Россия не имеет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, - Кирби
По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои, оккупанты не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне. – Ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - отметил Кирби. Он сказал, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно у Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается спорным.
Кирби также отметил, что хотя россияне в последние дни и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого – они фактически забрасывают телами украинские позиции. По его словам, эти усилия направляются, в основном, Пригожиным и его ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных.
В то же время представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы РФ. Кирби также подтвердил, что из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность.
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Україна має з білорашою угоду про дружбу, партнерство і співробітництво; хто вам "нє дают біть"?? Стефанчук & co?
А потім звідти розвили наступ і змогли охопити Сіверодонецьк і Лисичанськ.
а зекам мабуть за щастя дохнути за "актуальність пригожина".
могли і в рашці це зробити.
"Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО, якобы, не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике
"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.
Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.
"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубеже 1997 года", - добавил Рябков."
І може так трапитись, не дай Бог, що дотянуть... Коли в США о влади прийде Трамп. І ось тоді побачите, що вартує те НАТО з 30 країн без США, який за Україною. А Трамп, жодної допомоги Україні не надасть.
Пам'ятаєте що він казав за час свого президенства? Що якщо Европа хоче військового захисту від США то нехай платять, воювати ми за них не збираємось.
https://news.liga.net/politics/chronicle/novaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-*******-agressii-rf-protiv-ukrainy-live Война 18 января. Канада дает броню на колесах, раскрыта роль Болгарии в поддержке Украины - новости Украины, Политика - LIGA.net