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Новости Война
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Пропасть между Украиной и РФ выкопал Путин, - Зеленский

путін

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью является возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель - деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "есть еще возможность РФ выйти с этой территории".

"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", - сказал Зеленский.

Читайте также: Путин готовится к длительной войне, нужно поддерживать Украину, пока это будет необходимо, - НАТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Крым (26377) путин владимир (31247) россия (95497) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+29
Хоч би мовчав. Історик довбаний.
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
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19.01.2023 09:43
+29
Прірва між українцями та рабсєянамі була завжди...
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19.01.2023 09:44
+15
Зєлєнскому не рлзкчзали про зпзоплення і розграбування Києва Андрієм Боголюбським, про зруйнований і втоплений у крові Батурин, про новітні Голодомор і розстріляне Відродження. Можливо якби мама Рімма і тато Саша розказали б про це маленькому Вові ще в дитинстві, то не було б ніякої "України, що нагадує актрису з німецьких фільмів про дорослих", як і "сеньйора Голодомора" у тупих кваталівських жартах. Хоча про що це я? 🤔 Який тато? Яка мама? Люди з совком у голові?
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19.01.2023 09:58
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Хоч би мовчав. Історик довбаний.
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
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19.01.2023 09:43 Ответить
Зєлєнскому не рлзкчзали про зпзоплення і розграбування Києва Андрієм Боголюбським, про зруйнований і втоплений у крові Батурин, про новітні Голодомор і розстріляне Відродження. Можливо якби мама Рімма і тато Саша розказали б про це маленькому Вові ще в дитинстві, то не було б ніякої "України, що нагадує актрису з німецьких фільмів про дорослих", як і "сеньйора Голодомора" у тупих кваталівських жартах. Хоча про що це я? 🤔 Який тато? Яка мама? Люди з совком у голові?
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19.01.2023 09:58 Ответить
Пацанам із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, мами про це не розказували.
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19.01.2023 11:14 Ответить
а чого б це їм про це розказувати? вони є самі не українці. та й звідки в ті часи пролетаріату було знати правдиву історію України? в совіцьких школах такого не навчали.
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19.01.2023 15:07 Ответить
Якби всі батьки були такими, України вже не було б. І про Бандеруиаже давно забули б.
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19.01.2023 17:05 Ответить
Зезвіздобол! Ну що з нього візьмеш. І що? Вже не бачить миру в баньках *****? Запізнє прозріння.
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19.01.2023 10:03 Ответить
Що добре? Дайте нам усе і я переможу чи победю. Не знаю, як для нього пасує. Я не вірю Зеленському, ні його вигляду, ні словам ,нічому. Там де він і його команда тільки біда
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19.01.2023 09:46 Ответить
Прірва між українцями та рабсєянамі була завжди...
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19.01.2023 09:44 Ответить
Ленка за комуналку справно платить у Криму?світло можуть вимкнути, якщо не вчасно платить.
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19.01.2023 09:45 Ответить
Эта другое
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19.01.2023 10:27 Ответить
Хто йому промови ваяє, цікаво?
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19.01.2023 09:45 Ответить
Починаючи з новорічного привітання хтось новий точно, чітко, влучно, всім доступно від 3 річної дитини до 90 людини, ця людина у його команді відібє втрачені за допомогою єрмаків та інших неоднозначних людей рейтинги! Цікаво скільки йому(їм) платять
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19.01.2023 09:53 Ответить
Скільки звізьдюляк платить за таке вилизування?
Мигдалики вже дістаєш?
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19.01.2023 09:57 Ответить
Просто шлю на х.й
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19.01.2023 14:09 Ответить
Яка різниця, які там прізвища. Головне, що вся ідеологія в головах зелених шмарклів--від ригів з опзж.
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19.01.2023 13:02 Ответить
это ***** себе могилу выкопал...
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19.01.2023 09:45 Ответить
Ой какая ерунда. Это вообще не так. Чмоня - это бледная моль. Ведомый любым желающим, сидящий за опросами фокус-групп сотрудниками ФСО и делающий, как не странно, именно то, что и должен делать демократический президент. Нет в мире более демократического президента, чем *****. Делает ровно то, что жаждет весь народ.

