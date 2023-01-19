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Новини Війна
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Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський

путін

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що метою є повернення окупованих територій, зокрема Криму.

Про це він заявив на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша мета - деокупувати наші території. Крим - наша земля, це наші гори та наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наше", - наголосив Зеленський.

За його словами, "є ще можливість РФ вийти з цієї території".

"Ніхто не каже, що можна повернути стосунки, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме Путін стоїть із лопатою. І залишиться із цією лопатою в історії", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні системи великої дальності, щоб завдавати ударів по об’єктах РФ на окупованих територіях, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Крим (14139) путін володимир (23798) росія (65122) деокупація (950)


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Топ коментарі
+29
Хоч би мовчав. Історик довбаний.
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
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19.01.2023 09:43
+29
Прірва між українцями та рабсєянамі була завжди...
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19.01.2023 09:44
+15
Зєлєнскому не рлзкчзали про зпзоплення і розграбування Києва Андрієм Боголюбським, про зруйнований і втоплений у крові Батурин, про новітні Голодомор і розстріляне Відродження. Можливо якби мама Рімма і тато Саша розказали б про це маленькому Вові ще в дитинстві, то не було б ніякої "України, що нагадує актрису з німецьких фільмів про дорослих", як і "сеньйора Голодомора" у тупих кваталівських жартах. Хоча про що це я? 🤔 Який тато? Яка мама? Люди з совком у голові?
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19.01.2023 09:58
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Хоч би мовчав. Історик довбаний.
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
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19.01.2023 09:43 Відповісти
Зєлєнскому не рлзкчзали про зпзоплення і розграбування Києва Андрієм Боголюбським, про зруйнований і втоплений у крові Батурин, про новітні Голодомор і розстріляне Відродження. Можливо якби мама Рімма і тато Саша розказали б про це маленькому Вові ще в дитинстві, то не було б ніякої "України, що нагадує актрису з німецьких фільмів про дорослих", як і "сеньйора Голодомора" у тупих кваталівських жартах. Хоча про що це я? 🤔 Який тато? Яка мама? Люди з совком у голові?
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19.01.2023 09:58 Відповісти
Пацанам із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, мами про це не розказували.
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19.01.2023 11:14 Відповісти
а чого б це їм про це розказувати? вони є самі не українці. та й звідки в ті часи пролетаріату було знати правдиву історію України? в совіцьких школах такого не навчали.
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19.01.2023 15:07 Відповісти
Якби всі батьки були такими, України вже не було б. І про Бандеруиаже давно забули б.
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19.01.2023 17:05 Відповісти
Зезвіздобол! Ну що з нього візьмеш. І що? Вже не бачить миру в баньках *****? Запізнє прозріння.
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19.01.2023 10:03 Відповісти
Що добре? Дайте нам усе і я переможу чи победю. Не знаю, як для нього пасує. Я не вірю Зеленському, ні його вигляду, ні словам ,нічому. Там де він і його команда тільки біда
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19.01.2023 09:46 Відповісти
Прірва між українцями та рабсєянамі була завжди...
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19.01.2023 09:44 Відповісти
Ленка за комуналку справно платить у Криму?світло можуть вимкнути, якщо не вчасно платить.
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19.01.2023 09:45 Відповісти
Эта другое
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19.01.2023 10:27 Відповісти
Хто йому промови ваяє, цікаво?
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19.01.2023 09:45 Відповісти
Починаючи з новорічного привітання хтось новий точно, чітко, влучно, всім доступно від 3 річної дитини до 90 людини, ця людина у його команді відібє втрачені за допомогою єрмаків та інших неоднозначних людей рейтинги! Цікаво скільки йому(їм) платять
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19.01.2023 09:53 Відповісти
Скільки звізьдюляк платить за таке вилизування?
Мигдалики вже дістаєш?
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19.01.2023 09:57 Відповісти
Просто шлю на х.й
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19.01.2023 14:09 Відповісти
Яка різниця, які там прізвища. Головне, що вся ідеологія в головах зелених шмарклів--від ригів з опзж.
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19.01.2023 13:02 Відповісти
это ***** себе могилу выкопал...
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19.01.2023 09:45 Відповісти
Ой какая ерунда. Это вообще не так. Чмоня - это бледная моль. Ведомый любым желающим, сидящий за опросами фокус-групп сотрудниками ФСО и делающий, как не странно, именно то, что и должен делать демократический президент. Нет в мире более демократического президента, чем *****. Делает ровно то, что жаждет весь народ.

