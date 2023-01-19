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Новий пакет допомоги США Україні сягне $2,5 млрд, - CNN

сша,сенат

Сполучені Штати мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 2,5 мільярда доларів, який уперше включатиме бойові машини Stryker.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного з джерел, пакет ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня і він є одним з найбільших, оголошених від початку війни в лютому минулого року.

Він включатиме більше броньованих бойових машин Bradley, що в поєднанні зі Stryker є значним збільшенням кількості бронетехніки, яку США зобов'язалися надати Україні для боротьби з Росією.

За словами джерела, до списку також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP.

Очікується, що пакет не буде включати танки або ракети дальнього радіусу дії, про які неодноразово просила Україна.

Проте, імовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги.

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Автор: 

допомога (8341) США (22769) Україна (5887)


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Топ коментарі
+5
Додайте 14 Абрамсів. Та хоча б і без технічного обслуговування, пального та запчастин! Нехай стоять на полігонах у якості навчальних машин на майбутнє, але це відкриє шлях для так потрібних нам зараз Леопардів!
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19.01.2023 07:12
+4
Они обстреливают нашу инфрастуктуры, а ты как тот дол..... их латаешь и ждешь следующего удара.
Поймите ничего хорошего НЕБУДЕТ. А вы играете в войнушки пойдет или нет. Этот сраный, плешивый КАРЛИК выжил из ума, он хочет нас УНИЧТОЖИТЬ........
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19.01.2023 09:53
+4
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19.01.2023 18:28
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Додайте 14 Абрамсів. Та хоча б і без технічного обслуговування, пального та запчастин! Нехай стоять на полігонах у якості навчальних машин на майбутнє, але це відкриє шлях для так потрібних нам зараз Леопардів!
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19.01.2023 07:12 Відповісти
Я так розумію ракет на 150 км не буде...
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19.01.2023 07:21 Відповісти
Вони додумаються,що нас затопче орда...
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19.01.2023 09:28 Відповісти
А хіба ми цього не заслужили? Чи має право на незалежність населення, що вибирає придурка, що поносить його народ, знущається над його вірою та й взагалі, готовий сосати на колінах ***** із загляданням в очка?
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19.01.2023 20:22 Відповісти
Четко прослеживается некая договоренность между кацапами и США по поводу танков и ракет среднего действия. Не понятно только чем кацапы это уравновесили. Может поклялись больше не пытаться всю Украину оккупировать, а ограничиться Донбассом.
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19.01.2023 09:50 Відповісти
Ядрьоной бомбой... ще з карібської кризи в амерів мандраж
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19.01.2023 16:45 Відповісти
Они обстреливают нашу инфрастуктуры, а ты как тот дол..... их латаешь и ждешь следующего удара.
Поймите ничего хорошего НЕБУДЕТ. А вы играете в войнушки пойдет или нет. Этот сраный, плешивый КАРЛИК выжил из ума, он хочет нас УНИЧТОЖИТЬ........
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19.01.2023 09:53 Відповісти
Дякую американському народу за допомогу у скрутний для нас час.
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19.01.2023 17:18 Відповісти
***** чмо.
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19.01.2023 20:31 Відповісти
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19.01.2023 18:28 Відповісти
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19.01.2023 19:10 Відповісти
 
 