Пропасть между Украиной и РФ выкопал Путин, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью является возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель - деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "есть еще возможность РФ выйти с этой территории".

"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", - сказал Зеленский.

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