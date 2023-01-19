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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 118 530 человек (+760 за сутки), 287 самолетов, 3136 танков, 2122 артсистемы, 6235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

танк,рф

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 января 2023 года составляют примерно 118 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3136 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,

РСЗО - 442 (+0) ед,

средств ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6),

крылатых ракет – 749 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,

специальной техники – 190 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 118 530 человек (+760 за сутки), 287 самолетов, 3136 танков, 2122 артсистемы, 6235 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529) техника (1735)


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Топ комментарии
+14
Зерніть увагу на кількість знищеної арти: 14 шт. Плюс 10 авто. Очевидно десь непогано йде контрбатарейна боротьба
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19.01.2023 08:38
+13
Я згоден, але статистика е статистикою. Офiцiоз також заявляе , що на травень. Але я думаю , що нова вiйськова технiка скоротить цей промiжок часу. Та й в свято господнього хрещення не грiх побажати щоби муйло здохло. АМiНЬ !!!
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19.01.2023 08:47
+11
25 дней и 20 000 чмобиков умножено на 200. Еще 4 месяца и будет 200 000-ый юбилей.
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19.01.2023 08:10
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Після Соледар ЗСУ удалося вирівняти лінію фронту Бахмут, хоч Соледар є пабом орків. Кремінна, там є позитивна динаміка.
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19.01.2023 08:03 Ответить
Зерніть увагу на кількість знищеної арти: 14 шт. Плюс 10 авто. Очевидно десь непогано йде контрбатарейна боротьба
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19.01.2023 08:38 Ответить
Арта на сьогодні працює добре. Якби не політика, то фронт мав друге обличчя. Бережіть себе
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19.01.2023 08:55 Ответить
В Телеграмі, оператор дрона Мадьяр, показує як працює артилерія з аеророзвідкою в Соледарі. Краса.
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19.01.2023 12:24 Ответить
25 дней и 20 000 чмобиков умножено на 200. Еще 4 месяца и будет 200 000-ый юбилей.
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19.01.2023 08:10 Ответить
...4 мес., Саня, то занадто багато...вчора прочитав за кожного полтавчанина, похованого в період з 14 січня - більшість досвідчені обстріляні бойові хлопці....
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19.01.2023 08:17 Ответить
Я згоден, але статистика е статистикою. Офiцiоз також заявляе , що на травень. Але я думаю , що нова вiйськова технiка скоротить цей промiжок часу. Та й в свято господнього хрещення не грiх побажати щоби муйло здохло. АМiНЬ !!!
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19.01.2023 08:47 Ответить
Якби ж то, ще наші не гинули. Тільки в листопаді двоє знайомих.
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19.01.2023 12:28 Ответить
Что такое Телеграмм и кто за этим стоит:
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc
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19.01.2023 08:12 Ответить
44 одиниці техніки, один пєпєлац і 760 чумардосів. Порадувало 14 арти, молодці хлопці. Слава ЗСУ!
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19.01.2023 08:54 Ответить
Давайте єнота в студію!Або Карабаса!!!
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19.01.2023 09:29 Ответить
Автомобілі це потенційні склади боєкомплектів на колесах. Наші військові, напевно, про це знають. Вони легка здобич для БПЛА
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19.01.2023 09:31 Ответить
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19.01.2023 09:42 Ответить
арта то основна їх сила.
арту треба вибивати
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19.01.2023 10:33 Ответить
Утилізація андрофагів майже не опускається нижче температури по Соледару 500 голів вже місяць. Арта також радує. особливо сьогодні. Якщо вирішемо проблеми з артою і ракетними обстрілами, то вся русня - це ходячи і їздячи мишені.
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19.01.2023 12:13 Ответить
 
 