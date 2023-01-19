Общие боевые потери РФ с начала войны – около 118 530 человек (+760 за сутки), 287 самолетов, 3136 танков, 2122 артсистемы, 6235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 января 2023 года составляют примерно 118 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3136 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,

РСЗО - 442 (+0) ед,

средств ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6),

крылатых ракет – 749 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,

специальной техники – 190 (+0).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.