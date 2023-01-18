Росія не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом, - Кірбі
За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, окупанти не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", - зауважив Кірбі. Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.
Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його ПВК "Вагнер" за певної підтримки російських військових.
Водночас, представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між міноборони Росії та угрупованням "Вагнер" Пригожина зберігається напруженість.
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Україна має з білорашою угоду про дружбу, партнерство і співробітництво; хто вам "нє дают біть"?? Стефанчук & co?
А потім звідти розвили наступ і змогли охопити Сіверодонецьк і Лисичанськ.
а зекам мабуть за щастя дохнути за "актуальність пригожина".
могли і в рашці це зробити.
"Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО, якобы, не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике
"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.
Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.
"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубеже 1997 года", - добавил Рябков."
І може так трапитись, не дай Бог, що дотянуть... Коли в США о влади прийде Трамп. І ось тоді побачите, що вартує те НАТО з 30 країн без США, який за Україною. А Трамп, жодної допомоги Україні не надасть.
Пам'ятаєте що він казав за час свого президенства? Що якщо Европа хоче військового захисту від США то нехай платять, воювати ми за них не збираємось.
https://news.liga.net/politics/chronicle/novaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-*******-agressii-rf-protiv-ukrainy-live Война 18 января. Канада дает броню на колесах, раскрыта роль Болгарии в поддержке Украины - новости Украины, Политика - LIGA.net