Даже просто послушайте нытье пропагандистов и нацистов, что вот-вот и они потеряют Белгород или Курск. Та кому сдались ваши мусорные городишки и уж тем более еще более мусорный народец. Никто даже даром этот кал брать не будет. В Германии едва 1% желающих можно набрать, кто хочет себе Кенигсберг. Потому что воняет от него и от людей, кто там живет.
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19.01.2023 09:49 Відповісти
Белгород и Курск - й даром не потрібні, хай залишать росії
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19.01.2023 10:51 Відповісти
Мені наш Білгород і Курськ потрібні. А ти хто такий, що заявляєш, що Україні не потрібні вкрадені кацапами землі?
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19.01.2023 11:59 Відповісти
Прірва була , ***** її лише добряче поглибив .
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19.01.2023 09:50 Відповісти
У зелі дуже гарні промови, починаючи з новорічного привітання взагалі клас, якихось літераторів набрали?
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19.01.2023 09:50 Відповісти
Слова нічого не варті,лише дегенерати захоплюються словами,розумні люди дивляться на справи,а от із цим біда куди не плюнь...
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19.01.2023 09:56 Відповісти
Ох уж цей поганий путін. Як же ж добре, що росіяни хороші і ми будемо з ними дружіть
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19.01.2023 09:54 Відповісти
Одне добре що почав вживати,*путін*,раніше було якось розмазано.
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19.01.2023 11:09 Відповісти
Сотні років рашисти гнобили та вбивали українців, а "прірву викопав Путін".
От же ж, довбень-малорос!
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19.01.2023 09:57 Відповісти
Звідки йому знати історію України? Йому мама-Ріма навіть казки читала не українські, а єврейські -Юдіф, Есфір і т.п.
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19.01.2023 12:50 Відповісти
"Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський"
А ти, "смердюк безхребетний", посилено цьому допомагав!
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19.01.2023 10:11 Відповісти
Царь плохой - бояре и опричники с холопами - хорошие? Норативы раш оппозиции...
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19.01.2023 10:11 Відповісти
про народ росії і коментаторів тут на сторінці....хто хоч трохи знає історію росії той розуміє,що росіяни в зомборабстві вже більше 400 років,знищення народу почалось після церковної реформи нікона,теж відбувається і в нас,половина людей не усвідомлюють навіть примітивні істини існування білкових тіл.
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19.01.2023 10:14 Відповісти
РОСІЯНЕ ЦЕ ПАПУАСИ З БІЛИМИ ЛИЦЯМИ
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19.01.2023 12:02 Відповісти
Не треба ображати папуасів!
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19.01.2023 13:13 Відповісти
не путин выкопал, выкопали людоненавистническая быдлота кацапии... но вместо того, чтобы отдалиться от кацапов с 1991 года и идти в нормальный мир, к власти пришел дебильный красножёпый кравчук - будь он трижды проклят, потом дохтур околовсяческих науков кучмо, потом витя-пасечник, потом насильник витя-фруктоза... что-то пытался исправить Порошенко... но потом к власти пришел любитель рускага мира и шашлычков, хотящий посмотреть в глаза кровавого диктатора и убийцы мирных украинцев... что сделано им за почти три года - воровство на дорогах, убийство военных программ, открытие дороги на Херсон... и сейчас он говорит, что передаст путин вырыл...
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19.01.2023 10:39 Відповісти
"але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє."
Зеленський - сраний совок. А слова "людей" і "майбутнє" стосовно москалів тут зайві.
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19.01.2023 10:42 Відповісти
Тю! А ти казало , що то парашенка нас пассоріл, шоб надиваться на вайнє!
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19.01.2023 10:48 Відповісти
Бубочка боневтічна знову заводить пісню про хароших рускіх
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19.01.2023 12:00 Відповісти
 
 