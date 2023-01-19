США сподіваються, що нова військова допомога змінить динаміку війни в Україні, - Пентагон

Сполучені Штати прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими траншами військової допомоги – про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони США на брифінгу 18 січня,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агентство Reuters.

За словами посадовця, нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та "майже замороженої лінії фронту" в Україні. За даними Reuters, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей Збройних сил України дасть Києву новий поштовх у протистоянні російським військам.

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