Прірву між Україною та РФ викопав Путін, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що метою є повернення окупованих територій, зокрема Криму.
Про це він заявив на "Українському сніданку" у Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наша мета - деокупувати наші території. Крим - наша земля, це наші гори та наше море. Дайте нам вашу зброю і ми повернемо наше", - наголосив Зеленський.
За його словами, "є ще можливість РФ вийти з цієї території".
"Ніхто не каже, що можна повернути стосунки, але вони можуть зберегти життя їхніх людей. Це їхнє майбутнє. Прірва між нами глибока, але вони її викопали. Саме Путін стоїть із лопатою. І залишиться із цією лопатою в історії", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
показати весь коментар19.01.2023 09:43
+29 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.01.2023 09:44
+15 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар19.01.2023 09:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки століть нас кацапи вбивають, а прірву викопав хутін.
Мигдалики вже дістаєш?
Даже просто послушайте нытье пропагандистов и нацистов, что вот-вот и они потеряют Белгород или Курск. Та кому сдались ваши мусорные городишки и уж тем более еще более мусорный народец. Никто даже даром этот кал брать не будет. В Германии едва 1% желающих можно набрать, кто хочет себе Кенигсберг. Потому что воняет от него и от людей, кто там живет.
От же ж, довбень-малорос!
А ти, "смердюк безхребетний", посилено цьому допомагав!
Зеленський - сраний совок. А слова "людей" і "майбутнє" стосовно москалів тут зайві.