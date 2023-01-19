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Новости Агрессия России против Украины Война
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Новый пакет помощи США Украине достигнет $2,5 млрд, - CNN

сша,сенат

Соединенные Штаты намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 2,5 миллиарда долларов, который впервые будет включать в себя боевые машины Stryker.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, пакет еще не окончательно сформирован, но может быть предоставлен до конца недели и является одним из крупнейших, объявленных с начала войны в феврале прошлого года.

Он будет включать в себя больше бронированных боевых машин Bradley, что в сочетании со Stryker является значительным увеличением количества бронетехники, которую США обязались предоставить Украине для войны с Россией.

По словам источника, в список также вошли противоминные машины, известные как MRAP.

Ожидается, что пакет не будет включать танки или ракеты дальнего радиуса действия, о которых не раз просила Украина.

Однако, вероятно, США пошлют Украине больше боеприпасов для артиллерийских систем и ракетных комплексов HIMARS, которые постоянно предоставлялись в последних пакетах помощи.

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помощь (7798) США (26611) Украина (44939)


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Топ комментарии
+5
Додайте 14 Абрамсів. Та хоча б і без технічного обслуговування, пального та запчастин! Нехай стоять на полігонах у якості навчальних машин на майбутнє, але це відкриє шлях для так потрібних нам зараз Леопардів!
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19.01.2023 07:12
+4
Они обстреливают нашу инфрастуктуры, а ты как тот дол..... их латаешь и ждешь следующего удара.
Поймите ничего хорошего НЕБУДЕТ. А вы играете в войнушки пойдет или нет. Этот сраный, плешивый КАРЛИК выжил из ума, он хочет нас УНИЧТОЖИТЬ........
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19.01.2023 09:53
+4
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19.01.2023 18:28
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Додайте 14 Абрамсів. Та хоча б і без технічного обслуговування, пального та запчастин! Нехай стоять на полігонах у якості навчальних машин на майбутнє, але це відкриє шлях для так потрібних нам зараз Леопардів!
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19.01.2023 07:12 Ответить
Я так розумію ракет на 150 км не буде...
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19.01.2023 07:21 Ответить
Вони додумаються,що нас затопче орда...
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19.01.2023 09:28 Ответить
А хіба ми цього не заслужили? Чи має право на незалежність населення, що вибирає придурка, що поносить його народ, знущається над його вірою та й взагалі, готовий сосати на колінах ***** із загляданням в очка?
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19.01.2023 20:22 Ответить
Четко прослеживается некая договоренность между кацапами и США по поводу танков и ракет среднего действия. Не понятно только чем кацапы это уравновесили. Может поклялись больше не пытаться всю Украину оккупировать, а ограничиться Донбассом.
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19.01.2023 09:50 Ответить
Ядрьоной бомбой... ще з карібської кризи в амерів мандраж
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19.01.2023 16:45 Ответить
Они обстреливают нашу инфрастуктуры, а ты как тот дол..... их латаешь и ждешь следующего удара.
Поймите ничего хорошего НЕБУДЕТ. А вы играете в войнушки пойдет или нет. Этот сраный, плешивый КАРЛИК выжил из ума, он хочет нас УНИЧТОЖИТЬ........
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19.01.2023 09:53 Ответить
Дякую американському народу за допомогу у скрутний для нас час.
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19.01.2023 17:18 Ответить
***** чмо.
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19.01.2023 20:31 Ответить
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19.01.2023 18:28 Ответить
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19.01.2023 19:10 Ответить
 
 