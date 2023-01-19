Моравецкий о передаче Leopard-2 Украине: Мы либо быстро получим согласие Германии, либо начнем действовать сами
Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard-2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в комментарии журналистам.
Моравецкого спросили, какова ситуация с согласованием передачи танков и как он относится к тому, что Германия не торопится с решением.
Премьер ответил, что быстрое предоставление Украине танков сейчас критически важно, потому что Россия явно готовит новое наступление.
"Мы предложили роту танков - 14 машин, но в то же время нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди этих других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, - Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение", - отметил Моравецкий.
"Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами из Западной Европы, что мы передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы - но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия - предложили свои современные танки как можно быстрее. Потому что от этого зависит способность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы", - добавил он.
Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.
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А немецкие танки еще в WW2 приводили в бешенство совковых от зависти. Из-за совершенства и удобного расположения всего оборудования в танке. Как и сейчас.
Новая карта мира появится вскоре. Без русофилов ,меркелеввых и шредоровых проституток.
Великобританія
Швеція
Польща,
Україна,
Фінляндія,
Латвія,
Литва,
Естонія ,
Молдова,
Може бути - Румунія (???)
Дойчі, французи, венгри,італійці ... будуть збоку сердито дивитись на цей союз але їх проігнорують..
Штати виступлять як партнер в Новому союзі -
"Европейська Сила + Штати .
таке відбудеться приблизно в 25- 26 році після " розборок " з рашею...після відбудови Країни і зменшення самої раші за рахунок виходу з ( довбаної!) федерації чотирьох самостійних держав
Війна кінчиться капітуляцією раші під осінь .
Слава Україні !
Але наразі його вчинок заслуговує уваги
Дякую
КОЖЕН БАЧИТЬ прем'єра як йому бачиться
Опозиція і повинна бути такою до влади.. але з обгрунтуванням своєї позиції, бо в іншому разі це буде просто " базар".. балаган для створення шуму.
Опозиція повинна співпрацювати з Владою, бо повинна робити одне спільне діло - покращувати життя тих, хто їх вибрав для покращення життя
Кидатись " гноєм" - то справа дурна.. а от висвітлювати потаємне ( без копирсання в білизні ) , котре йде не на користь спільному ділу і настоювати , доказувати , агітувати за плани , пропозиції для ліпшого майбутнього , то гут.. то справжня робота опзиції....
Але у кожного свої засоби і прийоми розраховані для впливу на " свою аудіторію" ... Яка " аудіторія", такі і впливи
Політична культура має сотні відтінків ...
Україна переможе!
Слава воїнам - героям !
мабуть пан пам'ятає і наших прем'єрів ?
то ж чи тільки від них САМИХ залежить і добробут , і розпродаж зброє.. і призначення на високі посади ?
В Польщі - може і так ...а у нас в Країні завжди - ЗАВЖДИ керував президент і його оточення.. часом оточення керувало і президентом
Кожна країна проходить свій путь ...( шлях ) ... і одинакових доріг для того немає
здоров'я пану
одно что вам предлагали , это 5 тыс.шлемов.
Оттолкнись чмошник от своих застрявших в жопе извилин мозгов.
Впевнений, за ним з такою ж трактовкою, послідують другі...
Звичайно , полякам краще знати Моравецького , його достоїнства і вади, але тераз він показав себе достойно .. прикладом.
Героям слава !