Даже просто послушайте нытье пропагандистов и нацистов, что вот-вот и они потеряют Белгород или Курск. Та кому сдались ваши мусорные городишки и уж тем более еще более мусорный народец. Никто даже даром этот кал брать не будет. В Германии едва 1% желающих можно набрать, кто хочет себе Кенигсберг. Потому что воняет от него и от людей, кто там живет.
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19.01.2023 09:49 Ответить
Белгород и Курск - й даром не потрібні, хай залишать росії
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19.01.2023 10:51 Ответить
Мені наш Білгород і Курськ потрібні. А ти хто такий, що заявляєш, що Україні не потрібні вкрадені кацапами землі?
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19.01.2023 11:59 Ответить
Прірва була , ***** її лише добряче поглибив .
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19.01.2023 09:50 Ответить
У зелі дуже гарні промови, починаючи з новорічного привітання взагалі клас, якихось літераторів набрали?
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19.01.2023 09:50 Ответить
Слова нічого не варті,лише дегенерати захоплюються словами,розумні люди дивляться на справи,а от із цим біда куди не плюнь...
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19.01.2023 09:56 Ответить
Ох уж цей поганий путін. Як же ж добре, що росіяни хороші і ми будемо з ними дружіть
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19.01.2023 09:54 Ответить
Одне добре що почав вживати,*путін*,раніше було якось розмазано.
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19.01.2023 11:09 Ответить
Сотні років рашисти гнобили та вбивали українців, а "прірву викопав Путін".
От же ж, довбень-малорос!
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19.01.2023 09:57 Ответить
Звідки йому знати історію України? Йому мама-Ріма навіть казки читала не українські, а єврейські -Юдіф, Есфір і т.п.
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19.01.2023 12:50 Ответить
"Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський"
А ти, "смердюк безхребетний", посилено цьому допомагав!
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19.01.2023 10:11 Ответить
Царь плохой - бояре и опричники с холопами - хорошие? Норативы раш оппозиции...
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19.01.2023 10:11 Ответить
про народ росії і коментаторів тут на сторінці....хто хоч трохи знає історію росії той розуміє,що росіяни в зомборабстві вже більше 400 років,знищення народу почалось після церковної реформи нікона,теж відбувається і в нас,половина людей не усвідомлюють навіть примітивні істини існування білкових тіл.
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19.01.2023 10:14 Ответить
РОСІЯНЕ ЦЕ ПАПУАСИ З БІЛИМИ ЛИЦЯМИ
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19.01.2023 12:02 Ответить
Не треба ображати папуасів!
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19.01.2023 13:13 Ответить
не путин выкопал, выкопали людоненавистническая быдлота кацапии... но вместо того, чтобы отдалиться от кацапов с 1991 года и идти в нормальный мир, к власти пришел дебильный красножёпый кравчук - будь он трижды проклят, потом дохтур околовсяческих науков кучмо, потом витя-пасечник, потом насильник витя-фруктоза... что-то пытался исправить Порошенко... но потом к власти пришел любитель рускага мира и шашлычков, хотящий посмотреть в глаза кровавого диктатора и убийцы мирных украинцев... что сделано им за почти три года - воровство на дорогах, убийство военных программ, открытие дороги на Херсон... и сейчас он говорит, что передаст путин вырыл...
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19.01.2023 10:39 Ответить
"але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє."
Зеленський - сраний совок. А слова "людей" і "майбутнє" стосовно москалів тут зайві.
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19.01.2023 10:42 Ответить
Тю! А ти казало , що то парашенка нас пассоріл, шоб надиваться на вайнє!
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19.01.2023 10:48 Ответить
Бубочка боневтічна знову заводить пісню про хароших рускіх
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19.01.2023 12:00 Ответить
 
 