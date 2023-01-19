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Моравецкий о передаче Leopard-2 Украине: Мы либо быстро получим согласие Германии, либо начнем действовать сами

моравецький

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard-2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в комментарии журналистам.

Моравецкого спросили, какова ситуация с согласованием передачи танков и как он относится к тому, что Германия не торопится с решением.

Премьер ответил, что быстрое предоставление Украине танков сейчас критически важно, потому что Россия явно готовит новое наступление.

"Мы предложили роту танков - 14 машин, но в то же время нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди этих других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, - Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение", - отметил Моравецкий.

Читайте также: Надо предоставить Украине все необходимое оружие. Ее поражение может стать "прелюдией к Третьей мировой войне", - Моравецкий

"Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами из Западной Европы, что мы передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы - но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия - предложили свои современные танки как можно быстрее. Потому что от этого зависит способность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы", - добавил он.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

Автор: 

Германия (6950) Польша (8409) танк (2253) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+59
А поляки ґонорові. Так тримати!
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19.01.2023 10:37
+37
Вот это настоящий братский подход. Респект Польше!
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19.01.2023 10:40
+31
Висновок напрошується такий, що Європа і НАТО повинні відмовитись в майбутньому від німецької зброї взагалі! Треба переходити на британські та американські зразки. Особливо британські - їх поставки зброї найменше залежать від політиків.
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19.01.2023 10:41
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Поляки вміють робити ремонт цих танків і запчастини в них є.
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19.01.2023 13:46 Ответить
Тогда передадим новые корейские ,они только начинают сьезжать...Никто на- прорусскую свинью не обращает внимания- в Рамштайн поставим здрадников на место
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19.01.2023 14:48 Ответить
тааа, німець вже не той...
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19.01.2023 13:25 Ответить
Фрицы боятся нашего усиления, бо знают , шо в 2-х МВ их одолели украинцы.
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19.01.2023 13:36 Ответить
Немцы никого не боятся. С какой стати? Кого? Просто они свою былую воинственность поменяли на торговую экспансию. Выражение : немецкое (японское) качество - это аксиома. В 45 году один японский генерал, точно не помню кто сказал, и смысл был такой : мы еще завоюем мир. Только другим способом. Они посчитали, что своей качественной продукцией завоюют весь мир. Так и случилось. И без миллионов погибших.
А немецкие танки еще в WW2 приводили в бешенство совковых от зависти. Из-за совершенства и удобного расположения всего оборудования в танке. Как и сейчас.
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19.01.2023 14:50 Ответить
не имеешь понятия о чём пишешь. Эти танки так получается, у нас - и оценку им выдавать не тебе. Но если уж слюни распустил. ,германофил- то краткий тебе ответ: много в нем недостатков.
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19.01.2023 15:17 Ответить
ruska kurwo- długo już nie pożyjesz
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19.01.2023 15:31 Ответить
Согласен, русские те ещё курвы)))
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19.01.2023 15:37 Ответить
konstantin oberg- ты эстонская курва пишешь про " славных парней фюрера ? Я тебя сейчас поставлю в стойло сволочь..
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19.01.2023 15:48 Ответить
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ukraina-odzyska-krym-ekspert-plany-usa-moga-siegac-duzo-dalej/4qmfkjc,79cfc278
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19.01.2023 22:59 Ответить
Былую воинственность поменяли на торговую экспансию, в союзе с кацапами против англосаксов, бо пищат от расположенных на своей земле военных амербаз, для обуздания их же, как воинственных коммуно-фашистов. Кацапы отпускают фрицам дешевле мировых углеводороды, фрицепродукция в Европе король-королем, бо амерская получается дороже. Но когда кацапам нужно резко подружить с амерами, на манер союзо-апполоновской дружбы, начинают амерам отпускать углеводороды дешевле чем фрицам, тогда амер продукция заполоняет рынки Европы... На шо тока фрицы все надеются в послевоенные годы... мол, будут нести клятву пятиконечной звезде, кремлядь позволит им производить торговую экспансию? Но не тут то было... бо вот в чем незадачка, типо, тока военные базы, на манер рамштайновской, могут подрепетировать фрицевские приоритеты... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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19.01.2023 16:06 Ответить
ЗЫ... Наше усиление в Европе - трында коммунофашистам с их в том числе и экономической экспансией.
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19.01.2023 16:07 Ответить
наше це чиє?
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19.01.2023 17:47 Ответить
Идёт полная перестановка в НАТО ,а в то же время французский пудель телефонами к карлику пробует удержался на поверхности значимости в мире. Немцы,после компромитирующей газовой игре с Гитлером ХХI века ,используют всё, лишь бы ещё решать о чём либо.
Новая карта мира появится вскоре. Без русофилов ,меркелеввых и шредоровых проституток.
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19.01.2023 15:07 Ответить
НАТО деякий час залишиться , але буде створений новий союз країнами , котрі зараз проявляють найбільшу активність в допомозі України :

