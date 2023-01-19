Моравецкий о передаче Leopard-2 Украине: Мы либо быстро получим согласие Германии, либо начнем действовать сами

Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard-2 и без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в комментарии журналистам.

Моравецкого спросили, какова ситуация с согласованием передачи танков и как он относится к тому, что Германия не торопится с решением.

Премьер ответил, что быстрое предоставление Украине танков сейчас критически важно, потому что Россия явно готовит новое наступление.

"Мы предложили роту танков - 14 машин, но в то же время нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди этих других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, - Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение", - отметил Моравецкий.

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"Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами из Западной Европы, что мы передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы - но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия - предложили свои современные танки как можно быстрее. Потому что от этого зависит способность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы", - добавил он.

Поскольку танки Leopard изготавливаются немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.