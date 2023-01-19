"Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що метою є повернення окупованих територій, зокрема Криму.

Про це він заявив на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша мета - деокупувати наші території. Крим - наша земля, це наші гори та наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наше", - наголосив Зеленський.

За його словами, "є ще можливість РФ вийти з цієї території".

"Ніхто не каже, що можна повернути стосунки, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме Путін стоїть із лопатою. І залишиться із цією лопатою в історії", - сказав Зеленський.

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