Великобританія

Швеція

Польща,

Україна,

Фінляндія,

Латвія,

Литва,

Естонія ,

Молдова,

Може бути - Румунія (???)

Дойчі, французи, венгри,італійці ... будуть збоку сердито дивитись на цей союз але їх проігнорують..

Штати виступлять як партнер в Новому союзі -

"Европейська Сила + Штати .

таке відбудеться приблизно в 25- 26 році після " розборок " з рашею...після відбудови Країни і зменшення самої раші за рахунок виходу з ( довбаної!) федерації чотирьох самостійних держав

Війна кінчиться капітуляцією раші під осінь .

Слава Україні !
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19.01.2023 22:56 Ответить
А ще можливий Балто-Чорноморський Юніон. Економічний та Військовий. Найперше бачу у ньому Польщу, Україну та Литву...
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20.01.2023 07:48 Ответить
konstantin oberg- за правозглашение нацизма - а под это подпадают твои слова : "славные парни фюрера" , могу тебя перевоспитать там на месте, skurwysynu.
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19.01.2023 15:54 Ответить
jedyna dobra robota idioty premiera
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19.01.2023 16:20 Ответить
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ukraina-odzyska-krym-ekspert-plany-usa-moga-siegac-duzo-dalej/4qmfkjc,79cfc278
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19.01.2023 23:06 Ответить
Моравецький -красень!
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19.01.2023 16:46 Ответить
Пожили бы вы непосредственно под его "чутким руководством" не думую что был бы этот комментарий и такая реакция...
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19.01.2023 19:12 Ответить
я ще не знаю народ , який би тішився своїм прем'єром !

Але наразі його вчинок заслуговує уваги

Дякую
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19.01.2023 22:43 Ответить
У Польщі є опозиційна партія «Платформа» (фактично те саме, що «Опозиційна платформа» в Україні). Її прихильники ненавидять Моравецького (а ******* німців і росіян). Прихильники цієї опозиційної "Платформи" готові прийти на українські портали, щоб закидати Моравецького гноєм.
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20.01.2023 06:51 Ответить
ДЯКУЮ

КОЖЕН БАЧИТЬ прем'єра як йому бачиться

Опозиція і повинна бути такою до влади.. але з обгрунтуванням своєї позиції, бо в іншому разі це буде просто " базар".. балаган для створення шуму.

Опозиція повинна співпрацювати з Владою, бо повинна робити одне спільне діло - покращувати життя тих, хто їх вибрав для покращення життя

Кидатись " гноєм" - то справа дурна.. а от висвітлювати потаємне ( без копирсання в білизні ) , котре йде не на користь спільному ділу і настоювати , доказувати , агітувати за плани , пропозиції для ліпшого майбутнього , то гут.. то справжня робота опзиції....

Але у кожного свої засоби і прийоми розраховані для впливу на " свою аудіторію" ... Яка " аудіторія", такі і впливи

Політична культура має сотні відтінків ...

