 Ответить
Я сьогодні писав, що орчатина має загрозу свого оточення у Соледар.
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18.01.2023 23:58 Ответить
а ми там знаємо, без важкого озброєння. А постійні авіанальоти на наші позиції це все ще вважається без важкого озброєння?
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19.01.2023 00:00 Ответить
там и кадровая армия присутсвует кацапская,мегасити на 12 кв.километров взяли так тут уже прям плач ярославны,походу таких впечатлительным вообще ничего говорить не надо целее у увас нервы будут))),тем более там их в соледаре норм наши сейчас утюжат,по бахмуту все как и было раньше без чьих либо продвижений,ну может один 2 окопа из рук в руки переходят не более пока что.
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19.01.2023 00:04 Ответить
Коли Попасну захопили(іронічно, теж в основному вангерівці), то теж говорили, що це зовсім нічого страшного.
А потім звідти розвили наступ і змогли охопити Сіверодонецьк і Лисичанськ.
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19.01.2023 00:10 Ответить
вы свинорылы и Киев за три дня брали...\тебе Во-Во подтвердит...\
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19.01.2023 00:08 Ответить
зеки змогли взяти місто при постоянной помощи арты, выжгли всё
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19.01.2023 00:14 Ответить
як контролюють, як Чернобаївку?
а зекам мабуть за щастя дохнути за "актуальність пригожина".
могли і в рашці це зробити.
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18.01.2023 23:59 Ответить
Головне, щоб загалом вони не добился поставленої кінцевої мети, хоч і меншої ніж розпіарений захват України, а Луганська та Донецька область і сухопутний коридор в Крим. Тоді їм після передиху можна рухатися далі, бо вони взяли, хоч і великими втратами те що хотіли. Коротше, якщо так вийде, тоді дійсно ця війна не закінчиться ніколи. Так що Европа, бажаєте миру, вже не готуйтеся, а допомагайте Україні перемогти, щоб ********* втратив більше ніж хотів захопити.
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19.01.2023 00:13 Ответить
10 января 2022г:
"Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО, якобы, не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике

"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.

Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубеже 1997 года", - добавил Рябков."
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19.01.2023 00:22 Ответить
Против НАТО *********, ослабленный обрезок былого совка, как моська против слона. И позволять захватывать одну за другой страны ему не позволят и не получится, потому что практически никто из ведущих мировых стран не является союзником *********а. Пропаганда пропагандой, но Украиной ********* подавится, за нами ведь коственно всё НАТО, правда? Про это сам ********** постоянно ******.
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19.01.2023 00:35 Ответить
Давайте будемо відвертими! Все НАТО - це США + Великобританія, ну можливо ще Туреччина(але це специфічна країна, мягко кажучи). Толку для НАТО від скажімо: Болгарії, Угорщини, Данії, Іспанії, Італії, Хорватії, Чехії, та і всіх інших мало, навіть незважаючи на те, що деякі країни нам дуже сильно допомогли, якщо не сказати врятували нас. Але всіх їх об'єднали США та Великобританія. Ну це ж факт! Ви що, правда думаєте, що якби не США/Британія, то НАТО постачало нам зброю? Ну ви ж самі знаєте відповідь. І США зараз тянуть кота за самі знаєте що...
І може так трапитись, не дай Бог, що дотянуть... Коли в США о влади прийде Трамп. І ось тоді побачите, що вартує те НАТО з 30 країн без США, який за Україною. А Трамп, жодної допомоги Україні не надасть.
Пам'ятаєте що він казав за час свого президенства? Що якщо Европа хоче військового захисту від США то нехай платять, воювати ми за них не збираємось.
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19.01.2023 00:49 Ответить
Трамп требовал от Европы увеличить расходы на оборону до 2 % ВВП, прекратить закупать у агрессора газ и нефть. Он говорил - почему вы торгуете и кормите того, от кого США должны вас защищать?! Он предлагал строить терминалы для американского газа, чтобы не зависеть от раши. Все над ним смеялись. А сейчас покупают сжиженный газ из США
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19.01.2023 00:54 Ответить
Ось ви всіх і назвали, а Трамп там, чи не Трамп, це не *********, система не допустить єдінаначалія.
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19.01.2023 01:08 Ответить
Зовсім не так, як Ви написали. Про Україну також думали, що вона слабенька і Володя зробив все, що з 2019 року стала ще слабішою в обороні. Ну як "друга армія" обкакалася? Взяла столицю за 3 дні? Не судіть по владі, бо не вона воює, а воює народ і якщо буде потрібно, то і чехи і болгари, італійці, іспанці та інші будуть бити кацапів, особливо поляки, Ви про них нічого не написали. А будуть бити тому, що в них новітня зброя і буде під парасолькою НАТО, які закриють небо і знищать пускові ракет за пару днів. Чим будуть воювати кацапи в Польщі чи Чехії - скабеєвими і соловйовими? Там їм мови там ніхто не розуміє і не буде давати координати по чому бити, як це роблять в нас дураки-малопроси?
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19.01.2023 09:45 Ответить
Подавятся, да, но приэтом они изначально хотели скормить гитлеру Чехословакию (зачеркнуто) Украину. Чехословакия имела сильную армию, но отказалась воевать. Украина стала сражаться и торговцам Украиной пришлось давать оружие
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19.01.2023 00:49 Ответить
Похоже, что Украину перед войной уговаривали начать готовиться к войне, а не воровать деньги на асфальте. Уже бортами джавелины перли, а кэривныцтву было нипочём. Так, что теория заговора не работает тут. ********* в такое дерьмо попал из которого если выберется, то с трупом в каждой семье тупого населения zа vойну.
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19.01.2023 01:02 Ответить
Вы забыли то, о чём посланцы Запада уговаривали Украину всю осень 2021г - выполнить капитуляцию по минским угодам. И да, они говорили - Смотри, пуйло собрал войска, скоро нападёт, лучше пойти ему навстречу. А Украина просила оружие. байдендал тогда сотн Джавелинов. И только Джонсон дал 2200 NLAW
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19.01.2023 01:06 Ответить
Зачем давали, зачем предупреждали за войну. Никому сдатая Украина, кроме ********** не выгодна, что мы и видим сейчас. Все силы пропаганды сейчас направлены, чтобы Запад открестился от Украины, потому, что на фронте бяда, поэтому подрывают взаимное доверие, ты не в их числе.
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19.01.2023 01:14 Ответить
Давили и предупреждали точно также как в 1938г Вот только Украина не поддалась давлению. Зеленский знал, что ему не жить по сценарию 1938г. Украинский народ не позволит - так он был вынужден стать патриотом. А Запад был вынужден давать оружие по нарастающей. Начали с 5тыс касок, а сейчас уже Патриоты дают - те самые, которые не дали члену НАТО Турции!
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19.01.2023 01:23 Ответить
Что он несёт?
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19.01.2023 00:15 Ответить
Ну я наприклад довіряю більше американській розвідці, а не якомусь скріну взятому невідомо звідки, від юзера, що пише російською мовою, та сидить на цензорі з під VPN.
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19.01.2023 00:29 Ответить
не доверяешь? Скрин не мой
https://news.liga.net/politics/chronicle/novaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-*******-agressii-rf-protiv-ukrainy-live Война 18 января. Канада дает броню на колесах, раскрыта роль Болгарии в поддержке Украины - новости Украины, Политика - LIGA.net
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19.01.2023 00:46 Ответить
жопу рвеш ты, потому что тупий. А раша развалится, это я ещё в 2005 г говорил. Тебе тогда сколько годков было?
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19.01.2023 00:56 Ответить
Эта победа для тебя с остальным zомбированным рабским быдлом. На самом деле, после пировых пабед оставляют следующую область. Что там на других направлениях?
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19.01.2023 00:39 Ответить
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19.01.2023 00:42 Ответить
Ну - закидывают телами ...Всё ? Ничего сделать нельзя ? Так и победят ?
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19.01.2023 00:21 Ответить
Складнощі перекладу. Малось на увазі, приватна військова компанія Вагнер, при підтримці військових регулярної армії.
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19.01.2023 00:36 Ответить
Не надо идти у дебилов на поводу - упереться рогами втарой армии мира в одну точку, чтобы показать своему быдлу хоть какую-то пабеду. Посмотрим что они ******* в итоге, главное не война, а маневр..овая война изматывающая более крупного агрессора.
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19.01.2023 00:44 Ответить
Сто разів уже писав: мета Америки: ціною життів українців максимально ослабити рашку, щоб та не становила для неї ні загрози, ні конкуренції на світовому ринку. Про закон про продаж української землі писати не буду, здогадаєтесь самі, хто в ньому зацікавлений. Про українське населення теж, думаю, все зрозуміло...
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19.01.2023 09:38 Ответить
Це відверта брехня. Вони вже давно далеко за Соледаром. Шкода, але такі заяви дискредитують довіру до американської розвідки.
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19.01.2023 05:56 Ответить
ВСУ за сутки ликвидировали 760 захватчиков, 6 вражеских танков и вертолет
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19.01.2023 08:04 Ответить
 
 