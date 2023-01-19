ВСУ отразили атаки врага в районах 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 19 января по поводу российского вторжения.

Начались триста тридцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная Харьковская область.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Великую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времевка и Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плави Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

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Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В то же время сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.