Україна переможе!

Слава воїнам - героям !
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20.01.2023 10:33 Ответить
«Опозиція повинна...» зрозуміло - нормальна опозиція має нормально працювати. Але якщо (перебуваючи при владі) вона роззброювала польську армію, ліквідовувала військові частини на сході країни, готувала продаж Росії нафтової інфраструктури. Якщо Путін назвав голову цієї партії "нашою людиною у Варшаві"(майже як Медведчука в Києві)... то, напевно, їх треба називати зрадниками, а не опозицією. На щастя для України, у Польщі править не «Плаформа», а хтось зовсім інший.
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20.01.2023 18:10 Ответить
Дякую

мабуть пан пам'ятає і наших прем'єрів ?

то ж чи тільки від них САМИХ залежить і добробут , і розпродаж зброє.. і призначення на високі посади ?

В Польщі - може і так ...а у нас в Країні завжди - ЗАВЖДИ керував президент і його оточення.. часом оточення керувало і президентом

Кожна країна проходить свій путь ...( шлях ) ... і одинакових доріг для того немає

здоров'я пану
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20.01.2023 18:19 Ответить
5 років (2010 - 2015) і президент, і прем'єр Польщі були з "Платформи" - разом довели ситуацію до лайна (на жаль)
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20.01.2023 20:19 Ответить
Шольц -русофіл та одночасно ображена ковбаса))
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19.01.2023 16:50 Ответить
Kantsleru pora shmotki svoi sobrat i vmeste s glavnoi komsomolki Germanii perejeehat v Moskooviju, k bratjam po razumu.
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19.01.2023 17:13 Ответить
****** отсюда,если дибил не понимаешь,что предложение Польши передать свои танки, открывает совершенно новое мышление по этому вопросу по всей Европе. Трусливые немецкие и французские бл...
одно что вам предлагали , это 5 тыс.шлемов.
Оттолкнись чмошник от своих застрявших в жопе извилин мозгов.
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20.01.2023 04:20 Ответить
ПОЛЬША и УКРАИНА-братья навек!
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19.01.2023 18:33 Ответить
Цей пан мабуть не дочуває, що наш Головнокомандуючий сказав:"Нам требе, @ллять, 300 танків", а не 10, будуть цидіти півроку, або більше. Ні сорому ні душі ні серця. Поляк все собі на умі
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19.01.2023 19:34 Ответить
Цей пан першим зробив крок до самовольної , без дозволу дойчів , передачі малої кількості танків , мабуть - з надією, що за цим послідують інші поставки , з інших країв...Та проблема не кількості наразі, а в підготовці спеців на на ці складні машини + разом і ОБСЛУГОВУВАННЯ їх+ супровід підготовленої піхоти по зразкам НАТО Це не Джавеліни разового користування

Впевнений, за ним з такою ж трактовкою, послідують другі...

Звичайно , полякам краще знати Моравецького , його достоїнства і вади, але тераз він показав себе достойно .. прикладом.

Героям слава !
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19.01.2023 22:41 Ответить
іди слідом за своїм кораблем, провокатор кацапский! ти такий "Мазепа", як з цапиної дупи труба
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20.01.2023 07:05 Ответить
Германии сейчас не до передачи танков. Она готовиться подраться с венгрией, чтобы правом сильного показать мелким мадьярам, что только они великая Германия, имеют право сосать путинский член.
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19.01.2023 20:14 Ответить
Побежденная Германия снова заправляет в Европе...!? А ларчик просто открывается:после двух мировых войн с Россией они самые лучшие друзья...только с чего бы это!? Вот в чем вопрос!!!
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19.01.2023 21:16 Ответить
Ответ очень прост - они генетические родственники ( с тех пор как кацапские солдаты трахнули два миллиона немок, то ДНК у них схожая)
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20.01.2023 07:17 Ответить
Слава Польше!
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19.01.2023 23:19 Ответить
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20.01.2023 10:01 Ответить
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