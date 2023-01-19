Новый пакет помощи США Украине достигнет $2,5 млрд, - CNN

Соединенные Штаты намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 2,5 миллиарда долларов, который впервые будет включать в себя боевые машины Stryker.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, пакет еще не окончательно сформирован, но может быть предоставлен до конца недели и является одним из крупнейших, объявленных с начала войны в феврале прошлого года.

Он будет включать в себя больше бронированных боевых машин Bradley, что в сочетании со Stryker является значительным увеличением количества бронетехники, которую США обязались предоставить Украине для войны с Россией.

По словам источника, в список также вошли противоминные машины, известные как MRAP.

Ожидается, что пакет не будет включать танки или ракеты дальнего радиуса действия, о которых не раз просила Украина.

Однако, вероятно, США пошлют Украине больше боеприпасов для артиллерийских систем и ракетных комплексов HIMARS, которые постоянно предоставлялись в последних пакетах помощи.

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