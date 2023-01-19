Пропасть между Украиной и РФ выкопал Путин, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью является возвращение оккупированных территорий, включая Крым.
Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша цель - деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, "есть еще возможность РФ выйти с этой территории".
"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+29 Ksenia VB
показать весь комментарий19.01.2023 09:43
+29 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.01.2023 09:44
+15 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий19.01.2023 09:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
Мигдалики вже дістаєш?
Даже просто послушайте нытье пропагандистов и нацистов, что вот-вот и они потеряют Белгород или Курск. Та кому сдались ваши мусорные городишки и уж тем более еще более мусорный народец. Никто даже даром этот кал брать не будет. В Германии едва 1% желающих можно набрать, кто хочет себе Кенигсберг. Потому что воняет от него и от людей, кто там живет.
От же ж, довбень-малорос!
А ти, "смердюк безхребетний", посилено цьому допомагав!
Зеленський - сраний совок. А слова "людей" і "майбутнє" стосовно москалів тут зайві.